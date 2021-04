Arvostelussa Amazfit GTS 2e

Amazfit GTS 2e on kompakti älykello, jossa on hintaansa nähden todella kattavat ominaisuudet. Kirkkaan OLED-näytön, hyvän akkukeston ja laajojen urheilutoimintojen vuoksi se on heittämällä hintaluokkansa parhaimmistoon lukeutuva malli.

Pika-arvio

Amazfit GTS 2e on aavistuksen heikompi versio Amazfit GTS 2:sta, jonka arvostelimme joulukuussa 2020. Kyseessä on kyvykäs älykello ja aktiivisuusranneke, jolla ei ole kuitenkaan muutamia isosisaruksella olevia ominaisuuksia, kuten lähimaksua tai puheluiden vastaanottoa.

Sen kirkas OLED-näyttö erottaa sen kuitenkin hintaistensa joukosta, ja vakuuttava 24 päivää kestävä akku tekee siitä kyvykkään kirittäjän kohti aktiivisempaa elämää.

GTS 2e:n terveyttä seuraavien työkalujen valikoima on tosin vaikuttava, ja siinä on tarkka happisaturaation mittaus, unenseuranta ja ympärivuorokautinen syke- ja stressimittari. Näitä kaikkia seurataan Zepp-sovelluksen kautta.

Kuntoiluseuranta on niin ikään vakuuttava ja vastaa Fitbitin parhaimmistoa. Tässä älykellossa on sisäänrakennettu GPS, kattava valikoima eri suoritusten seurantavälineitä, aktiivisuushavaitsija sekä laaja valikoima tarkastella urheilusuoritustaan jälkeenpäin. Tulokset vastasivat pitkälti vastaavilla ominaisuuksilla varustetun Garmin Vivoactive 4S:n tuloksia, minkä lisäksi saadun datan voi liittää muihin sovelluksiin, kuten Stravaan.

Valitettavasti Zeppin itsensä laskema PAI-kuntopisteytys ei ole järin kätevä. Sen tarkoituksena on mitata käyttäjän kokonaiskuntoa, mutta sen tarkkaa laskentatapaa ei kerrota. Siten käyttäjä ei myöskään tiedä, miten sitä voisi ylläpitää tai parantaa.

Amazfit GTS 2e on silti erinomaista vastinetta rahalle, ja sen ominaisuudet ovat aavistuksen kattavammat kuin esimerkiksi kalliimmassa Fitbit Versa 3:ssa.

Hinta ja saatavuus

Amazfit GTS 2e julkaistiin tammikuussa 2021. Suomessa sitä myydään 129 € hintaan.

Muotoilu

Amazfit GTS 2e muistuttaa muotoilultaan ja kooltaan hyvin paljon Apple Watch 6:ta, joskaan siinä ei ole digitaalista kruunua. Sen sijaan GTS 2e:n painike ainoastaan herättää älykellon ja valitsee näytöllä olevan valikon. Kaikki muu hallinta tehdään kosketusnäytön kautta.

Älykello on saatavilla mustana, vihreänä ja violettina. Sen mukana saapuu mukava silikoniremmi, joka kiinnitetään soljella. Laturi on magneettinen ja kiinnittyy kätevästi kellon selkämykseen, eikä käyttäjän tarvitse leikkiä johdoilla.

1,65 tuuman HD AMOLED -näyttö on todella kirkas ja siitä saa helposti selvän kaikenlaisissa valaisuolosuhteissa. Kellotaulu on niin ikään muokattavissa, ja lisää vaihtoehtoja voi ladata sovelluksen kautta. Kellotaulu on mahdollista myös luoda itse. Suurin osa vaihtoehdoista tukee lisäksi aina päällä -tilaa, joskin tätä käyttäessä myös akkukesto heikkenee.

Älykellon käyttöönotto on helppoa. Kun kello on ladattu ja Amazfitin Zepp-appi ladattu puhelimeen, käyttäjä luo tilin ja skannaa kellossa olevan QR-koodin sovelluksen kautta. Sen jälkeen laitteet on yhdistetty toisiinsa, jota seuraa tuoreimpien päivityksien lataus. Käyttöönotto on sen jälkeen valmis.

Ominaisuudet

Ei lähimaksua tai puhelujen vastausmahdollisuutta

Tarkka happisaturaatiomittaus (SpO2)

Etämusiikkiohjaus

Amazfit GTS 2e:ssa on melko vakuuttavat ominaisuudet älykellolla, joskin siinä on myös puutteensa.

Älykelloon voi vastaanottaa sovellusten ilmoitukset ja tulevat puhelut, mutta niihin tai tekstiviesteihin ei voi vastata kuten Amazfit GTS 2:ssa. Se ei tue myöskään lähimaksua.

