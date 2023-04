Arvostelussa Logitech Zone True Wireless

Logitech Zone True Wireless on huippumalli täysin langattomia nappikuulokkeita työkäyttöön etsivälle. Kattava yhteensopivuus eri videoneuvotteluohjelmistojen kanssa tarjoaa puitteet onnistuneille juttutuokioille. Vaikka musiikkitoisto jättää toivomisen varaa, videopuheluiden kohdalla tilanne on mitä erinomaisin. Simppeli Logi Tune -hallintasovellus mahdollistaa asetusten personoinnin mieluisiksi, minkä lisäksi napit saa yhdistettyä sekä tietokoneeseen että puhelimeen samanaikaisesti. Ainoa isompi murheenkryyni koskee hintaa, joka voi nousta kynnyskysymykseksi.

COVID-19 mullisti monien työelämän, sillä perinteinen konttoriarki vaihtui osalla kokonaisuudessaan kotitoimistoon ja videopalavereihin. Vaikka koronapandemia on onneksi ohitse, etätyö on tullut jäädäkseen. Näiden hetkien ergonomiaan ja mukavuuteen onkin syytä panostaa, sillä niissä kuluu päivittäin useita tunteja. Lisäksi hyvä äänenlaatu tuo ammattimaisen kuvan ja parantaa kauttaaltaan palaverin sujuvuutta, kun kenenkään ei tarvitse toistaa kommenttejaan pelkän huonon laitteiston vuoksi.

Logitech Zone True Wireless tarjoaa täysin langattomat nappikuulokkeet työkäyttöön. Ne on suunniteltu erilaisiin tilanteisiin soveltuvaksi, sillä vastamelutoiminnolla saa niin konttorin kuin kotona pyörivien lapsienkin aiheuttamat älämölöt mykistettyä.

Ammattimaisuus näkyy toimivuudessa ja monipuolisuudessa. Kuulokkeet toimivat suoraan käytännössä kaikkien isoimpien sovellusten kanssa. Ne on virallisesti sertifioitu Microsoft Teamsin, Google Meetin, BlueJeansin, GoTo Meetingin, RingCentralin sekä Zoomin tarpeisiin sopivaksi.

Logitech Zone True Wireless - Hinta ja saatavuus

Logitech Zone True Wireless on saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä. Logitechin oma suositushinta (Avaa uuteen ikkunaan) mallille on 399 €, mutta monet jälleenmyyjät kauppaavat nappeja useamman kympin halvemmalla.

Värivaihtoehdot ovat grafiitinharmaa sekä roosa.

Logitech Zone True Wireless - Muotoilu

Logitech Zone True Wireless tuo ulkonäkönsä puolesta mieleen perinteiset täysin langattomat nappikuulokkeet. Niissä ei ole korvan ulkopuolelle asetettua vartta, joten malli näyttää korvissa erittäin huomaamattomalle ja siistille. Jotta istuvuus olisi paras mahdollinen, kannattaa nappeihin valita myyntipakettiin sisältyvistä kolmesta silikonitulppaparista sopivimmat. Näin ympäristön taustamelu myös eristyy parhaiten.

Kuten mainittua, malli saapui myyntiin kahdessa eri värissä. Saimme arvosteluun perinteisemmän grafiitinharmaan värityksen, joka on erittäin hillityn tyylikäs kokonaisuus.

Harkitseva kokonaisuus näkyy myös pienikokoisessa latauskotelossa, johon napit saa turvaan käytön jälkeen. Pidempään reissuun voi napata käyttöön myyntipakettiin sisältyvän suojakotelon. Sen suojiin saa ahdettua latauspiuhat, USB-sovittimet, kuulokkeet sekä muut tilpehöörit. Näin ei tarvitse pelätä latauskotelon hajoamista tai katoamista vaikkapa taskun pohjalta.

Logitech suosittelee yhdistämään kuulokkeet koneeseen pakettiin sisältyvällä USB-vastaanottimella. Tällöin napit saa yhdistettyä Bluetooth-yhteydellä myös puhelimeen. Tämän avulla saat hoidettua samoilla napeilla niin perinteiset puhelinsoitot kuin tietokoneen Teams-palaverit.

