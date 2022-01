Arvostelussa Jabra Elite 7 Pro

Pika-arvio

Pika-arvio

Jabra jatkaa täydellisten täysin langattomien nappikuulokkeiden tavoittelua, kun valmistajan Elite 7 Pro ja urheilullisempi Elite 7 Active saapuivat samalla ovenavauksella markkinoille. Elite 7 -mallisto pohjaa kyvykkyytensä Elite 85t -kuulokkeisiin, mutta hintalappua on saatu hilattua hiukan alaspäin.

Uutuusmalli Elite 7 Pro maksaa Suomessa 199 euroa, mikä on täysin langattomien nappikuulokkeiden saralla hyvää keskitasoa. Mallin keskeisimmät ominaisuudet ovat kuitenkin sellaisia, joita vain harvoin nähdään alle 200 euron vaihtoehdoissa.

Napit on suunniteltu mukavuus ja käytännöllisyys edellä. Ne tuntuvat korvassa todella mukavilta ja jämäköiltä. Latauskotelo tarjoaa kuulokkeisiin lisäpuhtia todella rivakasti. Kokonaisuus tuntuu laadukkaalta ja kestävältä.

Mallin IP57-luoktis tarkoittaa nappien olevan pölytiiviitä ja vedenkestäviä. Tämä onkin monille treenaajille merkittävä myyntivaltti Sony WF-1000XM4 -kuulokkeisiin verrattuna.

Käyttökokemuksen voi personoida itselleen erittäin monipuolisesti. Jabran luoma MySound+ -tukisovellus mahdollistaa vastamelutoiminnon, pikakomentojen sekä äänimaiseman kattavan hallinnan.

Äänimaisemaa onkin syytä hiukan näpelöidä, sillä napit korostavat perusasetuksilla liiaksi korkeita ääniä sekä bassoa. Tukisovelluksen taajuuskorjain mahdollistaa kokemuksen muokkauksen. Tästä huolimatta nappien tuottama ääni tuntuu hiukan tunkkaiselta ja ahtaalta.

Jabra Elite 7 Pron aktiivinen vastamelutoiminto on tyydyttävä, mutta se ei pärjää vertailussa tämän hetken parhaille malleille. Sen sijaan neljän mikrofonin luoma järjestelmä tarjoaa puheluihin todella kirkkaan äänen.

Akkukesto on erittäin hyvällä mallilla. Napeissa riittää puhtia 8 tunnin ajaksi, minkä jälkeen kotelosta voi ladata vielä 22 lisätuntia. Kokonaisuudessaan Elite 7 Pro tarjoaa 30 tuntia kuunteluaikaa aktiivisen vastamelutoiminnon kanssa kuunnellessa.

Malli tukee jo julkaisussaan Bluetooth 5.2 -yhteyttä. Sen sijaan hi-res-koodekkien tukea ei ole mukana, ja Bluetooth Multipoint -ominaisuus on saapumassa päivityksenä tammikuussa 2022.

Hinta ja julkaisupäivä

Jabra Elite 7 Pro julkaistiin yhdessä Elite 7 Active -mallin kanssa lokakuussa 2021. Mallin suositushinta on 199 euroa. Samaan aikaan julkaistu veljesmalli on 179 euron hintalapullaan hiukan edullisempi vaihtoehto.

Täysin langattomat nappikuulokkeet on saatavissa mustana, titaaninmustana ja kulta-beigenä.

Hinnoittelun osalta Elite 7 Pro on varsin kovassa taistossa, sillä samoissa euromäärissä kulkevat mallit monesti tarjoavat vastamelutoiminnon sekä hyvän akkukeston. Esimerkiksi parhaaksi nappikuulokemalliksi arvioimamme Sony WF-1000XM4 kustantaa saman verran. Tosin Sonyn mallin alkuperäinen hinta oli noin 279 euroa.

Muotoilu

IP57-luokiteltu vesi- ja pölytiiviinä

Kevyt, mukava ja tukeva

Kustomoitavissa monipuolisesti

Ulkoisesti napit ovat markkinoiden parhaimmistoa. Ne ovat erittäin kompaktit, kevyet ja hyvin muotoiltu. Napit pysyvät korvassa jämäkästi mutta yhtä kaikki mukavasti. Valmistaja kertoo muotoilun pohjautuvan noin 62 000 korvaparista saatuihin tietoihin, joiden pohjalta kuulokkeet on suunniteltu sopimaan mahdollisimman hyvin. Kolme erilaista korvasoviketta huipentaa sopivuuden.

Kaikki kolme eri värivaihtoehtoa tekevät vaikutuksen hillityllä tyylikkyydellään. Sekä napeissa että kotelossa on nähtävissä vain pieniä korostuksia. Kuulokkeissa on Jabra-logon lisäksi hieman sävyä vaihtava selkämys, joka erottaa painikkeet itse rungosta.

Latauskotelo noudattaa samaa eleganttia tyyliä. Se on kooltaan samalla viivalla kuin Sony WF-1000XM4:n vastaava, mutta painoa on aavistuksen enemmän. Paksu rakenne sekä tasapintaisuus saavat sen pysymään tukevasti paikallaan.

