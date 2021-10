Urheilukellojen valmistajat: Garmin, Polar, Suunto ja Coros vertailussa

Vaikka älykellot ovat parantaneet juoksun, pyöräilyn ja uinnin kaltaisten treenien seurantaa, hikoilunsa vakavammin ottavien kannattaa yhä kääntää katse urheilukellojen suuntaan. Ne tarjoavat mahdollisimman hyvän kuvan harjoitteen laadusta sekä vaikutuksesta.

Markkinoilla riittää lukuisia eri malleja, joista useat ovat vieläpä todella hyviä. Valtaosa vaihtoehdoista sisältää GPS-paikannuksen, sykemittauksen sekä tuen kolmannen osapuolen treenisovelluksille.

Garmin, Polar, Suunto sekä Coros puskevat toisiaan jatkuvasti eteenpäin. Kilpailu on kovaa eri hintaluokissa, joten jokaiselle on tarjolla jotakin. Voit maksaa pitkän pennin huippumallista tai napata budjettivaihtoehdolla hiukan rajoitetumman peruskellon.

Koska valmistajat eivät ole veljiä keskenään, keräsimme suurimmat merkit tähän artikkeliin. Syynäämme niiden eri mallit, keskeisimmät ominaisuudet sekä vahvuudet. Tämän ansiosta valinta esimerkiksi Polarin tai Garminin välillä helpottuu merkittävästi.

Garmin

Garmin on maailmanlaajuisesti tunnetuin urheilukellomerkki. Syynä on osittain myös valikoiman kattavuus, sillä sen tuotteista löytyy jokaiselle jotakin. Yhtiön kulmakivenä on GPS-paikannus, joka seuraa happihyppelijän liikehdintää missä tahansa. Lisäksi lajivalikoimassa riittää monipuolisuutta, eivätkä älyominaisuudetkaan tunnu vajavaisilta.

Forerunner on tunnetuin linjasto, josta on saatavana niin edullisia kuin hintaviakin vaihtoehtoja. Kevyemmän hintalapun versioista nousee esille Forerunner 55, jonka pieni ja kevyt rakenne sekä GPS-paikannus, sykemittaus ja Garmin Coachin kaltaiset sovellukset auttavat monet alkuun. Ohjelmien tarkoituksena on opastaa esimerkiksi viiden tai kymmenen kilometrin juoksukuntoon.

Forerunner 55 on Garminin edullisin malli, jossa ominaisuudet ja hinta kohtaavat. Kalliimmat urheilukellot tarjoavat lisäominaisuuksia aina musiikkitoistosta syvällisempiin treenitietoihin (Image credit: Future)

Jos raotat kukkaroasi enemmän, nousee Forerunner 245 puheeksi. Se on suoraa jatkoa suositulle Forerunner 235 -mallille. Mukana on 55:n ominaisuuksien ohella älykello-ominaisuuksia Garmin Paystä sisäänrakennettuun musiikkitoistimeen. Myös treenitiedot ovat kattavammat.

Malliston keskivaiheille sijoittuvat Vivoactive- ja Venu-mallistot. Ne ovat Garminin älykellomaisimmat ja monin tavoin myös toisiaan muistuttavat vaihtoehdot. Venu, Venu Sq sekä Venu 2 ovat tosin ainoat värillisellä kosketusnäytöllä varustetut mallit.

Garmin Venu 2:n kosketusnäyttä on yksi harvoista värillisistä Garmin-malleista (Image credit: Future)

Jos mietit treeniesi monipuolisuutta, ajankohtaa sekä kestoa, kannattaa harkita Forerunner 745- tai Forerunner 945 -mallia. Ne pitävät silmällä harjoittelun rasitusta sekä monipuolisuutta, mikä tukee myös ammattiurheilijoiden tarvetta. 945:n kartat ovat kaiken kukkuraksi selvästi kattavammat kuin edullisempien mallien vastaavat.

Jos budjetti ei ole ongelma tai haluat muuten vain kestävimmän mallin, katse kääntyy Fenix-mallistoon sekä uuteen Garmin Enduroon. Nämä soveltuvat mäkijuoksun, vuorikiipeilyn tai avomeriuinnin kaltaisiin tilanteisiin kuin nenä päähän. Fenix on käytännössä kestävämpää rakennetta lukuun ottamatta identtinen kello Forerunner 945:n kanssa. Mukana on myös aurinkokennolataus, joka auttaa laitetta jaksamaan pidempään.