(Image credit: Future)

Molemmissa kuulokkeissa on erillinen painike, jonka toiminnot voi muuttaa haluamakseen Logi Tune -tukisovelluksen avulla. Käytössä on mahdollisuus räätälöidä lyhyt painallus, napin pohjassa pitäminen sekä kaksoisnäpäytys erikseen. Käytännössä tämä mahdollistaa pikakomennot esimerkiksi vastamelutoiminnon hallinnalle, Teams-palaverien katkaisulle sekä läpikuuluvuustilan aktivoinnille.

Vaikka Logitech Zone True Wireless on suunnattu yrityskäyttöön ja toimiston syövereihin, nappien rakenteeseen ja kestävyyteen on todella satsattu. Kuulokkeet ovat IP68-luokiteltuja vesi- ja pölytiiviinä, joten voit yhtä lailla pitää niitä päässäsi vaikkapa juoksulenkillä tai salitreenin aikana. Sadekotelo on sekin IP54-luokiteltu, joten vaikka aivan yhtä vedenkestävästä rakenteesta ei puhuta, kotelo kestää esimerkiksi sadekelillä käytön ongelmitta.

Latauskotelo hyödyntää langatonta Qi-latausta, mikä tuo runsaasti joustavuutta akkutilanteen kohentamiseen. Kotelon voi siis asettaa Qi-latausalustalle, jolloin ämyreihin saa lisäpuhtia ilman piuhojen käyttämistä. Toki mukana tuleva USB-C-piuha täyttää tyhjentyneen akun perinteisinkin keinoin.

Logitech Zone True Wireless - Käyttöönotto

Kuulokkeiden käyttöönottoa varten on syytä ladata koneelle ja puhelimeen Logi Tune -tukisovellus, jonka avulla nappien asetuksia voi sorvata haluamaansa suuntaan. Samalla se varmistaa käyttöönoton onnistumisen.

Sovellus itsessään ei ole välttämättömyys, sillä voit yhdistää kuulokkeet koneeseen myös Bluetooth-yhteyden avulla. Tämä kuitenkin rajaa käyttökokemuksesta runsaasti pois, sillä USB-donglen puuttuminen evää mahdollisuuden pikakomentojen muokkaamiseen. Myös Microsoft Teamsin kaikkien ominaisuuksien hyödyntäminen vaatii USB-palikan käyttämistä.

Onneksi USB-sovitin itsessään on erittäin minimalistinen ja hillitty. Adapterin saa kiinni koneeseen joko perinteisellä USB-A-liitännällä tai mukana tulevalla USB-C-välikappaleella. Harmillisesti sovittimen liikuttelu ei ole niin helppoa kuin toivoisi, sillä latauskotelossa ei ole sille paikkaa. Tätä varten onkin kuljetettava mukana erillistä suojapussia – ellei ole valmis ottamaan riskiä palikan hukkaamisesta.

Latauskotelo on erittäin pieni ja hillitty, mutta olisimme kaivanneet siihen paikkaa myös USB-sovittimelle. (Image credit: Future)

Logitech Zone True Wireless - Logi Tune -hallintasovellus

Logi Tune -ohjelmisto mahdollistaa Logitechin kaikkien laitteiden hallinnan yhdestä paikasta. (Image credit: Future)

Logi Tune -hallintasovelluksen käyttö on tehty erittäin helpoksi, mikä onkin sen välttämättömyyden huomioiden tervetullutta. Tosin on syytä mainita, että sovellus on saatavissa ainoastaan englanninkielisenä, joten suomenkielisiä asetuksia ei ole saatavissa.

Sovelluksessa on vain yksi erillinen valikko, josta saa hallittua äänenlaatua, kohinanvaimennusta, taajuuskorjainta, näppäinten pikakomentoja sekä kaikkea muutakin. Lisäksi sovellus tarjoaa työkalut nappien ohjelmistoversion päivittämiseen. Tämä onkin tarpeen ensimmäisellä käyttökerralla.

Kaikkinensa käyttökokemus on suunniteltu miellyttävän helpoksi ja yksinkertaiseksi. Vaikka et pahemmin innostuisi asennusjumpasta, saat tehtyä tarvittavat muutokset ilman IT-tuelle soittamista.

Logi Tunen eduksi on laskettava myös sen kattavuus. Voit hallita sen avulla valtaosaa Logitechin eri laitteista. Mikäli käytössäsi on esimerkiksi Logitech Brio 505 -webkamera, onnistuu kaikkien vempaimien säätäminen yhdellä työkalulla.

