Valven väitetään kehittävän Nintendo Switchiin verrattavaa konsolia PC-pelaamiseen

Viimeisimmät tiedot vahvistavat uuden kehitteillä olevan matkakonsolin olemassa olon. PC-pelaamisen uranuurtaja Valve on työstänyt jonkinlaista PC:n ja konsolin hybridiä, tarkoituksenaan tehdä tietokonepelaamisesta Nintendo Switch -tyylinen kokonaisuus.

Valven toimitusjohtaja ja keulahahmo Gabe Newell on myös vastannut kysymyksiin koskien Steam-pelien viemistä konsoleille. "Saatte paremman kuvan asiasta vuoden loppuun mennessä", naurahtaa Newell, "eikä se ole se vastaus, jota odotatte!"

Aiheesta on spekuloitu jo aikaisemminkin, mutta nyt uutinen on vahvistettu Ars Technican taholta. Valve on rakentanut uutta konsolia koodinimellä "SteamPal", mutta nimen oletetaan vaihtuvan varteenotettavammaksi lähempänä julkistusta.

Huhut uudesta Valve-laitteistosta alkoivat, kun yksi Reddit-käyttäjä huomasi muutoksen Steamin lähdekoodissa viitaten uuteen koodinimeen. Nähtävästi koodinimi oli ollut viimeiset kaksi vuotta "Neptune" ennen "SteamPal"-nimeä.

Lähteemme eivät kuvaile konsolin ulkonäköä ja valtaosa tiedoista oli takertuneena ideaan Nintendo Switch -tyylisestä matkapelikonsolista.

Ilmeisesti konsoli hyödyntää Steam-ohjaimen kosketuslevyjä ohjainjärjestelmänään, mutta asia voi hyvin muuttua ennen julkistuksia. Uuden hybridi-PC:n pystyy myös yhdistämään monitoriin USB-C-kaapelin avulla, mutta yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa.

Yksityiskohdat ovat vielä höyryn peitossa

Tällä hetkellä ei voi vielä spekuloida, minkälaista rautaa kyseisen masiinan konepellin alla murisee. Käyttääkö Valven uutukainen AMD:n- vai Intelin-prosessoreita tai kuinka tehokas sen näytönohjain mahtaa olla. Kukaan ei myöskään pysty vahvistamaan sen käyttämää käyttöjärjestelmää. Todennäköisesti konsoli hyödyntää Valven avoimen lähdekoodin Linux-alustaa, SteamOS:ää, mutta Ars Technica ei poissulje mahdollisuutta täysikasvuisesta Windows-käyttöjärjestelmästä.

Vaikka uusi konsoli on vielä sakean höyryn peitossa, on koko prosessi juuri sellaista mitä Valvelta voi odottaa. Valve on tunnettu sisäisistä ja vuosia kestävistä kehitysprosesseista, eikä se julkista mitään ennen kuin maailma on valmis. Valve teki näin esimerkiksi Steam-ohjaimen kanssa. Samalla kun journalistit näkivät ensimmäistä kertaa ohjaimen, tuote oli jo valmis kauppojen hyllyille. Myös Valve Indexin kanssa kävi samoin.

On vielä mahdollista, että huhuttu Valven matkakonsoli osoittautuu pelkäksi huhupuheeksi, vaikka Ars Technica on tutkinut asiaa monesta lähteestä.

TechRadarin toimituksella on myös hyviä uutisia. Lähteet sanovat, että Valven uusi laite saattaa olla saatavilla jo vuoden loppuun mennessä.