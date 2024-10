Anthropic lancia Claude: l'IA che automatizza le operazioni al computer

Nella narrativa, un cursore che si muove autonomamente sullo schermo, digitando senza l'intervento umano, è spesso associato a intelligenze artificiali maligne o a spiriti benevoli che aiutano a risolvere misteri, come nella serie "Ghost Writer". Tuttavia, con la nuova funzionalità di utilizzo del computer di Anthropic per il suo assistente AI, Claude, abbiamo ora un'interpretazione molto più positiva.

Questa nuova funzione, alimentata da una versione aggiornata del modello Claude 3.5 Sonnet, consente a Claude di interagire con il computer come un utente umano. Non si tratta solo di rispondere a testi o comandi vocali, ma di un'assistente virtuale in grado di digitare, fare clic e gestire vari compiti sul computer.

Anthropic propone questa funzionalità come un modo per Claude di occuparsi dei compiti più noiosi. Può aiutare a compilare moduli, cercare e organizzare informazioni sul disco rigido e spostare dati. Sebbene altre aziende come OpenAI e Microsoft abbiano presentato idee simili, Anthropic è la prima a offrire una funzione pubblica di questo tipo, anche se attualmente è ancora in fase beta.

"Con l'uso del computer, stiamo sperimentando qualcosa di fondamentalmente nuovo", ha dichiarato Anthropic in un post sul blog. "Invece di sviluppare strumenti specifici per aiutare Claude con compiti singoli, stiamo insegnando competenze informatiche generali, consentendogli di utilizzare una vasta gamma di strumenti e programmi progettati per le persone".

Questa caratteristica è possibile grazie ai miglioramenti delle prestazioni di Claude 3.5 Sonnet, in particolare nella gestione degli strumenti digitali e dei software di codifica. In concomitanza con il lancio della funzione di utilizzo del computer, Anthropic ha anche presentato un nuovo modello, Claude 3.5 Haiku, una versione più avanzata e conveniente, capace di eguagliare le prestazioni del modello precedente più costoso, Claude 3 Opus.

Claude | Computer use for automating operations - YouTube Watch On

Assistenza invisibile dell'IA

Il controllo del computer da parte di Claude presenta alcuni limiti tecnici e vincoli deliberati. Dal punto di vista tecnico, Anthropic ha riconosciuto che Claude ha difficoltà con operazioni come scorrere e zoomare su uno schermo. Questo accade perché l'intelligenza artificiale interpreta ciò che vede come una serie di schermate e cerca di collegarle come se fosse un film. Eventi che avvengono troppo rapidamente o cambi di prospettiva possono confonderla. Tuttavia, nonostante queste sfide, Claude è comunque capace di eseguire diverse operazioni sul computer.

L'automazione illimitata porta con sé evidenti rischi, come dimostrato da numerosi film e romanzi di fantascienza. Anche se Claude non è un'intelligenza artificiale distruttiva come Skynet, Anthropic ha deciso di stabilire dei limiti per motivi pratici. Ad esempio, ci sono restrizioni che impediscono a Claude di interagire con i social media o di accedere a siti web governativi. Non è possibile registrare nomi di dominio o pubblicare contenuti senza un intervento umano.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

"Poiché l'uso del computer potrebbe rappresentare un nuovo canale per minacce come spam, disinformazione o frode, stiamo adottando un approccio proattivo per garantire un uso sicuro della tecnologia. Abbiamo sviluppato nuovi strumenti in grado di identificare quando il computer viene utilizzato e se ci sono comportamenti dannosi", ha spiegato Anthropic. "Imparare dai primi utilizzi di questa tecnologia, che è ancora in fase di sviluppo, ci aiuterà a comprendere meglio il suo potenziale e le implicazioni di sistemi di intelligenza artificiale sempre più avanzati".