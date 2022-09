Uusi suoratoistopalvelu SkyShowtime saapuu Suomeen loppukuusta – korvaa Paramount+:n

Reilu vuosi sitten julkistettu SkyShowtime-suoratoistopalvelu lanseerataan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 20. syyskuuta.

Kyseessä on nykyisen Paramount+:n korvaava palvelu, joka laajentaa tuttua elokuva- ja sarjavalikoimaa entisestään. Uuden suoratoistopalvelun valikoimiin lukeutuu Skyn, NBCUniversalin, Universal Picturesin, Paramount Picturesin, Peacockin, Showtimen, DreamWorks Animationin ja Nickelodeonin ohjelmistoa.

Se tulee saatavilla joko suoraan iOS-, tvOS- ja Android-laitteisiin sekä osoitteessa www.skyshowtime.com (opens in new tab), tai katsottavaksi Allenten, Ruudun sekä Telian kautta.

SkyShowtimen kuukausihinta säilyy 6,99 € / kk.

Teatteriuutuuksia ja runsaasti sarjoja

Tiedotteessa (opens in new tab) luvataan uutuuselokuvien saapuvan palveluun näiden teatteri- ja levyjulkaisun jälkeen, joten SkyShowtime houkuttelee leffafanit puolelleen muun muassa Top Gun: Maverickilla, Jurassic World Dominionilla, The Northmanilla, Nopella ja Sonic the Movie 2:lla.

Teatterielokuvien lisäksi palvelusta löytyy laaja valikoima muita tuotantoja sekä kaikki nykyisen Paramount+:n alkuperäistuotannot, kuten The Offer, Halo, Star Trek: Strange New Worlds sekä Yellowjackets. Showtime- ja Sky-puolela tarjolle saapuvat puolestaan American Gigolo, Kova Laki ja The Rising.

Vanhempaa tuotantoa edustavat puolestaan Dexter, The Affair, Mission Impossible- ja Kummisetä-elokuvat, South Park ja Frasier.

Yhtiö lupaa tarjoavansa myös paikallista alkuperäisohjelmaa, dokumentteja ja erikoisuuksia, mutta näitä ei lueteltu sen tarkemmin.