GTS 2e:hen ei voi myöskään ladata musiikkia kuunneltavaksi, mutta sen kautta voi hallinnoida puhelimessa kuunneltavaa musiikkia. Tämä on varsin kätevä ominaisuus treenatessa. Laite tukee soittoa, taukoa ja kelausta, joihin pääsee käsiksi kellon kosketusnäytöltä.

Laite tukee lisäksi äänikomentoja, joiden avulla treeniohjelmat voi käynnistää kätevästi puhekomennoin. GTS 2e aktivoi kuuntelutilan kääntämällä rannetta, kunnes sininen kuunteluikoni ilmestyy kellotaulun alalaitaan. Puheentunnistus toimii hyvin, joskin se toimii ainoastaan englanniksi.

Älykellon hyvinvointiominaisuudet ovat erityisesti varsin vakuuttavat. Sillä pystyy seuraamaan happisaturaatiota, ympärivuorokautista sykettä ja se varoittaa, jos käyttäjän syke nousee liian korkealle. SpO2-lukeman voi ottaa milloin vain, jolloin kello pyytää käyttäjää laittamaan käden vaakatasoon pöydälle.

Testeissämme happisaturaatiotulos oli täsmälleen sama kuin Apple Watch 6:n antama (95 % ja 96 %). Pidemmän käytön jälkeen Amazfit luo graafin, josta näkee nopeasti oman happisaturaation pidemmältä aikaväliltä sekä mahdolliset muutokset. Nämä kaikki on nähtävissä puhelimessa olevan Zepp-sovelluksen kautta.

Kello mittaa lisäksi stressin automaattisesti, ja mittaustulos pohjautuu sykkeen vaihteluihin. Tämä on yleisin tapa mitata stressiä.

Amazfit GTS 2e:ssä on lisäksi hyvän unenseurantaominaisuudet. Kelloa on lisäksi mukava käyttää yöllä, kiitos pienen koon ja pehmeän rannekkeen. Se seuraa käyttäjänsä unta kevyen, syvän ja REM-unen kautta.

Laite antaa kuitenkin pisteytyksen käyttäjän unesta seuraavana päivänä, ja kertoo, milloin uni alkoi ja loppui. Näitä voi jälkeenpäin säätää, jos tulos näyttää heittelehtivän. Lisäksi kello mittaa kevyen ja syvän unen välisen suhteen, hereilläoloajan sekä hengityksen laadun. Tulosten rinnalla kerrotaan myös vinkkejä, miten joitain tuloksia voisi parantaa unenlaadun parantamiseksi.

Vaikka GTS 2e:n unenseurantaa on yleisesti ottaen kehuttu (ml. TechRadar UK:n toimituksessa), TechRadarin suomalaistoimittajan kohdalla seuranta tuntui olevan vähän liiankin herkkä; se nimittäin tunnisti arvostelijan nukkuvan myös elokuvia katsellessa. Tämä toistui useita kertoja, minkä takia kellon antamiin tuloksiin ei voinut lopulta luottaa.

Kuntoilu

Laaja valikoima eri harjoitteita

Tarkka sisäänrakennettu GPS

Hyvä sykemittari

Amazfit GTS 2e:ssä on erilliset seurannat ulkona (tiellä ja metsässä), juoksumatolla ja sisällä juoksemiseen, pyöräilyyn, uimahallissa ja ulkona uimiseen, crosstrainerille, hiihdolle, tanssille, taistelulajeille ja vesiurheilulajeille. Tämän lisäksi laitteessa on erillinen "free training"-tila, joka kattaa kaikki suoritukset, joille ei ole erillistä merkintää.

Laitetta on helppo käyttää liikkeessä. Painamalla kruunua kahdesti kello avaa harjoitusvalikon, josta pyyhkäisemällä ja napauttamalla voi käynnistää tai pysäyttää parhaillaan meneillään olevan aktiviteetin. Lopetus onnistuu ainoastaan pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin, mikä on lähes mahdotonta tehdä vahingossa. Toinen vaihtoehto on käyttää äänikomentoja aktiviteettien käynnistykseksi ja lopettamiseksi.

Laite tunnistaa lisäksi automaattisesti alkaneen aktiviteetin seuraamalla käyttäjän sykettä. Testeissämme GPS-signaali löytyi verrattain nopeasti, ja laite osaa lisätä myös puuttuneen datan jälkeenpäin, jos signaali löytyy vasta aktiviteetin alettua.

