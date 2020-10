Tuoreet OnePlus 8 -vuodot paljastavat uusia värisävyjä ja teknisiä tietoja

OnePlus 8:n ympärillä olevat vuodot näyttäisivät jatkuvan, kun huhtikuun puoliväliin sijoittuva odotettu julkaisupäivä lähestyy. Viimeisimpien huhujen mukaan puhelimen tarkemmat tekniset tiedot ja värivaihtoehdot olisivat saattaneet paljastua.

Näin ainakin väittää luotettava vuotaja Ishan Agarwal, jonka mukaan OnePlus 8 Prossa on 6,78 tuuman 120 Hz:n näyttö, jossa on paranneltu väritarkkuus sekä tuki 10-bittiselle HDR:lle. Toisin sanoen kyseessä olisi yksi parhaimmista älypuhelimissa olevista näytöistä.

Agarwal väittää kustomoidun OxygenOS -järjestelmän saavan myös merkittäviä parannuksia, jotka optimoisivat kokemuksen "sulavammaksi ja nopeammaksi".

Sama lähde paljasti puhelimesta myös tarkempia tietoja aiemmin viime viikolla, joten voimme olla melko luottavaisia näiden paikkansapitävyydestä. Edullisempi ja pienempi OnePlus 8:ssa kerrottaisiin olevan puolestaan 6,55 tuuman näyttö.

#OnePlus8Pro with 6.78" Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8WiMarch 28, 2020