Garmin Fenix 6 on kuin laadukkaammin muotoiltu Forerunner 945 (Image credit: Garmin)

Jos akkukesto on kaikki kaikessa, Enduro on valintasi. Sen puhti riittää älykello-ominaisuuksilla yli kuukauden, kun taas GPS-paikannukseen riittää jaksamista 70-80 tuntia. Ainoat erot Fenix Pro -sarjaan koskevat musiikkitoistimen sekä topografisten karttojen puuttumista.

Polar

Kotimainen suosikkivalmistaja on erikoistunut sykemittaukseen. Polar olikin ensimmäinen langattoman sykemittarin myyntiin tuonut yhtiö. Samainen asiantuntijuus näkyy yhä edelleen kaikissa urheilukelloissa. Ne tarjoavat syvemmät ja tarkemmat tiedot sykkeestä sekä muista elimistön tapahtumista juoksunsa tosissaan ottaville.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Polarilla olisi myös suurempaa kohdeyleisöä kosiskelevia malleja. Esimerkiksi Polar Ignite ja Polar Ignite 2 on suunniteltu monipuoliseen arkiliikuntaan. Niissä on GPS-paikannuksen ohella Polarin oma Precision Prime -sykemittausteknologia, joka yhdistää optisen sykemittauksen sekä ihokontaktimittauksen. Tämän avulla se tarjoaa tarkat tiedot treenin eri sykealueista.

Saat myös käyttöösi Polarin FitSparkin, joka suosittelee eri harjoitteita. Lisäksi urheilukellot seuraavat toimintaasi öisin taatakseen parhaan mahdollisen palautumisen.

Polar Ignite 2 soveltuu kattavasti liikkuvalle, joka haluaa pitää kirjaa sykkeestä, uniseurannasta sekä monipuolisesta treenaamisesta. (Image credit: Polar)

Ignite-mallistoa parempaa haluavien seuraava vaihtoehto on Vantage M2. Se tarjoaa paitsi syvälliset Ignite-malliston treenianalyysit mutta myös Training Load Pro -ohjelman, joka kertoo elimistösi rasitustilasta.

Seuraavaksi framille nousevat Polarin lippulaivamallit Vantage V2 sekä Grit X. Vantage V2 on tarkoitettu ammattiurheilijoiden sekä muutoin vain treeninsä tosissaan ottavien tarpeisiin. Erityisenä kohdeyleisönä voidaan pitää maratoonareita, ultrajuoksijoita sekä triathlonisteja. Urheilukello tarjoaa Training Load Pron ja Training Recovery Pron kaltaiset työkalut. Näiden avulla voit pitää kirjaa sekä rasitustasosta että riittävästä palautumisesta.

Kello osaa myös kohdentaa tarkasteluaan. Saat esimerkiksi parempia vinkkejä jalkojesi palautteluun sekä sopivien lihasten harjoittamiseen. Akkukesto tarjoaa GPS-paikannusta 40 tunnin ajan, minkä lisäksi mukana on perinteiset älyominaisuudet. Vantage V2 tarjoaa musiikkitoiston hallinnan, sääennusteet sekä ilmoitukset.

Polar Grit X on erityisen kestävä urheilukello, joka tarjoaa tarkan navigoinnin sekä ravitsemusvinkit pidempiin urheilusuorituksiin. (Image credit: Polar)

Grit X on Polarin ensimmäinen ulkokäyttöön tarkoitettu malli, joka sisältää Vantage V2:n ominaisuudet sekä kestävän muotoilun. Voit paitsi taltioida kelloon reittejä vaiheittaista navigointia varten mutta myös hyödyntää FuelWisen tankkausvinkkejä hikoilusi lomassa. Juoma- ja evästauot pohjautuvat sykkeeseen sekä iän, painon ja sukupuolen kaltaisiin henkilökohtaisiin tietoihin.

Suunto

Suunto on Polarin tavoin esimerkki suomalaisesta osaamisesta. Yhtiö on erikoistunut sukelluskäyttöön tarkoitettuihin malleihin, mutta tarjolla on myös lukuisia perinteisiä urheilukelloja.

