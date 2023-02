Samsungin patentti yhdistää älykellon ja projektorin

Samsungin hakema patentti vihjaa yhtiöllä olevan suuria suunnitelmia seuraavan Galaxy Watch -älykellon suhteen. Yhtiö julkaisi vastikään uuden Samsung I8530 Galaxy Beam -videotykin, mutta mikäli tämä tuntuu liian kookkaalta, voi projektorin kätkeä tulevaisuudessa myös ranteeseen.

Patentin perusteella Samsung suunnittelee lisäävänsä älykellon sisään projektorin. Tämä ei välttämättä ole monillakaan ensimmäinen ostoperuste älykelloa ostaessa, mutta ainakin ajatuksen tasolla se vaikuttaa mielenkiintoiselta.

Kuvauksen mukaan projektori voi "heijastaa tietoa rungon ulkoreunassa olevasta projektorista ihmisen kädelle". Heijastettava tieto voisi olla esimerkiksi kellonaika tai jopa "suora lähetys tai multimediasisältöä", kertoo GSMArena (Avaa uuteen ikkunaan) .

Ominaisuus pohjautuu pieneen miniprojektoriin sekä LED-teknologiaan, jonka avulla laite pystyy säätelemään luminesenssiä. Käytännössä kuvaa ja sen asetuksia saa siis hallittua kellosta. Vaikka kuvissa esitellään kellon sekä sykkeen kaltaisten tietojen heijastamista, erityisesti lähetysten esittäminen herättää mielenkiintoa. Ajatus älykellon avulla katsottavasta Avatar: The Way of Waterista tuskin on aivan sitä mitä James Cameron on suunnitellut, mutta jostakin on aina aloitettava.

Yhdysvalloissa haettu patentti julkistettiin 2. helmikuuta (Avaa uuteen ikkunaan), mutta sitä on haettu jo elokuussa 2022. Samsung siis todennäköisesti suunnittelee mainittua teknologiaa, mutta sen ajankohtaisuus on toinen asia. Kenties huhuja mahdollisesta Samsung Galaxy Watch Beam -älykellosta aletaan kuulla vielä tämän vuoden aikana.

Huawei Watch Buds yhdistää kuulokkeet ja älykellon. (Image credit: Huawei)

Aina vain pidemmälle

Ajatus älykellon ja projektorin yhdistelmästä on tuntuu melkoisen sci-filtä. Vaikka Apple Watch Ultran, Huawei Watch Budsin ja Huawei Watch D:n kaltaiset kellot puskevat teknologiaa jatkuvasti pidemmälle, tällaisten suunnitelmien tarpeellisuus herättää vähintäänkin kysymysmerkkejä.

Jos patentti siirtyy suunnitelmista käytäntöön, olisi se mielenkiintoinen lisäys varsin tutunlaisina pysyneisiin kelloihin. Ainakin nykyisten tietojen valossa visio vaikuttaakin enemmän kuriositeetilta ja teknologiademolta ja kuin käytännölliseltä lisäykseltä. Ainakaan tässä kohtaa ei tule heti mieleen tilannetta, jossa kellonajan katsoisi ennemmin heijastuksena kädestä kuin varsinaisesta kellosta.

Samalla patentti tuo kiehtovalla tavalla mieleen juuri ne sci-fi-laitteet, joita etenkin 1990-luvulla kuviteltiin. Miten on todellisuuden laita, sen saa nähtävästi Samsung esitellä tulevaisuudessa.