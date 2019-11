iLife MP8 Micro PC, un computer Windows 10 microscopico

Sono passati circa 10 anni da quando Marvell mise in vetrina il primo plug-computer chiamato Sheevaplug, ora da Hong Kong, arriva il PC iLife MP8 Micro PC (via Notebook Italia ). Non è da considerarsi come un vero PC desktop compresso nel formato di una spina elettrica , ma possiamo facilmente prevedere che accadrà presto.

È abbastanza piccolo ( 50 x 50 x 40mm) da essere inserito in una presa e dimenticato. Utilizzando un adattatore display wireless , un mouse ed una tastiera anch’essi wireless si potrebbe avere un'esperienza completamente senza cavi, rendendolo ideale come thin client .

Lillipuziano

Nonostante la sua taglia iLife MP8 Micro PC ha una configurazione discreta. Possiede un Intel celeron n4100 che è veloce quanto una vecchia CPU Intel Core i5 di 5 anni fa, 4 giga di RAM ed una scheda eMMC da 64GB.

Le opzioni I/O includono uno slot per una card microSD,1 porta HDMI full-size, 2 porte USB 3.1, un connettore audio ed una porta USB di tipo c che si può essere usare per l’alimentazione. Disponibilità e prezzi devono ancora essere dichiarati ma ci aspettiamo che appaiano online, ad esempio su Gearbest.