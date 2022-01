Tässä on Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE on nähnyt kaiken. Puhelimen arveltiin saapuvan jo elokuussa 2021, mutta se on sittemmin viivästynyt, peruuntunut ja palannut takaisin elävien kirjoihin. Kaikkien mutkien ja kuoppien jälkeen S21 Fan Edition on viimein täällä.

Tuoreimman Galaxy S21 -perhelisäyksen ajoitus on vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä se saapuu 11 kuukautta sisariaan myöhemmin. S21 FE edeltää seuraavaa mallistoa, Samsung Galaxy S22:ta, luultavasti noin kuukaudella.

S21 FE saapuu kahdessa kokoluokassa. Puhelinta saa 6 / 8 gigatavun RAM-muistilla sekä 128 / 256 gigatavun tallennustilalla. Suomessa versioiden suositushinnat ovat 779- ja 849 euroa. Samsung Galaxy S21 FE -puhelimen ennakkomyynti alkaa Suomessa tänään 4.1.2022 ja varsinainen myynti puolestaan 11.1.2022.

“Me Samsungilla haluamme tuoda parhaat innovaatiomme yhä useamman käyttäjän saataville. Kauan odotettu Galaxy S21 FE on hinnaltaan edullisempi, mutta se on varustettu edelleen premium-tason ominaisuuksilla, jotka vastaavat vaativien Galaxy-käyttäjien tärkeimpiin tarpeisiin”, kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

Laitetiedot

(Image credit: Future)

Puhelimessa on jo muista Samsungin luureista tuttu 6,4 tuuman ja FHD+-kuvatarkkuuden näyttö, joka tukee 120 hertsin virkistystaajuutta. TechRadar USA:n arvostelussa näyttö osoittautui puhelimen kirkkaimmaksi valopilkuksi. Puhelimen muotoilu saa näissä palkintojenjaossa hyvän kakkossijan, sillä laite on tyylikäs ja ohut (7,9 mm).

S21 FE muistuttaa monella tapaa sarjan perusmallia. Puhelimissa on esimerkiksi hyvin pitkälti samat kamerat: 12 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamera sekä kahdeksan megapikselin telelinssi (S21:ssä oli 64 MP telelinssi). S21 FE on kuitenkin saanut paremman etukameran, sillä sen megapikselit ovat kasvaneet 10:stä 32:een.

Samsungin uutukainen saapuu Suomeen Snapdragon 888 -järjestelmäpiirillä toisin kuin malliston muut mallit, joissa oli Exynos 2100 -piiri. Puhelinta saa joko 6- tai 8 gigatavun RAM-muistilla sekä 128 / 256 gigatavun tallennustilalla. Luurissa on 4 500 mAh:n akku, jonka lataamisesta vastaa 25 watin langallinen- sekä 15 watin langaton latausteho.

Lopuksi puhelin pyörii uudella Android 12 -käyttöjärjestelmällä, jonka päällä on yhtiön oma One UI 4. Samsungin One UI 4 -ohjelmisto on varustettu erilaisilla räätälöinti- sekä yksityisyysominaisuuksilla.

Uutisoimme vasta myös Samsungin julkistamista pelinäytöistä, joista yksi on maailman ensimmäinen 4K 240 Hz -pelinäyttö.