Arvostelussa OnePlus Bullets Wireless 2

OnePlus tunnetaan varmasti parhaiten puhelimistaan, mutta kiinalaisvalmistaja on kunnostautunut viime vuodesta alkaen myös kuulokkeiden saralla. Vuonna 2018 saapuneet Bullets Wireless -kuulokkeet olivat yhtiön ensimmäiset langattomat kuulokkeet ja nyt malli sai uuden seuraajan OnePlus 7:n ja OnePlus 7 Pron julkaisun yhteydessä.

OnePlussan mukaan Bullets Wireless 2:t tarjoavat "tavattoman hyvän kuutelukokemuksen" ja tukevat valmistajan nopeaa Warp Charge -pikalatausta, joka täyttää akkuun "10 tuntia kuunteluaikaa jo 10 minuutissa".

Onko valmistaja onnistunut siis kehittämään selvästi aiempaa paremmat kuulokkeet?

Kuva: TechRadar

Hinta ja saatavuus

OnePlus Bullets Wireless 2:t ovat myynnissä välittömästi, mutta ne eivät ole saatavilla vielä aivan kaikilta jälleenmyyjiltä. Kuulokkeet maksavat toistaiseksi kaikkialla 99 euroa.

Bullets Wireless 2:t ovat 30 euroa kalliimmat kuin 69 euron hintaiset edeltäjänsä, mutta kuulokkeet ovat yhä markkinoiden edullisemmassa päässä.

Ne painivat myös samassa hintaluokassa kuin tämän hetken parhaiksi langattomiksi nappikuulokkeiksi valitsemamme Optoma NuForce BE Sport4:t. Optoman malli teki meihin vaikutuksen erityisesti tasokkaalla äänenlaadulla ja mukavalla istuvuudellaan.

Kuva: TechRadar

Lue myös arvostelumme OnePlus 7 Prosta, joka oli mielestämme yksi tämän vuoden kiinnostavimmista puhelimista

Muotoilu

Uudet kuulokkeet näyttävät lähes identtisiltä edeltäjiensä kanssa. Niiden väritys on yhä mustapunainen, niskapanta on silikonia ja kuulokejohdossa on pieni hallintapaneeli.

OnePlus Bullets Wireless 2:n korvanapit ovat tuttuun tapaan yhteydessä toisiinsa niskan kautta kulkevalla kaapelilla, jonka keskellä on silikoninen niskapanta. Panta jakaa varmasti käyttäjien mielipiteitä, mutta se takaa myös selvästi paremman akunkeston kuin minimalistisemmat vaihtoehdot.

Niskapannan vasemmalla puolella on USB-C-latausportti ja painike, joka käynnistää Bluetooth-parituksen. Sen alla on hillitty LED-valo, joka vilkkuu kuulokkeiden hakiessa yhteyttä Bluetooth-laitteisiin.

Kontrastina niskapannan mattaiselle designille korvanapeissa on kiiltävän musta viimeistely ja punaisella korostusvärillä piirretyt rinkulat.

Korvanappien muotoa on muutettu hieman alkuperäisestä, sillä uusi mutoilu on ovaalimaisempi. Ratkaisu on onnistunut, sillä kuulokkeet istuvat korviin mukavammin kuin ensimmäisen sukupolven mallissa. Ovaalinmuotoinen design auttaa kuulokkeita pysymään korvissa paremmin silloinkin, kun korvat aukenevat suuremmiksi esimerkiksi haukotellessa.

Jämäkämpi istuvuus auttaa myös vaimentamaan taustamelua, ja OnePlus Bullets Wireless 2:t onnistuvatkin sulkemaan pois ylimääräisen hälinän aiempaa paremmin. Kuulet siis lempimusiikkisi paremmin ilman turhia häiriöääniä.

Kuva: TechRadar

Kuulokkeiden selkämyksissä on edelleenkin magneetit, joten ne saa kiinnitettyä näppärästi yhteen kaulasi ympärille. Kuulokkeet eivät siis lennä pois kaulasta, vaikka intoutuisit spontaaniin moshaussessioon. Magneettien kiinnittymisellä on myös oma toimintonsa, sillä se katkaisee musiikin toiston. Ominaisuus on kätevä tapa pysäyttää kappale kurottamatta erikseen kännykkään saakka.

