ExpressVPN vs NordVPN: kumpi kannattaa hankkia?

VPN-palvelut ovat aiemmin olleet enemmän tai vähemmän tietokonevelhojen erikoisuus. Tämä ajatus on kuitenkin muuttunut viimeisten vuosien aikana selvästi, ja tätä nykyä yhä useampi hyödyntää eri palveluntarjoajia lisäyksityisyyden nimissä.

Suosion kasvulle on useita syitä. Ensinnäkin ne tuovat verkkoselaamiseen lisäturvaa, mutta niiden avulla on myös mahdollista kiertää suoratoistopalveluiden maarajoituksia. Lisäksi yksinkertaistunut käytettävyys on omiaan helpottamaan käyttöönottoa.

Tällä hetkellä parhaiden VPN-palveluiden listamme kärkikaksikko on selvästi erillään muista. Surfshark VPN on sekin kehunsa ansainnut, mutta tunnetut ExpressVPN ja NordVPN painivat yhä omassa sarjassaan. Tämän vuoksi päätimmekin laittaa tässä artikkelissa kärkikaksikon rinta rinnan selvittääksemme kiinnostavimman kysymyksen: kumpi on parempi?

Molemmat ovat maineensa ansainneet. Kauttaaltaan laadukas ExpressVPN tarjoaa erinomaisen käyttötuen sekä valtavan määrän palvelinsijainteja. NordVPN erottuu puolestaan palvelinmäärällään, iskevällä nimellään sekä tunnetulla brändillään. Se tarjoaa lisäksi monia kiinnostavia erikoisominaisuuksia.

Parhaan VPN-palvelun tittelin ansaitakseen on loistettava monilla eri osa-alueilla. Olipa aiheena mobiilisovellus, pääsy suoratoistopalveluihin, käyttöliittymä tai suorituskyky, kompurointiin ei ole varaa.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä itse asiaan. Kun ExpressVPN ja NordVPN kohtaavat toisensa, kuluttajat ovat ensisijaisia voittajia. Vaan kumpi palveluista nousee taistelun laannuttua kärkipaikalle?

Ensivaikutelma ja tiedot

Tiedot vertailussa Palvelimien määrä:

ExpressVPN: Yli 3 000 / NordVPN: Yli 5 500 Palvelinsijaintien määrä:

ExpressVPN: 94 / NordVPN: 59 Enimmäismäärä samanaikaisia yhteyksiä:

ExpressVPN: 5 / NordVPN: 6 Rahojen palautusoikeus:

ExpressVPN: 30 päivää / NordVPN: 30 päivää Edullisin kuukausihinta:

ExpressVPN: $6,67 / NordVPN: 2,97 €

Molemmat VPN-palvelut tekevät asennuksesta lähtien selväksi, että ne on suunniteltu harkiten. Kumpikin tuntuu viimeistellyltä ja erinomaiselta.

Kun olet saanut sovelluksen asennettua, pääset yhdistämään haluamallesi palvelimelle muutamalla klikkauksella. ExpressVPN tuo näytille kutsuvan On/Off-painikkeen, kun taas NordVPN tarjoaa kuvituskartan sekä "Quick Connect" -vaihtoehdon.

Kuten vieressä oleva vertailulista osoittaa, palvelinsijaintien kohdalla ei tarvitse tehdä kompromissia. Tarjolla on sijainteja aakkosittain Albaniasta Vietnamiin, joten saat todella yhdistettyä mihin tahansa Telluksen kolkkaan. NordVPN vie pidemmän korren palvelinmäärässä, kun taas ExpressVPN loistaa sijaintien saralla.

Hinnoittelu ja sopimukset

ExpressVPN tarjoaa kolme erilaista tilausvaihtoehtoa. Mikäli et halua sitoutua pitkäksi aikaa, lyhyin mutta samalla arvokkain vaihtoehto on 12,95 dollaria maksava irtokuukausi. Puolen vuoden tilauksella hinta putoaa 9,99 dollariin kuukaudessa.

NordVPN:n kohdalla vaihtoehdot ovat hitusen rajatummat. Irtokuukauden hinta on 9,56 euroa, kun taas sitä pidemmät vaihtoehdot vaativat vuoden tai kahden vuoden tilausta. Tällöin hinta kuitenkin putoaa merkittävästi, sillä vuoden tilauksen kohdalla kuukausihinta on 3,93 euroa ja kahden vuoden tilauksella enää vain 2,97 euroa.

Kuten kilpailijankin kohdalla, myös ExpressVPN tarjoaa parhaan hinnan pidemmällä tilauksella. Houkuttelevin erikoistarjous koskee vuoden tilausta, jonka ansiosta saa kaupan päälle ilmaiset kolme lisäkuukautta. Tarjouksen ansiosta kuukausihinta on 6,67 dollaria.

