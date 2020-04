Apple AirPods 2 ora disponibili a soli 130 euro

Gli auricolari true wireless hanno conquistato i consumatori negli ultimi anni grazie al loro design, alla praticità d'uso e portabilità. Le indossate e con un tocco potete ascoltare la musica e rispondere alle chiamate, e il tutto senza il fastidio dei cavi.

Se siete alla ricerca di un modello che combini comfort e prestazioni, non possiamo che consigliarvi le Apple AirPods 2. Questo prodotto marchiato Apple è compatibile anche con gli smartphone Android e, infatti, sono numerosi gli utenti che le acquistano pur non avendo un iPhone. Sul sito ufficiale dell'azienda sono prezzate a 179 euro, tuttavia potete portarle a casa per soli 130 euro grazie a uno sconto del 27%.

La promozione si deve al venditore, onlinestorespa, uno store italiano, che vanta un feedback positivo del 96,4% su migliaia di ordini negli ultimi 12 mesi. Accetta pagamenti via PayPal, carte di credito del circuito VISA, Mastercard, Maestro, Postepay (PayPal e carte di credito consentono di beneficiare della Garanzia cliente eBay per un rimborso rapido in caso di problemi) e bonifico bancario. Vi ricordiamo che potete esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dall'avvenuta consegna della merce, ma, in questo caso, le spese per la restituzione del prodotto sono a vostro carico.

Apple Airpods 2 | 130 euro su eBay Se desiderate degli auricolari true wireless che abbinino prestazioni, comfort e una elevata autonomia, le Apple Airpods 2 sono quello che fa per voi. Questi auricolari true wireless sono compatibili anche con smartphone Android e offrono un'elevata autonomia. Integrano dei microfoni e vari sensori che ne renderanno ancor più pratico l'uso. L'assistente vocale Siri è integrato, vi basterà dire le parole "Ehi, Siri" per utilizzarlo. In definitiva, sono degli auricolari di alto livello, ora disponibili a un prezzo competitivo. La promozione disponibile fino a esaurimento scorte.

Vedi offerta

Adesso veniamo alle specifiche. Airpods 2 sono auricolari true wireless compatti e pesano solo 4 grammi l'uno. Il case di ricarica pesa 40 grammi ed è alto 53,5mm, largo 44,3mm e spesso 21,3mm, insomma potrete facilmente tenerlo in tasca.

Questi dispositivi supportano la connessione Bluetooth 5.0 e vantano un'ottima autonomia. Offrono fino a 5 ore di ascolto e fino a 3 ore di conversazione con una sola carica. Inoltre, tramite la custodia di ricarica, questi valori salgono a 24 e 18 ore rispettivamente. Con una ricarica di soli 15 minuti, gli Airpods potranno riprodurre musica per 3 ore o fino a 2 ore di conversazione.

Integrano due sensori ottici e un accelerometro che consentono di mettere in pausa o attivare gli auricolari a seconda della loro posizione. Alla prima attivazione basterà un tocco per accenderli e far partire l'accoppiamento via Bluetooth. Con due tocchi, potrete fare partire un brano, passare a quello successivo o rispondere a una chiamata.

Nella confezione sono inclusi anche un cavo Lightning per ricaricare la custodia degli auricolari e la documentazione.