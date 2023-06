AMD Epyc "Bergamo", la CPU per cloud da 128 core batte il top di gamma Intel Xeon

In occasione dell'evento Data Center & AI Technology Premiere tenutosi martedì a San Francisco, AMD ha presentato il suo primo processore ottimizzato per il cloud denominato EPYC "Bergamo", una CPU che dispone di 128 core Zen 4c e 82 miliardi di transistor in un singolo socket.

Il processore top di gamma Epyc 9754 è destinato ai carichi di lavoro nativi del cloud, molto apprezzati dai fornitori Arm come Ampere computing. Il nuovo core è più piccolo del 35% (e quindi più economico da produrre) e si basa sullo stesso processo produttivo a 5 nm del core Zen 4 originale; AMD sostiene che offre la più alta densità di vCPU disponibile. Per ottenere questo risultato, AMD ha utilizzato un minor numero di CCD aumentando il numero di core su ciascuna unità (16 contro 8).

Bergamo è già in distribuzione presso partner selezionati (tra cui Meta) e promette un aumento delle prestazioni fino al 160% rispetto al suo concorrente più prossimo, lo Xeon Platinum 8490H di Intel, un componente Sapphire Rapids da 17.000 dollari con "solo" 60 core. Lisa Su, CEO di AMD, ha inoltre dichiarato che il chip offrirà prestazioni per watt 80 volte superiori rispetto al rivale di Intel.

Altri core in arrivo?

I core Zen4c sono completamente compatibili (anche a livello di socket) con i core Zen4, il che significa che supportano tutte le caratteristiche del socket SP5: Memoria DDR5 a 12 canali, PCIe Gen 5.0 e, a differenza dei rivali Arm, anche il multi-threading (quindi dispongono di un totale di 256 thread).

AMD non ha rivelato il TDP di Bergamo, ma è probabile che si aggiri intorno ai 400 W, ovvero lo stesso consumo del componente Zen 4 di fascia alta con 96 core, l'Epyc 9654. Quello che sappiamo è che ha 256 MB di cache L3 e, probabilmente, sarà venduto a un prezzo più basso grazie alle dimensioni molto più ridotte del die.

Cosa aspettarsi in futuro? Il 9754 è il primo di molti SKU, ma nei prossimi anni potremmo assistere al lancio di altri modelli con frequenze più elevate a seconda dell'evoluzione del panorama competitivo. Ci saranno ancora più core? Forse con un nodo più piccolo, ma probabilmente non prima del 2025. Il lancio di Bergamo avviene a un giorno dall'invio di un comunicato stampa nel quale Intel afferma la sua superiorità in una serie di benchmark di tipo AI, con un throughput di inferenza superiore dell'80% nei casi di utilizzo dell'AI.