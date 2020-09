Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Fold2

Lyhyen tutustumisaikamme varrella on käynyt selväksi, että Samsung vastaa Galaxy Z Fold 2:lla alkuperäisen Foldin keräämään kritiikkiin onnistuneesti. Kyseessä on pienelle kohdeyleisölle tarkoitettu lippulaivamalli, jonka isommat näytöt ja paremmin suunnitellut sovellukset tekevät siitä erinomaisen puhelimen jokaiselle taittuvaa puhelinta kaipaavalle.

Samsung loikkasi viimevuotisella Galaxy Foldillaan taittuvien puhelinten syvään päähän. Vaikka hinta huimasikin, kyseessä oli ensimmäinen suurta yleisöä kosiskellut taittuva puhelin. Pioneerityö näkyi harmillisesti suurimman suosion vieneinä pieninä valuvikoina.

Valmistaja ei ole jäänyt laakereilleen lepäämään. Samsung Galaxy Z Fold2 parantaa edeltäjästään kaikilla kritiikkiä keränneillä osa-alueilla. Ensimmäisen Foldin uutuudenviehätys on kenties karissut, mutta parannukset tekevät käyttökokemuksesta huomattavasti paremman. Ainoa selvä takapakki on nimeämisessä, sillä Samsung Galaxy Z Fold2 5G ei yllä edeltäjänsä iskevyyteen. Onneksi nimi ei puhelinta pahenna.

Hinta ja julkaisuajankohta

Samsung Galaxy Z Fold2 ilmestyy syyskuun 18. päivä. Ennakkotilaukset alkoivat syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Puhelimen suositushinta on Suomessa 2 099 €.

Puhelimesta on saatavissa maailmalla myös erillinen Thom Browne -versio, jonka hinta on $3,299 / £2,999. Tämän syyskuun 25. päivä ilmestyvän mallin virallinen saapuminen Suomeen on kuitenkin epätodennäköistä.

Näyttö ja ulkoasu

(Image credit: TechRadar)

Taittuvat puhelimet voidaan jakaa karkeasti kahteen koulukuntaan. Siinä missä molemmat Galaxy Fold -puhelimet kätkevät isomman ruudun sisäänsä, Huawei Mate XS -mallin ruutu ympäröi puhelimen ulkokuoren. Vaikka Samsungin ratkaisu suojaa näyttöä selvästi paremmin, edellisellä kierroksella arvostimme Mate XS:n isompaa 6,6-tuumaista etunäyttöä.

Vaikka Galaxy Z Fold2 jatkaa edeltäjänsä linjalla, Samsung on ottanut edellisestä tappiostaan opiksi. Uutuusmallin perusnäyttö on kasvanut 6,2 tuumaan. Lisäpinta-alaa on saatu tekemällä Fold2:sta aiempaa leveämpi sekä kaventamalla reunoja pienemmiksi. Tämän ansiosta puhelin on yksinkertaisesti käytännöllisempi. Toisin kuin ensimmäisen Foldin tapauksessa, enää puhelinta ei tee mieli avata joka käänteessä.

Fold2 on hitusen edeltäjäänsä painavampi. Lisägrammat tekevät kokemuksesta miellyttävämmän ja kestävämmän.

Uusittu ulko ottaa erityisesti reunoissa pesäeroa Foldiin. Uuden mallin kulmat eivät ole enää yhtä pyöreitä, mikä tekee Fold2:sta hitusen Note 20 Ultraa muistuttavan kokonaisuuden. Myös takakamera iskee silmää samalle esikuvalle: triplakameran asettelu on kuin suoraan Note 20 Ultrasta.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Samsung ei ole lähtenyt rikkomaan rajoja Galaxy Z Fold2:n värien osalta. Uusi puhelin on saatavissa tuttuina Mystic Bronze -pronssina sekä Mystic Black -mustana. Näistä jälkimmäinen on selvästi leikittelevää pronssia ammattimaisempi. Kustomoitavuutta puolestaan lisäävät erilaiset selkämysvärit, joita on tarjolla neljää eri vaihtoehtoa. Tarjolla ovat punainen, sininen, kulta sekä hopea.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu virtapainikkeeseen, joka on taitellun puhelimen oikeassa sivustassa. Ratkaisun vuoksi äänenvoimakkuutta säädetään hitusen alempaa, minkä huomasimme aiempaa näppärämmäksi.