Valmistajan kellot on suunniteltu ulkoilukäyttöön. Mallit ovat erittäin kestäviä, minkä lisäksi ne tarjoavat runsaasti tietoa ympäristöstä. Akkukeston vajavaisuudesta ei tarvitse olla luonnon armoille lähtiessä huolissaan. Älyominaisuudet ovat monesti olleet hiukan heiveröisiä, mutta Suunto 7 otti selkeän askeleen eteenpäin tällä saralla. Kokemus onkin perinteisempi sekoitus urheilu- ja älykelloa.

Suunto 7 käyttää Google Wear OS -käyttöjärjestelmää, joka tuo mukanaan kattavat älyominaisuudet (Image credit: Michael Sawh)

Valikoiman edullisemmassa päässä on Suunto 3. Sen perinteiset lajit, sisäänrakennettu GPS-paikannus, sykemittaus sekä aktiivisuuden ja unen seuranta sopivat peruskäyttäjille. Muovautuvat treeniohjelmat luovat omalle kuntotasolle sopivia harjoitusehdotuksia, joiden kohdalla kalenteria sorvataan uusiksi tehtyjen sekä välistä jääneiden treenien pohjalta.

Yhtiön lippulaivamalli on Suunto 9 Peak, joka on kuin ohuempi ja kevyempi Suunto 9. 9-sarja esittelee kaikki valmistajan parhaat ominaisuudet. Mukana on 170 tunnin GPS-paikannus, älykkäät virrankäyttöasetukset sekä veren happisaturaatiomittaus. Kokonaisuus soveltuu esimerkiksi vuorikiipeilijöiden tarpeisiin.

Mukana on 80 urheilulajia. Erilaisia reittejä voi puolestaan ladata GPS-tiedostoiksi, jotta saat älykelloon reaaliaikaiset navigointiohjeet.

Suunto 9 Peak on suunniteltu haastaviin ulkotreeneihin, joissa pidennetty akkukesto sekä reittinavigointi ovat tarpeen (Image credit: Suunto, Shutterstock, Easy Camerse)

Mainittujen mallien välimaastossa on Suunto 7, joka on yhtiön ensimmäinen kunnollinen älykello. Se hyödyntää Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää, joskaan tulevien versiopäivitysten saaminen on vielä epäselvää.

Kellon avulla voi suorittaa lähimaksuja, ladata sovelluksia sekä hyödyntää Google Assistant -virtuaaliavustajaa. Treeniseurannasta vastaa Suunnon omat työkalut, jotka tarjoavat ladattavat värikartat sekä keinot suosituimpien juoksu- ja pyöräreittien löytämiseen. Älyominaisuudet tuovat kuitenkin omat haasteensa mukanaan, joten akkukestoa riittää vain noin päivän ajaksi.

Coros

Coros on urheilukellojen markkinoiden tuoreimpia tulokkaita. Yhtiön kellot on suunniteltu erityisesti triathlonistien tarpeisiin. Osa vaihtoehtoista saattaa soveltua paremmin juoksuun tai vaikkapa vuoristoisempiin olosuhteisiin.

Toisin kuin Garminin tapauksessa, Corosilla älyominaisuudet ovat varsin pintapuolisia. Painotus on selvästi urheilussa, hyvässä akkukestossa sekä GPS-paikannuksessa. Voit halutessasi linkittää kellosi Stravaan tai muuhun kolmannen osapuolen sovellukseen saadaksesi kattavammat tiedot treeneistä. Käytössä oleva applikaatiotuki pätee lähes kaikissa Corosin kelloissa.

Coros Pace 2 on edullinen urheilukello, joka tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen kattavilla treenimuodoillaan ja juoksun seurannallaan (Image credit: Future)

Coros Pace 2 on yhtiön edullisin vaihtoehto, joka tarjoaa rahalle kattavan vastineen. Kyseessä on pienin ja kevyin kello. Sen treenityökalut kattavat juoksun, pyöräilyn ja uinnin riippumatta siitä, urheileeko sisä- vai ulkotiloissa. Myös muita lajeja aina SUP-lautailusta soutamiseen on tuen piirissä. Coros panostaa lisäksi voimaharjoitteluun sekä toistojen seuraamiseen.

Malli ei mahdollista reittien seuraamista, joten tätä varten on syytä hankkia Coros Apex tai Apex Pro. Lisäksi ne tarjoavat merkittävästi paremman akkukeston kuin Pace 2.