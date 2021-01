Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20: Samsungin lippulaivapuhelimet vertailussa

Samsung Galaxy S21 on Samsungin uusi lippulaivasarjan puhelin, joka korvaa vuonna 2020 julkaistun Galaxy S20:n. Samsungin mallit ovat usein olleet meidän parhaiden puhelinten listalla, eikä uusin malli ole todennäköisesti poikkeus.

Jos et ennätä lukea arvostelujamme uusista ja vanhoista Samsung-puhelimista, saatat miettiä, mikä ero näiden kahden uusimman mallin välillä on. Kuten yllä olevasta kuvasta voi huomata, Samsung Galaxy S21 ei ole kovin erilainen aiemmasta mallista, vaan erot ovat paljon hienovaraisempia.

Olemme kirjoittaneet jo arviot Samsungin uusista puhelimista ja testanneet niitä useiden viikkojen ajan, joten tiedämme, millaisia Galaxy S20- ja S21-puhelimet ovat ja miten ne toimivat. Jos olet siis aikeissa ostaa yhtiön uusimman puhelimen tai haluat vertailla sitä aiempaan malliin, tämä artikkeli on tehty juuri sinua varten.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20: hinta

Samsung Galaxy S20:ssä on 12 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, ja se maksoi Suomessa julkaisussa 1 050 euroa. Nykyään puhelinta saa 999 € hintaan.

Galaxy S21 on jo heti julkaisussa edullisempi ja maksaa 879 €, jolla saa 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilan. Uusi malli on tosin myös joiltain ominaisuuksiltaan huonompi puhelin kuin S20, mutta palaamme tähän hieman myöhemmin.

Uuden mallin myötä Samsung näyttäisikin keskittyneen uusien ominaisuuksien ja ideoiden sijaan tuomaan markkinoille entistä edullisemman tavan saavuttaa Galaxy S20:n ominaisuudet. Toki S21 on edelleen kallis puhelin, mutta se on silti edullisempi kuin edeltäjänsä.

Muotoilu

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Kuten kuvasta voi huomata, Samsung Galaxy S21 ei poikkea merkittävästi muotoilultaan Galaxy S20:stä. Näkyvin ero on erinäköisissä kamerajärjestelmissä.

Puhelinten välillä on kuitenkin toinenkin eroavaisuus, jota ei erota kuvasta. Samsung Galaxy S20:ssä on lasinen selkämys, kun taas Galaxy S21:n selkämys on tehty "glassticista", eli muovin ja lasin välillä olevasta uudesta pintamateriaalista.

Materiaali on halvempaa, eikä se tunnu yhtä laadukkaalta kuin lasi, mutta se on myös kestävämpää ja siinä on parempi pito. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa monet puhelimen käyttäjät itse asiassa pitivät enemmän muovisesta materiaalista.

Näiden muutosten ohella molemmissa puhelimissa on USB-C-liitäntä, virtapainike sekä äänenvoimakkuussäädin. Kummassakaan ei ole 3,5 mm kuulokeliitäntää.

Galaxy S21:n arviossa sanoimme, ettei puhelin "tunnu yhtä laadukkaalta kuin Samsung Galaxy S20", joten jos haluat laadukkaalta tuntuvan mallin, silloin suosittelemme S20:tä.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S20 on saatavilla kolmessa eri värissä: sinisenä, pinkkinä ja harmaana. Galaxy S21 on puolestaan saatavilla harmaana, valkoisena, violettina ja aavistuksen erivärisenä pinkkinä.

Näyttö

Samsung Galaxy S21:n näyttö on huonompi kuin Galaxy S20:ssä. Molemmissa puhelimissa on 6,2 tuuman näyttö, joiden yläreunassa on punch-hole-kamera, 120 Hz virkistystaajuus, HDR10+ sekä näyttöön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin. S21:n resoluutio on kuitenkin heikompi kuin S20:ssä.

Siinä missä Samsung Galaxy S20:n resoluutio on 1 440 x 3 200, tai Quad HD, Galaxy S21:ssä on ainoastaan 1 080 x 2 400, eli Full HD+. Mielestämme S21:llä katsotut videot näyttävät silti erinomaisilta ja alhaisempi hinta puoltaa muutosta.

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Kannattaa lisäksi huomioida, että Galaxy S20 pystyy käyttämään joko QHD-resoluutiota tai 120 Hz virkistystaajuutta. Nämä eivät siis voi olla päällä samanaikaisesti. Toisin sanoen käyttökokemus S21:ssä ja S20:ssä on mahdollisesti identtiset käytöstä riippuen.