Jabra haastaa useat kilpakumppaninsa kestävyydellä. Elite 7 Pro on IP57-luokiteltuna kuulokemallina oivallinen valinta keliin kuin keliin. Napit ovat paitsi pölytiiviit mutta myös vedenkestävät. Luokituksen mukaan ne kestävät metrin syvyydessä puolen tunnin ajan ilman vahinkoa.

Käytännössä vedenkestävyys tarkoittaa, että kuulokkeet kestävät sekä sadekelillä että kovassa hikoilussa. Vertailukohdaksi voidaan jälleen ottaa Sony WF-1000XM4, joka IPX4-luokiteltuna on ainoastaan roiskeenkestävä. Tämän rinnalla Jabra vetää merkittävästi pidemmän korren.

Jabran Sound+ -tukisovellus saa kiitosta erittäin selkeästä käytettävyydestään. Sen avulla voi esimerkiksi testata, että valittu tulppakoko on omaan korvakäytävään sopiva. Lisäksi voit hallita vastamelutoiminnon tehokkuutta sekä muutoinkin kustomoida käyttökokemusta.

Monipuolisuutta lisää mahdollisuus asettaa kattavat pikakomennot nappien selustassa oleviin painikkeisiin. Voit asettaa yhden, kahden ja kolmen painalluksen taakse haluamasi komennot niin puheluihin kuin mediatoistoonkin. Kustomointimahdollisuudet ovat merkittävästi kilpailijoita kattavammat.

Yhtenä erikoisuutena on mahdollisuus mykistää musiikki automaattisesti nappien läpikuuluvuustilanteen aktivoituessa. Tämä on näppäryydessään yllättävän harvinainen tapaus, sillä yleensä vastamelutoiminnon poistamiselle on varsin konkreettinen syy. Jos vaikkapa kaupankassalla on tarvetta kuulla toisen puhetta, ei musiikintoistolle ole tarvetta. Tosin olisi mukava saada mukaan myös mahdollisuus pysäyttää musiikki pelkän mykistämisen sijasta.

Painikkeet ovat fyysiset ja niistä kuuluu klikatessa perinteinen ääni. Koimme tämän hyvinkin toimivaksi, sillä näin pieni hipaisu ei vahingossa aiheuta napeissa toimenpiteitä. Onneksi painallukseksi riittää pehmeä kosketus. Nappeja ei siis tarvitse painaa syvemmälle korvan sisuksiin pikakomentoja painellessa.

Tarjolla on lisäksi tuki Amazon Alexa- ja Google Assistant -virtuaaliavustajille.

Äänenlaatu ja vastamelutoiminto

Turhankin ärhäkkä basso

Taajuuskorjaimella saa ihmeitä aikaan

Vastamelutoiminto on hyvä muttei erinomainen

Kuulokkeiden oletuksena olevat ääniasetukset ovat melkoisen äärimmäiset. Täyteläinen basso valtaa korvakäytävät ja korkeat äänet jyräävät korostetusti esiin. Valitettavasti keskiäänet jäävät ääripäiden välissä pahasti puristuksiin.

Jabra tarjoaa erillisen MySound-ominaisuuden oman ääniprofiilin luomiseksi. Noin minuutin kestävä prosessi muovaa sointia palautteen mukaan. Idea itsessään on mitä mainioin, mutta valitettavasti emme juurikaan huomanneet riittävän isoa muutosta. Tämä voi kuitenkin vaihdella käyttäjäkohtaisesti, joten emme ainakaan tässä vaiheessa lyttää sitä epäonnistuneena. Meille se ei kuitenkaan tarjonnut riittävästi.

Onneksi tukisovellus tarjoaa viidestä säätimestä koostuvan taajuuskorjaimen mieluisan äänimaiseman luomiseen. Tämä nosti kuuntelukokemuksen tasoa merkittävästi, vaikka mutinoille jäi edelleen sijaa.

Kuten in-ear-kuulokkeiden tapauksessa on monesti tapana, myös Elite 7 Pro kuulostaa kompressoidulta ja ahtaalta. Eron over-ear-kuulokkeisiin nähden huomaa välittömästi. Tosin samalla on tietysti mainittava, että ongelman laajuus riippuu vahvasti musiikkimausta. Esimerkiksi elektroninen musiikki ja hip hop kärsivät tästä vähemmän kuin monet akustiikkaa enemmän suosivat tyylisuunnat.

Äänenlaatu ei ole missään nimessä huonoa. Korkeat äänet soivat puhtaasti ja bassovoittoiset biisit todella jytisevät korvissa. Neutraalia ääntä arvostavat jäävät Elite 7 Pron tapauksessa kuitenkin paitsioon.

Vastamelutoiminto putoaa samaan sarjaan äänenlaadun kanssa. Ominaisuus on tyydyttävä tai jopa hyvä, mutta markkinoiden kärkikahinoihin se ei yllä. Aktiivinen vastamelutoiminto onnistuu vaimentamaan taustamelun, mutta etenkin irtoäänet kuuluvat turhan usein läpi.

