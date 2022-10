Xiaomi 12T -mallisto julki – valttikortteina huippukamera ja pikalataus

Keskihintaiset puhelimet Xiaomi 12T ja Xiaomi 12T Pro julkistettiin odotetusti lokakuun alussa. Tiistain esittelyssä paljastettiin samalla keskihintaisten Android-puhelimien huippuominaisuudet.

Xiaomi 12T Pro varastaa kaksikosta valokeilan. Puhelimen valttina on sen 200 MP pääkamera, mikä on puhelinmarkkinoilla poikkeuksellinen lukema. Ainoa samaan pystyvä malli on tällä hetkellä Motorola Edge 30 Ultra.

Tekniikkaa puskeva pääkamera on puhelimen keihäänkärki, jonka takana tyydytään tavanomaista vähempään. Kamerakokonaisuuden muut kennot ovat 8 MP ultralaajakulma- ja 2 MP makrolinssi. Etupuolella nähdään taasen 20 MP selfiekamera. Xiaomi lupaa kennojen pärjäävän erinomaisesti myös hämäräkuvauksessa, mutta tämän arviointia joudutaan odottamaan täyteen arvosteluun asti.

Xiaomi 12T Pron 120 watin pikalataus on erittäin nopea. Se täyttää tyhjentyneen 5 000 mAh akun vain 19 minuutissa äärimmilleen.

Puhelimessa on 6,67-tuumainen 1 220 x 2 712 -tarkkuuden AMOLED-näyttö 120 Hz virkistystaajuudella. Tehoista pitävät huolen Snapdragon 8 Plus Gen 1 -suoritin, 8 tai 12 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Puhelin on odotetusti 5G-valmis.

Image 1 of 2 Xiaomi 12T Pro (Image credit: Xiaomi ) (Image credit: Xiaomi )

Xiaomi 12T -perusmalli on monilta osin samanlainen, mutta mukana on muutamia keskeisiä eroja. Pääkamera on "vain" 108 MP, suorittimena nähdään hiukan tehottomampi MediaTek Dimensity 8100 Ultra ja tarjolla ei ole 12 Gt RAM-muistilla varustettua versiota.

Hienovaraisempana erona on perusmallista uupuva Harman Kardonin viimeistelemä äänimaisema.

Molemmat puhelimet saapuvat myyntiin 5. lokakuuta 2022. Värivaihtoehtoina on kummassakin tapauksessa musta ja sininen.

Xiaomi 12T Pro maksaa Suomessa 849 €, kun taas Xiaomi 12T kustantaa 599 €.

Onko Xiaomi 12T edeltäjäänsä parempi?

Kun uusi mallisto saapuu myyntiin, vertailu käy perinteisesti ennen kaikkea edeltävään malliin. Xiaomi 12T Pro on monilta osin hyvin samanlainen kuin meiltä kehuja saanut Xiaomi 11T Pro. Keskeisimmät erot koskevat pääkameraa sekä viimevuotista suoritinta.

Xiaomi 12T puolestaan parantaa edeltävään Xiaomi 11T -perusmalliin verrattuna erityisesti latausnopeudessa sekä järjestelmäpiirissä. Viimevuotisessa mallissa oli melko nopea 67 watin langallinen lataus, joka on ottanut nyt harppauksen eteenpäin.

Paperilla muutokset ovat siis varsin kohtuullisia, mutta erityisesti Pro-mallin 108 MP pääkameran parantuminen 200 MP kennoon on iso loikka.