Kamerat

Pikaisesti katsottuna Samsung Galaxy S21:n kamerat näyttäisivät olevan identtiset Galaxy S20:n kanssa: 12 megapikselin pääkamera, 64 megapikselin telelinssi ja 12 megapikselin ultralaajakulma. Sekä kennot että linssit näyttäisivät pysyneet samoina. Molemmissa malleissa on lisäksi 10 megapikselin etukamera.

Galaxy S21:n eroavaisuudet näkyy kuitenkin kameratiloissa, joihin uusi malli tuo samalla parannuksia. Tämä koskee erityisesti videokuvausta.

(Image credit: Samsung)

Täysin uutena kuvaustilana on Director's View, jonka avulla voi kuvata videota hyödyntämällä samanaikaisesti kaikkia kolmea kameraa ja joiden välillä voi pomppia tarvittaessa. Vlogger View kuvaa puolestaan samanaikaisesti etu- ja takakameralla.

Samsung Galaxy S20:n Single Take -kuvaustilaa on parannettu S21:een, ja ohjelman älykkäämpi tekoälyjä ja panostus hidastuskuvaukseen luo upeaa jälkeä. Arviossamme kehuimme etenkin hidastuksen lisäystä kuvaustilaan.

Mutta jos uudet kameratilat eivät miellytä, kuvauskokemus Galaxy S21:n ja Galaxy S20:n välillä ei ole merkittävästi erilaisempi.

Samsung Galaxy S20 (Image credit: Future)

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Ohjelmiston osalta Samsung Galaxy S20 pyörii Android 10:llä, kun taas Galaxy S21 pohjautuu Android 11:een. Molemmat käyttävän Samsungin omaa One UI -käyttöliittymää, minkä lisäksi S20 on päivitettävissä uudempaan ohjelmistoon. Siihen ei tosin saa todennäköisesti niin pitkään päivityksiä kuin S21:een.

Suorittimien osalta Samsung Galaxy S20:ssä on Suomessa Exynos 990, kun taas Galaxy S21:ssä on uudempi ja tehokkaampi Exynos 2100. Yhdysvalloissa suorittimina toimivat Qualcommin vastaavat Snapdragon-piirit.

Exynosin ja Snapdragonin erot ovat lähtökohtaisesti olleet melko samat suorituskyvyn ja tehokkuuden suhteen, mutta yleisesti ottaen Snapdragon on päihittänyt testeissä Exynosin vastaavat. Arvostelemassamme Galaxy S21:ssä oli Exynos 2100, jonka totesimme olevan entistä likempänä Snapdragonia.

Mielenkiintoisesti Samsung Galaxy S20 -mallia myydään 12 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla varustettuna, kun taas Galaxy S21:Ssä on ainoastaan 8 Gt RAM-muistia ja joko 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

(Image credit: Samsung)

Akkukesto

Sekä Samsung Galaxy S21:ssä että S20:ssä on 4 000 mAh akku, mutta kiitos uuden ohjelmiston ja tehokkaamman piirijärjestelmän, uskomme edeltävässä olevan aavistuksen parempi akkukesto. Ero ei ole kuitenkaan merkittävä.

Testeissämme totesimme kummankin mallin kestävän noin yhden päivän ajan, joskin S21 ei aina kestänyt niinkään pitkään.

Molemmissa puhelimissa on lisäksi 25 W langallinen lataus sekä tuki langattomalle muiden laitteiden lataukselle.

Akussa ja latauksessa ei ole kuitenkaan suuria eroja uuden ja vanhan mallin välillä.

(Image credit: Samsung)

Yhteenveto

Samsung Galaxy S21 ei ole merkittävä edistysaskel edeltäjästä, vaan oikeastaan päinvastoin kyseessä on jossain määrin jopa heikompi laite kuin viime vuoden malli.

Galaxy S20 oli kuitenkin julkaisussa ja on edelleen kalliimpi laite kuin uusi Galaxy S21 -malli, joskin laitteen hinnan voi odottaa tippuvan nyt kun sen valmistus on lopetettu. Jos haluat siis teknisesti laadukkaamman tuotteen, Samsung Galaxy S20 on siinä tapauksessa parempi vaihtoehto.

Jos haluat hinta-laatusuhteeltaan parhaan vaihtoehdon, silloin valintasi on Samsung Galaxy S21.