Xbox Game Passin pelivalikoima on aikeissa kasvaa moninkertaisesti laajemmaksi

Xbox Game Pass -tilaajat voivat pian pelata pelejä, jotka eivät kuulu palvelun katalogiin, kun Microsoft on aikeissa laajentaa Xbox Cloud Gamingin toiminnallisuutta.

Tällä hetkellä Xbox Game Pass Ultimate -käyttäjät voivat suoratoistaa pelejä Xbox Series X:lle, Series S:lle, Xbox Onelle ja PC:lle. Toistaiseksi valikoima on rajattu nimenomaan Xbox Game Passissa saatavilla oleviin nimikkeisiin, mutta vuonna 2019 Microsoft lupasi käyttäjille tuovansa mahdollisuuden "striimata pilvipalvelun kautta heidän omistamiaan Xbox-pelejä" vuoteen 2020 mennessä.

Suunnitelma ei toteutunut tuolloin, mutta nyt Microsoft on vahvistanut Xbox Wiressa (opens in new tab) suunnitelman olevan edelleen elossa ja odotettavissa "vuoden loppuun mennessä". Mahdollisuuksien mukaan ominaisuus saatetaan saada käyttöön tosin jo vielä aikaisemmin.

Xbox Cloud Gaming -logo on nimittäin alkanut ilmaantua useiden Xbox Game Passiin kuulumattomien pelien kylkeen Microsoftin kauppapaikalla. Twitter-käyttäjä @Knoebelbroet (opens in new tab) ja Reddit-käyttäjä u/ManejadorDeEspadas (opens in new tab) huomasivat Elden Ringin ja GTA 5:n saaneen mysteerisen logon. Wesley72745610 huomasi vastaavan logon puolestaan Red Dead Redemption 2:ssa, The Witcher 3:ssa, Dark Souls 3:ssa ja monissa muissa.

Seems like #Xbox is ramping up their plans to bring Games that are not a part of #XboxGamePass to Xcloud.Like GTA V, Soul Hackers 2 and Elden Ring.Could be a Gamescom Announcement.Elden Ring:https://t.co/zNII7pgWiFNews from June:https://t.co/pLgovQFW3i pic.twitter.com/FDPQXW4XDLAugust 9, 2022 See more

Logo on sittemmin poistettu ja syyksi kerrottiin logon ilmestyneen sivuille bugin seurauksena, uutisoi Eurogamer (opens in new tab). Silti niiden lisääntyminen tuntuisi viittaavan siihen, että Microsoft on aikeissa lisätä uusia nimikkeitä palveluun pian.

Hyvästi kalliille tietokoneille

(Image credit: Microsoft)

Kun laajennettu palvelu julkaistaan, se saattaa hyvinkin mullistaa pelikentän. Yllä mainitut pelit lukeutuvat viime vuoden suurimpiin nimikkeisiin, joten mahdollisuus pelata niitä pilvipalvelun kautta millä tahansa laitteella olisi merkittävä etu monelle. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei käyttäjien tarvitsisi omistaa kalliita näytönohjaimia tai tehokasta pelikonetta voidakseen pelata himottuja pelejä. Sen sijaan pelin voisi ostaa itselleen ja peli pyörisi sen jälkeen pilvipalvelun kautta sulavasti pelaajan omalla koneella.

Samalla lisäys laajentaisi Xbox Game Passin hyödyllisyyttä, sillä enää palveluun ei tarvitsisi odottaa uusia pelejä ilmaantuvaksi, vaan käyttäjä voisi pelata haluamiaan pelejä välittömästi. Microsoft ei ole tosin ilmoittanut vielä, mitä kaikkia pelejä palveluun aiotaan lisätä heti julkaisussa.

Pelaaminen pilvipalvelun kautta ei myöskään olisi täysin ilmaista, sillä käyttäjät joutuisivat edelleen ostamaan pelin ja maksamaan tilauspalvelusta kuukausimaksun. Lisäksi pilvipelaaminen vaatii luotettavan nettiyhteyden. Xbox Cloud Gaming ei tue toistaiseksi myöskään näppäimistöä ja hiirtä, joten PC-pelaajat joutuisivat totuttelemaan ohjaimen käyttöön. Microsoftin tiedetään tosin työstävän tukea muille tietokoneen lisälaitteille.