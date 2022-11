Ecco delle cuffie davvero belle, con un vero sconto

Quando arriva un periodo di sconti come il Black Friday, c'è sempre qualcuno che pensa di prendersi un bel paio di cuffie. Una cosa del tutto naturale: tantissime persone vogliono "sentire bene" quando si tratta di musica, e delle vere cuffie, non degli auricolari, sono ancora oggi l'unica risposta degna di nota.

La qualità del suono oggi va a braccetto con la funzione ANC, quindi le migliori cuffie sono per forza anche le migliori cuffie con riduzione del rumore. Solo con questa tecnologia, infatti, si può stare in aereo o in metropolitana, avendo in testa qualcosa che ci isola dal mondo esterno, ma per davvero. Cuffie di questo tipo, in altre parole, possono cambiare alla radice il modo in cui vivi la tua giornata, soprattutto se sei un pendolare.

In genere sono oggetti abbastanza costi, ma oggi due dei migliori modelli in assoluto sono disponibili al prezzo più basso mai visto. Sono le Sony WH-1000XM4 e le Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE.

(Si apre in una nuova scheda) Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE, €199 €79 (Si apre in una nuova scheda) Queste sono cuffie di grande pregio. Offrono un suono pieno e molto caldo e tutta la qualità per cui Sennheiser è diventata famosa. Potete usarle con lo smartphone, il PC, il tablet o il televisore, e avrete sempre un suono pulito e bellissimo. Sono ottime anche per le chiamate.

(Si apre in una nuova scheda) Sony WH-1000XM4 €380 €229 (Si apre in una nuova scheda) Le Sony WH-1000XM4 sono state per molto tempo le migliori cuffie al mondo, secondo la nostra classifica. E sono state superate di recente dal modello nuovo, le WH-1000XM5. Ma il modello precedente è ancora quello più consigliabile, perché suonano sempre alla grande, sono comodissime e incredibilmente leggere, e oggi hanno un prezzo che non si è mai visto prima.

Insomma, se volete delle cuffie di altissima qualità, oggi dovreste assolutamente comprare le Sony in offerta a 229 euro.

Anche le Sennheiser sono un ottimo affare. Suonano molto bene, anche se forse non al livello delle Sony, e tendono a stringere un po' sulle orecchie - non le consiglieremmo a chi porta gli occhiali per questa ragione.

Ma sono due prodotti eccellenti, che consigliamo a chiunque voglia godersi della buona musica in ogni momento.