Suojapussiin saa latauskotelon, piuhat sekä USB-sovittimet. (Image credit: Future)

Logitech Zone True Wireless - Äänenlaatu

Logitech Zone True Wireless on tarkoitettu työkäyttöön sekä videopalavereihin. Se, minkä napit musiikkitoistossa häviävät, otetaan takaisin kuulokkeiden kotikentällä. Puheluiden äänenlaatu on nimittäin molempiin suuntiin erinomainen. Kuulet vastakeskustelijat kristallinkirkkaasti niin livenä kuin nauhalta kuunneltunakin. Jälkimmäisen vuoksi napit soveltuvat erittäin hyvin podcastien sekä videonauhoitteiden kuuntelemiseen.

Mikä parasta, kuulokkeiden vastamelutoiminnon avulla saa rauhoitettua tilanteen itselleen sopivaksi. Kotikonttorilla tämä ei ole yleensä tarpeen, mutta toimistopäivänä vieruskavereiden rupattelu voi häiritä ajatuksenjuoksua.

Myös mikrofoni estää kohinanvaimennuksen avulla ylimääräisen ympäristön hälinän kuulumisen palaveriin. Testimme perusteella tämä myös toimi kuten kuuluikin. Vaikka laitoimme huoneen taustalla musiikin soimaan, ei se kuulunut palaveriin asti.

Kuulokkeiden akkukesto jaksaa vastamelutoiminnon kanssa noin viiden tunnin ajan. Jos taustahälyä ei tarvitse estää, jaksavat napit ongelmitta läpi työpäivän.

Kuulokkeet voi yhdistää tietokoneeseen suoraan USB-A-sovittimella tai USB-C-välikappaletta käyttämällä. (Image credit: Future)

Kannattaako Logitech Zone True Wireless ostaa?

Logitech Zone True Wireless on todellinen huippumalli täysin langattomia nappikuulokkeita työkäyttöön etsivälle. Kattavat ominaisuudet, Microsoft Teams -integraatio sekä laadukas Logi Tune -hallintasovellus tekevät jutusteluhetkistä mieluisia.

Kuulokkeet saa yhdistettyä näppärästi sekä puhelimeen että tietokoneeseen samanaikaisesti. Kun yhdistämisen on tehnyt, onnistuu käyttöönotto molempiin vempaimiin nappaamalla napit latauskotelosta esiin.

Maksimaalinen käyttökokemus vaatii Logi Tune -hallintasovelluksen asentamista sekä USB-sovittimen hyödyntämistä. Näistä jälkimmäinen on pieni harmistus etenkin silloin, kun USB-A-palikan ja koneen väliin on lisättävä USB-C-sovitin. Tällöin tikku erottuu jo selvästi läppärin kyljestä, mikä on omiaan aiheuttamaan mahdollisia vahinkoja.

Harmillisesti Logitech on muutenkin ottanut USB-sovittimen kohdalla oikopolkuja. Sinänsä tyylikäs ja näppärä latauskotelo ei sisällä lainkaan paikkaa sovittimelle, joten sen kuljettaminen on aina ylimääräinen lisävaihe. Vaikka sen saa isompaan kuljetuspussiin muiden lisälaitteiden kanssa, tuntuu ratkaisu hukatulta mahdollisuudelta.

Sen sijaan mallin hintaa on vaikea sivuuttaa. Vaikka kuulokkeet ovat tarkoitettu yrityskäyttöön ja harva todennäköisesti ostaa niitä itse, lähemmäs 400 euron hintalappu on todella paljon. Videopalaverien äänenlaatu puoltaa hintaa, mutta musiikinkuunteluun napeista ei kummoisesti ole.

Osta, jos...

Vietät päivittäin tunteja videopalavereissa

Jos työpäiväsi kuluvat videopalavereissa, kannattaa hankkia tyylikkäät ja laadukkaat kuulokkeet. Tätä varten Logitech Zone True Wireless on erinomainen valinta.

Teet töitä koneella ja puhelimella

Logitech Zone True Wireless toimii samanaikaisesti puhelimen ja tietokoneen kanssa, mikä tekee siitä erittäin joustavan valinnan eri tilanteisiin.

Älä osta, jos...

Haluat kuunnella musiikkia

Logitech Zone True Wirelessilla voi kuunnella musiikkia, mutta tällöin äänenlaatu ei ole erityisen hyvä. Sen sijaan radion tai podcastien kuunteluun ne sopivat mainiosti.