Kun puhelimen saa käsiinsä, kuoren alle tehtyjä muutoksia on mahdotonta olla huomaamatta. Taittumisen mahdollistava ratassysteemi on huomattavasti entistä parempi, minkä vuoksi alkuperäinen Fold tuntuu uutuusmallin rinnalla antiikkiselta. Tukevampi rakenne auttaa myös pitämään pölyt ja roskat poissa puhelimen sisältä. Valitettavasti Fold2 ei kuitenkaan tule toimeen veden kanssa, joten laitteen kanssa on syytä olla varuillaan.

Laitteen näyttö on Z Flipistäkin tuttua ultraohutta UTG-lasia. Sen ansiosta tuntuma on aiempaa Foldia miellyttävämpi. Kun rakenteen lisäksi huomioi 120 Hz:n virkistystaajuuden, entistä isomman näytön sekä tarkemman kuvan, Fold2 tuntuu merkittävältä harppaukselta alkuperäiseen Foldiin nähden.

Ominaisuudet ja kamera

Galaxy Z Fold2 5G pyörii Qualcomm Snapdragon 865+ -järjestelmäpiirillä sekä 12 gigatavun RAM-muistilla. Tekniikka on siis erinomaisella tasolla kaikenlaiseen käyttöön, kuten identtisillä osilla varustettu Galaxy Note 20 Ultra on aiemmin jo osoittanut.

Sen sijaan tallennustila osoittautuu kompastuskiveksi. Fold2 tarjoaa ainoastaan 256 gigatavua tilaa, eikä puhelimessa ole mahdollisuutta microSD-laajennukselle.

Galaxy Z Fold2:ssa on kaikkiaan viisi kameraa. Takana olevan kolmikameran lisäksi puhelimessa on yksi kannessa ja toinen sisäpuolella. Etukamerat ovat tarkkuudeltaan 10 megapikseliä.

Kolme takakameraa sisältävät 12 megapikselin pääkameran suurella 1,8 mikronin pikselikoolla ja f/1,8-aukolla ja optisella kuvanvakaimella, 12 megapikselin ultralaajakulmakameran 1,12 mikronin pikselikoolla ja f/2,2-aukolla sekä 12 megapikselin telekameran 1,0 mikronin pikselikoolla ja f/2,4-aukolla. Telekamera tukee kaksinkertaista optista tarkennusta sekä 10-kertaista hybridizoomia.

(Image credit: TechRadar)

Maisemakuvaajille mielenkiintoisin ominaisuus on mahdollisuus käyttää kameroita Fold2:n ollessa puolittain avattuna. Potretteja saa napsittua niin pysty- kuin vaaka-asennossakin, jolloin laitteen asennon vuoksi tripodit ja muut alustat voi vastaisuudessa jättää komeroon pölyyntymään. Tämä helpottaa erityisesti pidempien poseerausten tai timelapse-videoiden taltiointia.

Kun puhelin on taiteltuna, pääkameraa voi käyttää perinteisten selfieiden napsimiseen. Avatulla Fold2:lla voi puolestaan napata samalla kertaa molemmat ruudut käyttöön, jolloin myös valokuvattava näkee saman tilanteen kuin kuvaajakin. Tämä on näppärä lisäys erityisesti itsestään parasta mahdollista valokuvaa janoavalle.

Jo aiemmin mainitut yhtäläisyydet Note 20 -sarjan malleihin jatkuvat myös kamerassa. Fold2 tarjoaa Pro Video -tilan, minkä lisäksi ääntä voi nauhoittaa erillisellä mikrofonilla. Otamme tarkemmin selvää tekniikan toimivuudesta lopullisessa arvostelussamme.