Sen sijaan passiivinen vastamelutoiminto ansaitsee kehuja. Tiiviit tulpat sekä harkiten muotoillut kuulokkeet torjuvat ympäristön hälinää kilpailijoitaan paremmin.

Aktiivisen vastamelutoiminnon tasoa voi hallita tukisovelluksesta. Huomasimme mittarin maksimiasetusten tuntuvan korvissa epämukavalta ja häiritsevältä, joten säätimen kanssa on syytä olla varovainen. Lisäksi asetuksissa on tarjolla HearThrough-läpikuuluvuustila. Se toimi testijakson aikana kuten odottaa saattoi.

Sekä äänenlaatu että aktiivinen vastamelutoiminto tuntuvat laadultaan hintalapun mukaisilta. Ne eivät pärjää Sonyn ja Bosen kärkimalleille, mutta valtaosa käyttäjistä saa rahalleen riittävän hyvän vastineen.

Puhelukäytössä Elite 7 Pro loistaa. Luujohtumisteknologiaa sekä neljää mikrofonia yhdistävä kokonaisuus nappaa äänen puhtaana ja kirkkaana. Tuulisetkaan olosuhteet eivät saa puheyhteyttä häiriintymään, sillä luuteknologia pitää häiriöt kurissa.

Toki tässäkin kohtaa in-ear-kuulokkeet antavat jonkin verran etumatkaa over-ear-malleille. Kun mikrofonin ja suun välinen etäisyys kasvaa, samalla laatu hiukan kärsii. Tästä huolimatta emme jääneet kaipaamaan parempaa tai enempää.

Akkukesto ja liitettävyys

8 + 22 tuntia aktiivisella vastamelutoiminnolla

Kotelossa langaton Qi-lataus

Bluetooth 5.2

Jabran nappikuulokkeiden akkukesto on hämmästyttävän hyvällä tasolla. Elite 7 Pro soi aktiivista vastamelutoimintoa hyödyntämällä kahdeksan tuntia ilman latausta. Lisäksi kotelossa piisaa lisävirtaa 22 tunnin verran. Kokonaisuutena malli tarjoaa siis 30 tunnin akkukeston. Vertailun vuoksi mainittakoon parhaaksi täysin langattomaksi nappikuulokemalliksi valitsemamme Sony WF-1000XM4, joka tarjoaa kahdeksan tunnin akkukeston sekä 16 lisätunnin kotelon.

Samalla on ilo huomata, että Jabran kuulokekotelo tukee pikalatausta. Vain viiden minuutin odottelu tarjoaa napeille jopa tunnin verran kuunteluaikaa. Kotelo itsessään on ladattavissa sekä USB-C-piuhalla että langattomalla Qi-latausalustalla. Jälkimmäinen ominaisuus on harvinaisuus tässä hintaluokassa.

Elite 7 Pro tukee tuoreinta Bluetooth 5.2 -tekniikkaa. Tämä tekee langattomasta yhteydestä vakaamman sekä virrankäytöllisesti tehokkaamman.

Miinuspuolelle on laskettava hi-res-koodekkien tuen puuttuminen. Esimerkiksi atpX ja LDAC eivät siis ole tuen piirissä. Valtaosalle esimerkiksi Spotifyn käyttämät SBC- ja AAC-koodekit riittävät kuitenkin vallanmainiosti. Toki tuetut muodot ovat pakattuja ja täten hiukan heikompilaatuisia kuin puuttuvat vaihtoehdot.

Malli ei tue julkaisuhetkellään Bluetooth Multipoint -teknologiaa, joka mahdollistaa samanaikaisen yhdistämisen useampaan laitteeseen. Jabra on kuitenkin luvannut tuoda ominaisuuden päivityksen myötä tammikuussa 2022.

Yhteenveto

Osta, jos...

Arvostat hinta-laatusuhdetta

Elite 7 Pro tarjoaa hintaansa nähden monipuolisen ja laadukkaan kuuntelukokemuksen. Yleensä langatonta latausta ja vedenkestävyyttä ei tämän hintaluokan täysin langattomissa nappikuulokkeissa ole tarjolla.

Akkukestoa ei voi olla tarpeeksi

Elite 7 Pron napit ja kotelo tarjoavat yhteenlaskettuna 30 tunnin akkukeston. Lukemaa voi vielä pidentää ottamalla aktiivisen vastamelutoiminnon pois päältä.

Arvostat mukavuutta ja keveyttä

Elite 7 Pro on mallina pienimmästä päästä. Niiden keveys sekä mietitty muotoilu tuntuvat korvassa hyvältä pitkienkin aikojen ajan.

Älä osta, jos...

Haluat puhdasta ja laadukasta ääntä

Vaikka äänimaisema on mielipidekysymys, malli korostaa oletuksena ääripäitä liiaksi. Keskitason äänet saa kunnolla kuuluviin vasta taajuuskorjainta säätämällä, eikä kuuntelukokemus vielä silloinkaan yllä yhtä tasapainoiseksi kuin esimerkiksi Sony WF-1000XM4 -napeilla.