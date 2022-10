Craquez pour le HP Victus et sa carte graphique RTX 3060 à prix réduit

Vous êtes un joueur nomade à la recherche d'une nouvelle configuration PC abordable ? Le HP Victus est livré avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 couplée à un processeur Intel Core i5-11400H. La RTX 3060 est une excellente carte graphique pour jouer en Full HD. Elle ne souffre d'aucun ralentissement et permet de lancer tous les jeux confortablement. Vous pourrez en plus profiter des dernières technologies Nvidia comme le DLSS et le Ray Tracing. Seuls les titres les plus gourmands demanderont quelques concessions graphiques pour garder un framerate de 60 FPS. Si vous êtes limité ici à 8 Go de RAM, vous pouvez tout de même mettre à niveau la mémoire vive pour obtenir les 16 Go recommandés.

Hormis la RTX 3060, et pour mieux accompagner sa définition fétiche, l'ordinateur est équipé d'un bel écran 1080p de 16,1 pouces avec dalle IPS et un haut taux de rafraichissement grimpant jusqu'à 144 Hz. Excellent pour les joueurs FPS un tant soit peu exigeants.

Côté stockage, 512 Go sont attribués ici via un SSD, permettant un chargement rapide de n'importe quel fichier ou jeu gourmand. La configuration se révèle être essentielle pour une utilisation gaming confortable sans tomber dans le superflu. Elle vous assurera des performances très honorables.

(s'ouvre dans un nouvel onglet) HP Victus 16,1" RTX 3060|-27%|799€ (au lieu de 1099€) (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Un compagnon de route pour ne jamais s'ennuyer, et jouer à vos titres AAA favoris partout où vous allez, ça n'a pas de prix... Enfin si... Mais en ce moment, il est bien plus bas qu'à l'accoutumée chez Amazon. Durant l'opération Ventes flash exclusives Prime - qui se termine le 12 octobre à 23h59 -, les abonnés au service ont droit à cette extraordinaire remise immédiate.