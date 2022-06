Uusi Google Nest Wifi saamassa Wi-Fi 6 -tuen

Emme ole nähneet uutta Google Nest Wifi -mallia sitten vuoden 2019. Tuoreen huhun perusteella tilanne on muuttumassa. Tietojen valossa Google on tuomassa uuden mesh-reitittimen myyntiin, jonka valttikorttina on Wi-Fi 6.

Väittämän takana on 9to5Googlen (opens in new tab) anonyymi lähde. Hänen mukaan Google aikoo samalla tehdä tulevasta mallistaan aavistuksen aiempaa yksinkertaisemman.

Käytännössä nykyisen Wi-Fi 5 -mallin korvaaminen Wi-Fi 6:lla tarkoittaa merkittävää loikkaa yhteysnopeuksiin. Wi-Fi 5 mahdollistaa nopeudeksi 3,5 Gbit/s, kun taas uudempi teknologia yltää jopa vauhtiin 9,6 Gbit/s. Tämä toki vaatii yhteensopivan laitteiston.

Sen sijaan lähde ei osannut tässä vaiheessa kommentoida sitä, onko vieläkin uudempi Wi-Fi 6E osa tulevaa mesh-reititintä.

Google Wifi vai Nest Wifi?

Googlen valikoima kattaa tällä hetkellä mallit Nest WiFi ja Google Wifi, mikä on omiaan sekoittamaan monet. Jälkimmäisessä mallissa on Ethernet-liitännät, mutta sen sijaan Google Assistant -virtuaaliavustaja ei kuulu osaksi kokonaisuutta. Muutoin mallit ovat keskenään yhtenevät.

Emme toistaiseksi tiedä sitä, milloin seuraava Nest Wifi mahdollisesti julkaistaan. Todennäköisesti uusi versio on kuitenkin jo sangen lähellä.

Tietojen mukaan malli saapuu useana eri värivaihtoehtona. Sen sijaan Google Assistantin perään janoavat joutunevat tälläkin kertaa pettymään.

Korkea aikakin päivitykselle

Alkuperäinen Google Wifi -mesh-reititin esiteltiin vuonna 2016, jolloin se oli markkinoiden terävintä kärkeä. Ajatus useamman laitteen yhdistämisestä parhaan mahdollisen langattoman verkon luomiseen oli tuolloin lähes scifiä.

Vaikka olemme sittemmin nähneet useampia Nest-tuotteita, Google on jäänyt kilpailussa jälkeen. Esimerkiksi Amazon Eero 6 tarjoaa jo nyt Wi-Fi 6 -tuen, minkä lisäksi se on käytettävyydeltään selvästi Googlen mallia yksinkertaisempi.

Hintahaarukan yläpäässä markkinoita hallitsevat Netgear ja Linksys. Valmistajien mallit pystyvät kattamaan valtavia alueita nopealla langattomalla verkolla. Esimerkiksi Netgear Orbi WiFi 6 on selvästi Google Nest Wifiä kalliimpi, mutta sen suorituskyky ja ominaisuudet ovat useamman askeleen edellä.

Googlen suurin haaste on seuraavaksi löytää se markkinarako, jossa yhtiö pystyy päihittämään kilpakumppaninsa. Se on kuitenkin selvää, että huhuttu uusi mesh-reititin ei ole tulossa ainakaan liian aikaisin. Wi-Fi 6 -tuki olisi itsessään lupaava alku, mutta sen rinnalle on saatava vielä hintalappu kohdilleen.