Il miglior purificatore d’aria è… una pianta geneticamente modificata

L’azienda francese Neoplants potrebbe aver appena inventato una soluzione affascinante per purificare l’aria in casa e altri ambienti; una soluzione che sposa alla perfezione natura e scienza. Neo P1 è una pianta geneticamente modificata le cui naturali proprietà di purificazione sono state migliorate fino a pareggiare l’efficacia di 30 purificatori d’aria.

La sperimentazione è stata effettuata su una tipologia di piante molti comuni nelle abitazioni, i Pothos, noti per la loro eccellente resilienza anche in condizioni che porterebbero al deterioramento di altre specie. Il nome potrebbe non suggerire nulla, ma sicuramente tutti ne abbiamo vista una: si tratta, infatti, di quelle piante con le foglie ovali, rigide e lucide.

L'ingegneria genetica al servizio della quotidianità

Il risultato è stato ottenuto mappando completamente il genoma della pianta e, intervenendo sul microbioma della radice, l’azienda è riuscita a migliorarne le proprietà purificanti. Rispetto ad un purificatore, le piante sono meglio equipaggiate per sbarazzarsi dei composti organici volatili presenti nei materiali da costruzione, vernici e quant’altro.

I COV (acronimo di composto organico volatile) possono arrecare danno alla salute e irritazioni cutanee se presenti in grandi quantità. I purificatori possono ripulire l’aria da questi composti ma, generalmente, non riescono a rimuoverli del tutto.

Al contrario, le piante sono naturalmente equipaggiate per eliminare i COV e, proprio qui, entra in gioco l’ingegneria genetica: tramite un intervento mirato, le proprietà della pianta sono state migliorate fino al punto di riuscire a purificare l’aria al 100%.

Dato che si tratta di un intervento genetico operato per la commercializzazione di un prodotto, l’azienda precisa che nessun altro aspetto della pianta è stato alterato. Neo P1 cresce in maniera regolare e la sua resistenza ai pesticidi è nella norma.

Sul sito di Neoplants è possibile iscriversi alla lista di attesa e il prodotto verrà inizialmente messo a disposizione al costo di 179 dollari. Chissà, forse è arrivato il momento per una pianta di sfidare i migliori purificatori d’aria.