Kuulokkeiden hallintapainikkeet on sijoitettu johtoon. Paneelissa on plus- ja miinus-painike äänenvoimakkuuden säätämiseen sekä monitoiminen keskipainike. Keskipainikkeen tavallinen painallus tauottaa kappaleen, pitkä painallus kutsuu ääniassistentin, kaksi lyhyttä painallusta vaihtaa musiikkikappaleesi seuraavaan ja kolme lyhyttä siirtyy edelliseen kappaleeseen. Saapuviin puheluihin saa vastattua yhdellä keskinapin painalluksella ja käynnissä olevan puhelun voi lopettaa samasta painikkeesta.

Hallintapaneelin käyttäminen oli hieman kaksijakoinen kokemus. Äänenvoimakkuuden säätäminen tuntui loogiselta ja kätevältä, mutta painikkeita oli vaikeaa erottaa toisistaan pelkän tuntoaistin perusteella. Hallintapaneeli on myös niin lähellä kaulaa, ettei katse tavoita painikkeita, kun kuulokkeita pitää päässä.

Jouduimme siis usein yrittämään useaan kertaan, jotta osuimme haluamaamme näppäimeen. Musiikin tauotus tuntuu myös toimivan parin sekunnin viiveellä. Suosittelemme siis vain ottamaan kuulokkeet suoraan pois korvista ja liittämään ne yhteen magneeteilla.

Kuva: TechRadar

OnePlus Bullets Wireless 2:t tuntuivat testimme ajan erittäin mukavilta korvissa ja järeän näköinen niskapantakin oli yllättävän kevyt kantaa.

Kuulokkeilla ei ole virallista vedenkestävyysluokitusta, mikä on hieman sääli. Ne voisivat nimittäin muuten olla mainio vaihtoehto myös treenaamiseen. Uskomme kuulokkeiden kestävän normaalia kosteutta, mutta emme silti voi taata, etteikö hiki voisi vahingoittaa niitä.

Kuulokkeiden myyntipakkauksen mukana toimitetaan yhteensä kolmet erikokoiset kumipäälliset, joten jokainen käyttäjä saanee säädettyä kuulokkeet sopiviksi omiin korviinsa.

Pakettiin kuuluu myös tyylikäs punainen kantokotelo, jonka käytettävyys jää kuitenkin harmillisen heikolle tasolle. Kotelo on valmistettu erikoisesta silikonimateriaalista ja siinä on magneettinen läppä, jonka aukko on niin pieni, että kuulokkeet on vaikea saada kotelon sisään sotkematta niitä solmuun.

Kuva: TechRadar

Akunkesto ja yhteydet

Bullets Wireless 2:t tukevat OnePlussan tehokasta Warp Charge -pikalataustekniikkaa, joten niihin saa ladattua 10 tunnin akunkeston jo 10 minuutissa. Äärimmäisen nopea lataus on kätevä ominaisuus, kun olet vaikkapa aikeissa lähteä lenkille, mutta huomaat akkusi olevan tyhjä.

Pikalataus on kaiken lisäksi kehittynyt valtavasti edellisestä mallista, joka pystyi tarjoamaan "vain" 5 tunnin akunkeston 10 minuutin latauksen jälkeen.

Akunkesto on parantunut myös yleisellä tasolla, sillä kuulokkeiden akku kestää enimmillään peräti 14 tuntia aiemman 8 tunnin sijaan. Omien testiemme perusteella luvattu akunkesto näytti pitävän paikkansa, jos musiikkia kuunteli normaalilla äänenvoimakkuudella.

Aiemmasta mallista poiketen Bullets Wireless 2:t tukevat nyt Bluetooth 5.0 -tekniikkaa, ja olimme vakuuttuneita siitä, kuinka nopeasti kuulokkeet onnistuivat muodostamaan yhteyden eri laitteisiin. Langaton yhteys toimi täysin häiriöttä, emmekä kokeneet mitään katkeilua testiemme aikana.

OnePlussan toisen sukupolven kuulokkeet tukevat myös Quick Pair -toimintoa, jonka ansiosta kuulokkeet muodostavat ripeän yhteyden OnePlus-puhelimiin. Kokeilimme itse kyseistä ominaisuutta OnePlus 7 Prolla ja se vaikutti toimivan erittäin hyvin. Paritus käy silti nopeasti myös muiden valmistajien puhelimiin.