Vertasimme tuloksia Garmin Vivoactive 4:stä saatuihin ja totesimme niiden olevan lähes identtiset. Garminin kartta värikoodaa lenkin eri väreihin riippuen juoksunopeudesta, kun taas Zepp ilmoittaa vastaavat erillisessä osiossa kartan alapuolella. Tiedot voi lisätä myös Stravaan ja muihin kolmannen osapuolten sovelluksiin.

GTS 2e mittaa lisäksi käyttäjän sykkeen, tahdin, rytmin ja korkeuden kuntoillessa. Tahti oli Amazfitin ja Garminin kohdalla lähes identtinen, mutta sykkeen osalta GTS 2e näytti aavistuksen alhaisemman tuloksen. Myös sykealueet poikkesivat, mutta tämä johtuu siitä, että Garmin käyttää samoja lukemia kaikille käyttäjille. Amazfitin sykealueet riippuvat puolestaan iästä, mikä on treenauksen kannalta parempi vaihtoehto.

Ainoa moite sykemittauksessa on se, ettei käyttäjälle kerrota lainkaan hänen sykkeen keskiarvoa.

Sovellus

Kerää dataa kaikista Amazfit-laitteista

Kello-ominaisuudet sormen etäisyydellä

PAI-pisteytys liian epämääräinen

Amazfit GTS 2e käyttää yhtiön omaa Zepp-sovellusta, joka on saatavilla iOS:lle ja Androidille. Se ei ole aivan yhtä intuitiivinen tai kätevä kuin Fitbitin vastaava, mutta se tarjoaa silti kaikki tärkeimmät helppokäyttöisessä muodossa.

Alhaalla olevasta valikosta pääsee käsiksi laitteen omiin asetuksiin, joista voi vaihtaa kellotaulua, tärinätilaa ja avata sovelluskaupan. Muut valikot keskittyvät sen sijaan käyttäjän terveyden ja kuntoilun seurantaan.

Kaikki terveys- ja kuntoiludata siirtyy sovellukseen automaattisesti, ja ne yhdistetään yhdeksi kattavaksi seurannaksi, jos käyttäjällä on myös muita Amazfit-laitteita, kuten painovaaka, käytössä.

Zepp-sovellus palkitsee käyttäjän lisäksi PAI-arvosanalla (Personal Activity Intellifence), joka perustuu tämän sykkeeseen viikon ajalta. Arvosana lasketaan käyttämällä tätä dataa sekä ikää, sukupuolta, maksimisykettä, leposykettä ja harjoitteiden tulosta. Tavoitteena on pyrkiä pitämään pisteytys säännöllisesti yli sadassa.

Idea on mielenkiintoinen, mutta käytännön toteutus on jokseenkin hämärä. Kello kehottaa tekemään aktiviteetteja, jotka nostavat sykettä, mutta se ei kuitenkaan kerro sen tarkemmin, millaista kuntoilua tai miten pitkään sitä pitäisi tehdä. Vastaavsati Fitbitin Active Zone Minutes -statistiikka kannustaa käyttäjiään viettämään tietyillä sykealueilla tietyn ajan joka viikko, mikä on paljon ymmärrettävämpi ja käytännöllisempi seurantatapa.

Harmillisesti Zepp ei seuraa myöskään kuukautisia, joita sekä Fitbit ja Garmin ovat alkaneet seurata viimeisten vuosien aikana. Toivottavasti sama toiminto saadaan piakkoin myös Amazfitille.

Osta jos...

Jos etsit alle 130 € älykelloa

Amazfit GTS 2e tarjoaa paljon vastinetta hinnalleen. Useat kilpailijat maksavat enemmän, eivätkä tarjoa näin kattavia ominaisuuksia.

Haluat kirkkaan näytön

Monissa edullisissa älykelloissa on himmeät näytöt, mutta GTS 2e:n OLED on kirkas kaikissa valaisuolosuhteissa.

Haluat parantaa kuntoiluasi

GTS 2e:ssä on vakuuttavat kuntoiluominaisuudet hintaansa nähden - eritoten GPS ja sykealueenmittaus. Jos haluat ryhtyä aktiivisemmaksi, tämä saattaa antaa sysäyksen siihen.

Älä osta, jos...

Olet aktiivinen urheilija

Vaikka Amazfit GTS 2e:n kuntoiluominaisuudet ovat kattava, se ei vastaa urheilukellon tarjoamaa syvyyttä ja treeniavustusta.

Haluat lähimaksun

Alkuperäisessä Amazfit GTS 2:ssa on NFC-lähimaksu, jota ei ole tuotu edullisempaan versioon. Tämä näkyy hinnassa, mutta...

Haluat nauttia musiikista ilman puhelinta

GTS 2e:llä voit soittaa musiikkia suoraan ranteestasi, mutta siihen ei voi tallentaa tai sen kautta ei voi striimata musiikkia.

