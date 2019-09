Seuraavassa iPad Prossa on vuotojen perusteella kolme kameraa

Vaikka iPad Pro 11 on jo lähes vuoden ikäinen, emme ole kuulleet paljoakaan uudesta iPad Pro 2019 -mallista. Ensimmäiset väitetyt kuvat ovat kuitenkin ilmaantuneet tulevasta tabletista, jossa näyttäisi olevan kolme takakameraa.

Kuvan vuoti luotettavan pidetty Sonny Dickson, ja kuva on hänen mukaan "malliotos lopullisesta tuotteesta". Kuvan on jakanut ilmeisesti useista luotettavista vuodoista vastannut lähde.

Valitettavasti kuvasta näkee ainoastaan laitteen takaosan, joka vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin viime vuoden metallinen malli. Ainoa poikkeus on kuitenkin iPhone 11 -mallien lailla neliskulmaiseen asetelmaan sijoitetut kolme kameralinssiä, kun taas edellisessä mallissa linssejä oli vain kaksi.

First Physical Leak of Apple’s New Upcoming iPad Pro Design https://t.co/fqpT5vfqIJSeptember 17, 2019