Kuva: TechRadar

Ääni

OnePlus on päivittänyt täysin kuulokkeiden rungon, jonka selkärankana toimii nyt kolme eri elementtiä. Kaksi niistä on toteutettu moving iron -tekniikalla, jonka on valmistajan mukaan määrä parantaa diskanttien laatua. Yksi elementeistä vastaa puolestaan basso- ja keskitaajuuksista. Odotimme kuulokkeiden yltävän melko laadukkaaseen äänentoistoon, ja olimmekin pääasiassa vakuuttuneita kohtuuhintaisten kuulokkeiden kyvyistä.

Esimerkiksi Bright Eyesin Amy In the White Coatissa kitaran komppauksesta kuului selkeästi kaikukopan pyyhkäisyjä ja muita hienovaraisempia yksityiskohtia. Ääni kuulosti selkeältä, eikä taajuusalueella ollut ärsyttäviä ylikorostuksia. Vokaalit soivat tarkasti ja sointuivat kauniisti.

Kun vaihdoimme seuraavaan kappaleeseen, Devil Towniin, olimme entistä vakuuttuneempia Bullets Wireless 2:n kyvystä selkeyttää kappaleen utuista rakennetta. Säröinen kitara ja fuzz-efektillä leikittelevät soinnut eivät erottuneet kokonaisuudesta yliampuvina, vaan kuulokkeiden tarkka erottelukyky toisti kappaleen eheänä ja yhtenäisenä.

Kokeilimme kuulokkeiden alapäätä kuuntelemalla Wild Beastin Thankless Thingiä. Pidimme siitä, kuinka kuulokkeet toistivat kaikuisan kitaran ja pehmeästi pirskahtelevat syntetisaattorit.

Kuva: TechRadar

Kuulokkeet eivät kuitenkaan ole paras valinta mahdollisimman tuhtia bassotoistoa hakevalle, vaikka pidimmekin Bullets Wirelessien selkeästä bassotoistosta. Olemme iloisia, että OnePlus on valinnut kuulokkeilleen melko neutraalin taajuuskorjaimen, eikä ole turhaa ylikorostanut alapäätä.

Keskiössä ovat bassotaajuuksien sijaan keskialueen äänet, kuten vokaalit. Esimerkiksi Whitney Houstonin How Will I Known lauluraidat pääsevät todella oikeuksiinsa (vaikka korkealle viritetyt virveliniskut kuulostavatkin hieman karkeilta).

Bullets Wireless 2:t eivät ole parhaimmat langattomat kuulokkeet, joita olemme kokeilleet, mutta ne tarjoavat silti miellyttävän kuuntelukokemuksen. Kuulokkeet pärjäävät erinomaisesti oman hintaluokkansa kilpailijoille ja tukevat aptx HD:tä, joten Bullets Wirelessit pystyvät toistamaan jopa 24-bittistä Hi-Res-ääntä.

Kuva: TechRadar

Loppuarvio

OnePlus Bullets Wireless 2:t ovat yleisesti ottaen melko kyvykkäät langattomat kuulokkeet. Niissä on hyvä äänenlaatu, vakaa Bluetooth-yhteys ja tyylikäs design. 99 euroon nousseesta hinnastaan huolimatta ne tarjoavat edelleenkin myös paljon vastinetta rahoillesi.

Kuulokkeiden ääni on eloisa ja kappaleet toistuvat tarkan yksityiskohtaisina. Bullets Wireless 2:t eivät ylikorosta turhaan mitään taajuuksia, vaan tarjoavat melko neutraalin kuuntelukokemuksen. Jos kuitenkin rakastat korostettua bassotoistoa, OnePlussan kuulokkeet eivät ole paras mahdollinen vaihtoehto.

Bullets Wirelessit ovat mukavat päässä, mutta vedenkestävyysluokituksen uupuminen rajoittaa niiden käyttöä treenaamiseen.

Toisen sukupolven malli on nostanut kuulokkeiden hintaa 30 eurolla, mutta OnePlus on parantanut samalla merkittävästi niiden akunkestoa ja äänenlaatua. Bullets Wireless 2:t ovat mainio valinta kohtuuhintaisia langattomia kuulokkeita etsivälle.