Uusi iPhone 12 -vuoto näyttäisi tukevan aiempia huhuja – neljä 5G-mallia tuloillaan?

Uusi vuoto on paljastanut 3D-tulostetut mallit neljästä iPhone 12 -mallista, jotka näyttäisivät tuovan ulkoisia muutoksia muotoiluun ja antavan muita yksityiskohtaisia tietoja. Jos kuviin on luottaminen, niin näiden mukaan tulevien puhelinten SIM-korttipaikkoja olisi siirretty 5G-modeemin tieltä.

iPhone 11:ssä SIM-korttipaikka on puhelimen oikeassa laidassa virtanäppäimen vieressä, mutta näissä Macotakara-sivulle julkaistuissa 3D-printatuissa malleissa SIM-korttipaikka on vasemmalla puolella äänenvoimakkuuspainikkeiden rinnalla. Paikkaa on siirretty mahduttaakseen puhelimeen 5G-antenni, kuten Qualcommin 5G NR mmWave -antennimoduuli, jos Alibaban lähteisiin on uskominen.

Suosittelemme lähestymään kuvia nimenomaan huhuina, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun puhelimista on ollut nähtävillä fyysinen malli. Emme myöskään tiedä, mistä 3D-mallit on saatu, ovatko ne vuotaneet vai tehty ainoastaan mittojen avulla.

Mallit on nähtävillä alta:

Mallit näyttävät tosin vastaavan aiempia huhuja, joiden mukaan markkinoille saataisiin neljä iPhone 12 -mallia: kaksi edullisempaa 5,4 tuuman ja 6,1 tuuman näytöillä, sekä kaksi laadukkaampaa Pro- ja Pro Max -mallia 6,1 ja 6,7 tuuman näytöillä. Macotakaran uutinen tosin väittää välimallien olevan 6 tuuman kokoisia.

Muutoin 3D-mallikappaleet näyttäisivät tukevan aiempia vuotoja, joiden mukaan edullisissa malleissa on kaksi takakameraa ja kalliimmissa kolme. Koska jokaisen SIM-korttipaikkaa on siirretty, tämä viittaisi kaikkien mallien saavan 5G-tuen – aivan kuten aiemmin on huhuttu.

Muita havaintoja

Ottaen huomioon, että nämä kuvat ovat potentiaalisesti ensimmäinen silmäys iPhone 12:n väitettyyn muotoiluun, emme ole täysin varmoja, kuinka hyvin ne vastaavat lopullista tuotetta. Mutta jos ne pitävät paikkaansa, niissä on muutama huomioitava seikka.

Ensinnäkin niissä on yhä sama leveämpi reuna, joka on ollut Applen puhelimissa iPhone X:stä lähtien. Muotoilu on muutenkin laatikkomaisempi, minkä lisäksi 3D-mallien perusteella iPhone 12 säilyttääLightning-liitännät toisin kuin jotkin huhut ovat väittäneet.

Nämä 3D-mallit ovat myös identtiset Macotakaran aiemmin julkaisemiin kuviin, jotka väittivät tuolloin puhelinten olevan 7,4 mm paksuja. Tällöin uusien mallien koko olisi samaa luokkaa kuin iPhone 8 ja huomattavasti ohuempi kuin nykyiset iPhone 11 Pro ja iPhone 11.

Tässä vaiheessa väitteet kannattaa ottaa kuitenkin varauksella ennen kuin Apple julkistaa puhelimet virallisesti.

Lähde: 9to5Mac