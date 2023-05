I dipendenti che lavorano da casa rendono meno? Spesso è colpa delle aziende

Una recente ricerca svolta da HPE ha rivelato il cattivo stato del processo di transizione digitale di molte aziende fornendo dati che fanno riflettere.

Nonostante la diffusione esponenziale del lavoro ibrido e la chiara preferenza di molti dipendenti per la nuova routine, meno della metà (precisamente il 43%) dei 2.100 responsabili IT intervistati nei 21 Paesi interessati dalla ricerca ritiene che la propria rete aziendale sia adeguata per consentire ai dipendenti di lavorare agevolmente da casa.

Lo studio ha rilevato che tre quarti degli intervistati considerano la digitalizzazione un aspetto fondamentale per la produttività, l'acquisizione e la fidelizzazione dei talenti, ma molte aziende non stanno facendo abbastanza per ottimizzare le proprie reti.

I dipendenti sono in difficoltà

Solo un terzo (34%) dei partecipanti ritiene che la propria azienda offra una connettività di rete stabile e continua in tutti i settori, mentre appena il 29% afferma che la propria azienda sia pronta per un ecosistema BYOD (bring-your-own-device) in cui i lavoratori sarebbero in grado di svolgere le loro mansioni da remoto usando i propri dispostivi.

Sylvia Hooks, CMO di HPE Aruba Networking ha spiegato che, nonostante la prevalenza e la crescente richiesta di lavoro flessibile e il fatto che praticamente tutti abbiano bisogno di accedere alla rete aziendale per lavorare, molte realtà sono vincolate a sistemi IT obsoleti che ostacolano la transizione.

Questo dato si inserisce in un contesto di preoccupazione globale per il fatto che chi lavora da casa sta diventando meno produttivo, motivo per cui molte aziende hanno chiesto ai propri dipendenti di tornare in ufficio. Questo studio di HPE, insieme a numerosi altri, suggerisce che il problema potrebbe essere proprio l'inadeguatezza delle infrastrutture aziendali.

Secondo Larry Lunetta, vicepresidente del marketing dell'azienda, l'onere spetta agli operatori IT: "I responsabili IT devono rivedere il loro punto di vista sulla rete e iniziare a parlare in termini di risultati aziendali, piuttosto che di specifiche tecniche".

Il settore IT sta diventando sempre più cruciale nel contesto aziendale ed è ora che anche i vertici inizino a dare maggiore considerazione a questo ambito con investimenti necessari a migliorare non solo l'efficienza IT, ma anche l'efficienza operativa e la sicurezza informatica delle proprie reti.