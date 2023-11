Brother innova con una tecnologia di stampa all'avanguardia per le aziende

Nel mondo frenetico della tecnologia e dell'innovazione, Brother ha ancora una volta alzato il tiro con la sua ultima tecnologia di stampa. La nuova serie di stampanti laser monocromatiche, tra cui i modelli di punta HLL6410DNRE1 e MFCL6910DNRE1, è destinata a ridefinire gli standard del settore grazie a caratteristiche notevoli che soddisfano le aziende di tutte le dimensioni.

Progettate per migliorare la produttività e l'efficienza, le stampanti laser monocromatiche consentono la stampa di grandi volumi di documenti in tempi record. Con una velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto (ppm) e un tempo di uscita della prima pagina inferiore a 6,7 secondi, i professionisti possono lavorare senza problemi senza lunghi tempi di attesa per i loro documenti. Il modello multifunzione, MFCL6910DNRE1, fa un ulteriore passo avanti offrendo una scansione fronte/retro di livello professionale con una velocità fino a 100 immagini al minuto (ipm), trasformando i documenti cartacei in file digitali con precisione e velocità.

Queste macchine sono costruite per durare, garantendo affidabilità a lungo termine e costi di manutenzione minimi. I materiali di consumo ad alta resa, come il toner in grado di stampare fino a 25.000 pagine, riducono la necessità di sostituzioni frequenti e sono integrati da opzioni flessibili di gestione della carta per soddisfare le diverse esigenze aziendali.

In un'epoca di evoluzione della legislazione sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, queste nuove stampanti offrono un triplo livello di sicurezza per i dispositivi, le reti e i documenti, verificato da una certificazione esterna per garantire la massima tranquillità e preservare l'integrità dei dati durante tutto il processo.

Il dispositivo protegge la vostra azienda limitando l'accesso degli utenti, limitando i privilegi del dispositivo e mantenendone l'integrità. La rete è protetta da una protezione flessibile contro le intrusioni, da comunicazioni sicure e crittografate e da una facile gestione dei profili di sicurezza e del controllo dei dispositivi. La sicurezza dei documenti è garantita anche dalla crittografia, dalla protezione dell'archiviazione e dalle soluzioni di stampa sicura, compresa l'integrazione con partner fidati come Kofax e YSoft, che offrono una flessibilità completa nella gestione dei documenti e ulteriori livelli di sicurezza.

Le stampanti laser monocromatiche offrono una serie di caratteristiche impressionanti:

Swipe to scroll horizontally Modello Velocità (PPM) Velocità Fronte/Retro (PPM) Velocità scansion fronte retro Schermo Connessione Memoria Capacità vassoio rapido Capacità scorta carta Pagine Toner Incluso Pagine Toner Massime Sicurezza Prezzo (IVA Inclusa) HLL6410DNRE1 Fino a 50 Fino a 24 N/A 8,9 cm Gigabit Ethernet, WiFi a 5GHz opzionale 1 GB N/A 520 fogli, espandibile fino a 2.600 11.000 (Nero) 25.000 (Nero) Secure Print+, Barcode Print+, Email Print, NFC €1.174,53 MFC-L6910DN Fino a 50 Fino a 24 Fino a 100 17,8 cm Gigabit Ethernet, WiFi a 5GHz opzionale 2 GB 80 fogli 520 fogli, espandibile fino a 2.600 11.000 (Nero) 25.000 (Nero) Secure Print+, Barcode Print+, Email Print, NFC €1.742,87 MFC-L8390CDW Fino a 30 Fino a 12 Fino a 56 8,8 cm WiFi a 5GHz, USB Stampa o scansione direttamente da desktop, USB o app mobile 512 MB 50 fogli fronte/retro 250 fogli, espandibile fino a 500 fogli 2.600 (Nero) + 1.400 (Colore) 4.500 (Nero) + 4.000 (Colore) NFC per l'autenticazione sicura €800,63 MFC-L8340CDW Fino a 30 Fino a 12 Fino a 27 8,8 cm WiFi a 5GHz, USB Stampa o scansione direttamente da desktop, USB o app mobile 512 MB 50 fogli 250 fogli 1.000 (Nero) + 4.500 (Colore) 4.000 (Nero) + 4.000 (Colore) Autenticazione sicura €781,57 HL-L8240CDW Fino a 30 Fino a 12 N/A 6,8 cm WiFi a 5GHz, USB Stampa diretta da desktop, USB o app mobile 512 MB N/A 250 fogli, espandibile fino a 500 fogli 2.600 (Nero) + 1.400 (Colore) 4.500 (Nero) + 4.000 (Colore) NFC per l'autenticazione sicura €552,82 HL-L8230CDW Fino a 30 Fino a 12 N/A 6,8 cm WiFi a 5GHz, USB Stampa direttamente da desktop, USB o app mobile 512 MB N/A 250 fogli 1.000 (Nero) + 1.000 (Colore) 4.500 (Nero) + 4.000 (Colore) Autenticazione sicura €533,75

Brother ha presentato anche una nuova gamma di stampanti multifunzione LED a colori compatte e wireless, ideali per le aziende. Questi dispositivi sono noti per il loro funzionamento silenzioso, l'efficienza e le versatili funzioni di gestione dei documenti, oltre che per le robuste soluzioni di sicurezza.

Le nuove stampanti multifunzione a colori combinano stampa di alta qualità e ottimizzazione degli spazi. Ogni componente è stato accuratamente progettato per ridurre al minimo l'ingombro del dispositivo senza compromettere le prestazioni. Progettate per la stampa continua, queste macchine sono straordinariamente silenziose e offrono velocità di stampa fino al 25% superiori rispetto alla generazione precedente. L'accesso semplificato alla carta e i vassoi opzionali soddisfano le esigenze dei grandi volumi di stampa, consentendo agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro senza interruzioni.

Sicurezza e funzioni avanzate

Tutti i dispositivi sono dotati di serie di un sistema di sicurezza a tre livelli, che copre la sicurezza dei dispositivi, della rete e dei documenti, certificato da un ente di certificazione esterno. Per proteggere ulteriormente le aziende sono disponibili ulteriori funzioni di sicurezza personalizzabili.

Brother ha fatto un ulteriore passo avanti nella sicurezza integrando perfettamente i suoi modelli con soluzioni Brother e di terze parti, tra cui leader del settore come Kofax e YSoft, per offrire una gestione, una sicurezza e un controllo completi dei documenti.

Anche i Managed Print Services (MPS) di Brother fanno parte di questa nuova gamma, offrendo ai professionisti un modo per ridurre il tempo dedicato alla gestione delle stampanti, con conseguente risparmio sui costi e aumento della produttività.

Inoltre, l'impegno di Brother per la responsabilità ambientale è evidente attraverso l'iniziativa "zero-waste-to-landfill", che riduce l'impatto ambientale attraverso il riciclo del toner e il riutilizzo dei componenti della stampante in impianti di rigenerazione europei.