Molemmat palvelut tarjoavat 30 päivän kokeilujakson, jonka aikana saa rahat takaisin.

Kilpailun voittajaksi nousee siis NordVPN kahden vuoden diilillään. Se vaatii pidemmän sitoutumisen, mutta samalla hinta tippuu todella houkuttelevaksi.

Yksityisyys

NordVPN ja ExpressVPN pitävät yksityisyydestä huolen. Molemmat tarjoavat Perfect Forward Secrecy -ominaisuuden, jonka ansiosta vaarantunut yhteys turvataan seuraavalla yhteydellä automaattisesti uuden avaimen avulla.

Testiemme perusteella kumpikin palvelu pystyy vastaamaan DNS-vuotojen blokkausta koskeviin lupauksiin. ExpressVPN hyödyntää kaikilla palvelimillaan 256-bittistä salattua DNS -suojausta.

NordVPN tarjoaa puolestaan Onion over VPN -erityisominaisuuden sekä tuplatunneloinnin. Samalla on kuitenkin sanottava, että vuoden 2018 palvelinmurto on jättänyt järjestelmälle ikävän sivumaun. Onneksi tilanne on sittemmin korjattu.

Palveluiden erottelu yksityisyyden osalta on vaikeaa. NordVPN tarjoaa muutamia maukkaita erikoisominaisuuksia, jotka ottavat pesäeroa kilpakumppaniin. Samalla ExpressVPN:n tahraton historia on kuitenkin omanlaisensa myyntivaltti. Joka tapauksessa kumpikin hoitaa nykyään osuutensa kunnialla.

Lokitiedostot

Lokitiedostot – tai pikemminkin niiden puute – on VPN-palvelun merkittävä myyntivaltti. Sekä ExpressVPN että NordVPN on auditoitu PricewaterhouseCooperin toimesta. Kumpikin palvelu sai puhtaat paperit, joten lokitiedostoja ei käytännössä kerätä.

ExpressVPN:n lokitiedostot kattavat minimaalisen määrän informaatiota. Se pitää kirjaa yhteyden ajankohdasta sekä käytetystä palvelimesta. Sisältö ei vaaranna käyttäjän yksityisyyttä millään tavoin, eikä mitään muuta tietoa tallenneta.

Molemmat palvelut kertovat selvällä ja yksityiskohtaisella tavalla lokitiedostojen sisällön. Läpinäkyvyyttä onkin syytä kiitellä.

ExpressVPN (Image credit: ExpressVPN)

Suorituskyky

Päivittäisessä käytössä VPN-palvelun nopeus eli suorituskyky on kaikki kaikessa. Jos yhteydet pätkivät tai hidastelevat, ei koko VPN:n käyttäminen tunnu mielekkäältä.

Molemmat palvelut toimivat mainiosti. Ylisanat perustuvat molempien käytössä oleviin protokolliin. Sekä ExpressVPN:n Lightway että NordVPN:n WireGuard-versio NordLynx tekevät vaikutuksen.

Erityisesti NordLynx saa leuat loksahtamaan. Mittasimme latausnopeudeksi parhaimmillaan jopa 350 Mbps.

Nopeudet ovat kohdillaan myös perinteisempiä OpenVPN-yhteyksiä käyttämällä. ExpressVPN:n keskiarvoksi muodostui 140 Mbps, kun taas NordVPN nokitti yltämällä 160 Mbps:n keskiarvoon. Palvelimen sijainti vaikuttaa nopeuteen kuitenkin merkittävästi, joten selkeää paremmuutta on vaikea valita muuten kuin omakohtaisella testillä.

Mikäli haluaa käyttää kaukaisten maiden palvelimia, joutuu yhteyksien toimivuudessa tekemään pieniä kompromisseja. Yleensä ongelmat ovat kuitenkin lyhyitä ja hetkellisiä. Näissä tapauksissa ExpressVPN tuntui toimivan hiukan kilpakumppaniaan paremmin.

Suoratoisto- ja striimauspalvelut

Monille VPN-palvelu on ajankohtaista suoratoistopalveluiden maarajoitusten kiertämiseksi. Mikäli tunnistat itsesi käyttötarpeesta, on tämä kenties kaikista tärkein vertailukohta.

ExpressVPN on tällä osa-alueella hyvin läpinäkyvä, sillä se listaa toimivat palvelut. Vaikka monet suoratoistopalvelut tekevät kaikkensa kiertojen estämiseksi, pystyy ExpressVPN todella vastaamaan lupauksiinsa. Testeissämme huomasimme Netflixin, YouTuben sekä BBC iPlayerin toimivan ongelmitta.

NordVPN ei avaa tarkemmin toimivien suoratoistopalveluiden listaa, mutta se lupaa sivuillaan kuitenkin pääsyn "viihdemedian sisältöihin". Näin todella onkin, sillä Netflix ja YouTube toimivat kaikilla testatuilla alueilla.

