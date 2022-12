Vuotaneet Apple M2 Max -testitulokset antavat osviittaa seuraavan MacBook Pron suorituskyvystä

Applen M2 Max -suoritin jatkaa edeltävän M1 Max -piirin jalanjäljissä. Tuoreen prosessoriversion mahdolliset tehot vuotivat julki tuoreiden benchmark-testien yhteydessä.

Wccftech (Avaa uuteen ikkunaan) uutisoi ensimmäiseksi Geekbench-testien tuloksista, jotka julkaistiin alkujaan Twitterissä. Lähde itsessään on siis hiukan epävarma, joten tietoihin kannattaa suhtautua tässä vaiheessa varauksella.

Apple M2 Maxhttps://t.co/aXcjUIB9bGhttps://t.co/8whb0JpWOINovember 30, 2022 See more

M2 Max nappasi Geekbench-tuloksissa 1 889 (yksi ydin) ja 14 586 pistettä (moniydin).

Kun vertailukohdaksi otetaan edeltävän M1 Maxin haalimat 1 750 ja 12 200 pistettä, ero vaikuttaisi olevan yhdellä ytimellä noin 8 prosenttia ja moniydintestissä 20 prosenttia uutuuspiirin eduksi.

Suorituskyvyssä enemmän on enemmän

M2 Maxin mahdollinen suorituskykyloikka ei tule suurenakaan yllätyksenä, sillä huhujen sekä Geekbench-tietojen mukaan uutuusmalli hyödyntää 12 ydintä edeltävän M1 Maxin 10-ytimisyyden sijaan. Kaksi lisäydintä mahdollistaa luonnollisesti selvän eron moniydintestissä.

Tämän vuoksi monet ovat odottaneet jopa merkittävämpää parannusta moniydintestin pistepottiin. Mielestämme noin 20 % harppaus on kuitenkin riittävä kehitysaskel kahden läppärisukupolvien välillä. Lisäksi on enemmän kuin todennäköistä, että Apple on vielä hiomassa M2 Maxin suorituskykyä, joten sen voidaan olettaa kohentavan pisteytystään julkaisun lähestyessä.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata vielä lähteä liiaksi laukalle odotusten suhteen. Ensimmäinen benchmark-vuoto on vain yksittäinen mittaustulos, eikä se anna täyttä kuvaa M2 Maxin suorituskyvystä. Tarvitaankin vielä useita lisätestejä ennen täyttä varmuutta.

Se, milloin M2 Max näkee päivänvalon, on vielä kysymysmerkki. Huhujen mukaan M2 Maxilla ja M2 Prolla varustetut mallit julkaistaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Väittämien mukaan uudet järjestelmäpiirit nähdään 14- ja 16-tuumaisissa MacBook Pro -tehokannettavissa.