Sovellukset

Taittuvien puhelimien suunnitteleminen on haasteellista. Kehittäjien täytyy saada sovellukset paitsi toimiksi ja vetoaviksi mutta myös taiteltavan puhelimen mahdollisuuksia hyödyntäväksi. Jo ensihetket tekevät selväksi, että Samsung on oppinut läksynsä. Uudet parannukset tekevät pesäeron alkuperäiseen Galaxy Foldiin.

Galaxy Z Fold2 on käytettävissä taiteltuna (fold), puoliksi taiteltuna (half-folded) sekä avattuna (unfolded). Vaihtoehdot tuovat käsiin samalla kertaa puhelimen, tabletin sekä hybridivaihtoehdon.

Samsung esitteli simpukkapuhelinta muistuttavan puoliksi avattavan näyttöratkaisun Galaxy Z Flip -puhelimessaan. Tällöin puhelimen sisältä paljastuu kaksi erillistä ruutua, mikä mahdollistaa entistä näppärämmän käytettävyyden. Monissa tapauksissa ylempi näyttö on varsinainen ruutu, kun taas alemmassa on näppäimet ja hallintatyökalut.

Esimerkiksi kameran tapauksessa toisessa ruudussa on nähtävissä tavallinen kuvausnäkymä, kun taas toista voi käyttää galleriana. YouTube-sovelluksessa kelaus sekä muut toiminnot ovat puolestaan poissa pääruudulta.

Tablettitilassa ruudun voi jakaa useampaan lohkoon. Esimerkiksi kansion tiedostot voi siirtää ruudun vasemmalle puolelle samalla kun niiden sisältö aukeaa oikealle reunustalle. Arkisista sovelluksista esimerkiksi Outlook toimii näppärästi isoa ruutua hyödyntäen.

Halutessaan ruudulla voi pyörittää sujuvasti kahta sovellusta samaan aikaan. Kopiointi sekä tiedostojen liikkuminen onnistuu näppärästi raahaamalla haluamansa ikkunasta toiseen. Myös kolmannen ikkunan saa halutessaan käyttöön, jolloin silmää miellyttävän näkymän voi tallentaa pikavalikkoon.

Erityisen näppäräksi huomasimme mahdollisuuden napsia kuvakaappauksia samanaikaisesti kahdesta ja kolmesta ikkunasta.

Ensiarvio

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 2 on merkittävä loikka alkuperäisestä Foldista. Samsung näyttäisi ottaneen palautteesta opikseen, sillä kaikkiin aiemmin kritisoituihin ongelmakohtiin on tehty merkittäviä parannuksia.

Puhelimen leveämpi rakenne ei jää kourassa eikä käytössä huomaamatta. Kookkaampi näyttö ja parempi virkistystaajuus tekevät pelkästä perusnäytöstä todella miellyttävän. Toisin kuin edeltäjänsä tapauksessa, Fold2:n kohdalla laitteen avaamista tablettitilaan ei tarvitse lainkaan pitää oletuksena.

Merkittävin parannus on silti taittuvuuden mahdollistavassa rataksessa. Puhelin avautuu ja taittuu sulavasti sekä tukevasti. Rakenne on viimein sillä tasolla, jota lippulaivamallilta sopiikin vaatia.

Samsung on tehnyt erinomaista työtä puhelimen varsinaisen käyttökokemuksen hiomisessa. Huipputehot sekä optimoidut sovellukset tekevät Fold2:sta huomattavasti edeltäjäänsä käytännöllisemmän. Myös muut yhtiöt Googlesta Microsoftiin ovat optimoineet applikaationsa tukemaan puhelimen eri tiloja.

Ensituntuman perusteella Galaxy Z Fold2 onnistuu tavoitteissaan. Se ei enää ole pelkästään "se taittuva puhelin", vaan oikeasti taittuvuudestaan kaiken irti ottava huippuvaihtoehto.