BBC iPlayer sen sijaan aiheuttaa kompurointia. Saimme geoblokkauksen lopulta kierrettyä NordVPN:n työpöytäsovelluksen sekä verkkoselaimen laajennuksen yhteispelillä.

Yhteenvetona voidaan kehua molempia palveluita, mutta ExpressVPN nousee kärkipaikalle etenkin iPlayerin yksinkertaisuuden ansiosta. Se on jopa niin hyvä, että olemme nostaneet ExpressVPN:n tämän hetken parhaaksi VPN-palveluksi Netflixin katsomiseen.

Torrentit

Mikäli käytät torrent-ohjelmia, näkyy IP-osoitteesi muille tiedostonjaossa mukana oleville. Tällöin VPN-sovellus on täydellinen ratkaisu yksityisyyden varmistamiseen.

Sekä ExpressVPN että NordVPN tarjoavat erinomaiset P2P-ominaisuudet.

ExpressVPN tukee P2P-tiedostojakoa kaikilla palvelimillaan ilman kaistarajoituksia tai datakattoja. Mukana on myös tehokas kill switch -ominaisuus, joka pysäyttää kaiken verkkoliikenteen VPN-palvelinyhteyden katketessa.

NordVPN ei tue P2P-tiedostonsiirtoa kaikilla palvelimilla, mutta se havaitsee liikenteen ja siirtää yhteyden automaattisesti sopivalle palvelimelle torrent-liikenteen aktivoituessa. Voit toki valita P2P-tuellisen palvelimen oletuksena, minkä lisäksi tarjolla on kill switch -kytkin.

Lue lisää: Tässä ovat tämän hetken parhaat torrent-ohjelmat

NordVPN (Image credit: NordVPN)

Mobiilisovellukset

Julkiseen Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen on monille kynnyskysymys, mikäli työskentelee säännöllisesti esimerkiksi lentokentällä tai kahvilassa. Tämän vuoksi mobiilisovellus on elintärkeä lisä palvelukokonaisuuteen.

NordVPN:n mobiilisovellus on odotetun tehokas, minkä lisäksi iOS-version tukema NordLynx-protokolla on todellinen myyntivaltti.

ExpressVPN tarjoaa niin ikään kattavan paketin. Mukana on runsaasti protokollavaihtoehtoja sekä huoliteltu käyttöliittymä. Käytännössä VPN-sovelluksen käyttäminen mobiililaitteella tai tabletilla on aivan yhtä suoraviivaista kuin tietokoneellakin.

Suoraviivaisuus on osa-alue, jolla NordVPN antaa kilpakumppanilleen tasoitusta. Jo sovelluksen avautuessa törmää omituiseen karttapohjaiseen sijaintivalintaan. Sinänsä palvelinlista on kattava ja monipuolinen, mutta sovelluksen näkymä on omituinen. Käyttöliittymä kaipaisikin selkeää hiomista.

Tuki

Jopa VPN-palveluiden aktiivikäyttäjät törmäävät toisinaan ongelmiin. Osaava ja hyvin saavutettava käyttötuki onkin tärkeä lisä kokonaisuuteen, jotta mahdolliset murheet saadaan selvitettyä pikaisesti.

ExpressVPN tarjoaa kattavan valikoiman oppaita ongelmanratkaisuun, joista on helppo poimia itselleen sopivin. Ohjeet ovat hyödyllisiä ja tiiviitä.

NordVPN tarjoaa niin ikään valtavan määrän artikkeleita, mutta niiden etsiminen ei ole aivan yhtä vaivatonta. Onneksi oppaat itsessään ovat hyödyllisiä ja hyvin jäsenneltyjä.

Molemmat palvelut auttavat hädän hetkellä sähköpostitse sekä chatin välityksellä. Vääntö on tiukka, mutta tosipaikan tullen nostamme ExpressVPN:n chatin hiuksenhienosti edelle. Se on käytettävissä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.

ExpressVPN vs NordVPN: kumpi on parempi?

Taistelu on ollut tiukka, sillä kummallakin on omat vahvuutensa. Loppujen lopuksi ExpressVPN:n asema parhaiden VPN-palveluiden ykkösenä näyttäytyy varsin selvänä.

NordVPN ei silti jää paljoa jälkeen. Se on kattava ja monipuolinen palvelu, joka tekee merkittävän pesäeron muihin kilpailijoihin. Tästä huolimatta ykkössuosituksemme on ExpressVPN, jonka voi tilata palvelun kotisivuilta.

Sen loistavat sovellukset, jykevä yksityisyys, vaivattomat maarajoitusten kierrot sekä helppo käyttöönotto tekevät kokonaisuudesta ylivertaisen. Hinta on hiukan NordVPN-palvelua korkeampi, mutta mielestämme kokonaisuus on sen veroinen.