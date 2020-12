Samsung Galaxy S21: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut

Samsung Galaxy S21 Plus näyttänee pitkälti samalta kuin Galaxy S20 Plus (kuvassa)

Samsung Galaxy S21 paljastetaan huhujen mukaan alkuvuodesta 2021. Joidenkin väittämien mukaan Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ja Galaxy S21 Ultra näkisivät päivänvalon tammikuun 14. päivä.

Mikäli tämä pitää paikkansa, saapuvat puhelimet kauppoihin todennäköisesti vielä ennen tammikuun loppua. Ja toisin kuin monena aiempana vuonna, tällä kertaa ei ole tarvetta liiaksi pähkäillä puhelimien teknisiä tietoja. Erilaiset vuodot ovat nimittäin pitkälti jo paljastaneet mitä uudet mallit oikein tarjoavatkaan.

Kaikkinensa uutuusmallit ovat erittäin kiinnostavia. Lisäksi ne joutuvat täyttämään valtaisat saappaat, sillä Samsung Galaxy S20 ja Galaxy S20 Plus ovat tämän hetken parhaat puhelimet.

Uusimmat paljastukset koskevat Samsung Galaxy S21:n muotoilua ja värivaihtoehtoja. Englanninkielisellä sivullamme on koottuna erillinen Samsung Galaxy S21 -väriopas, mikäli haluat perehtyä niihin tarkemmin.

Olemme lisänneet tähän artikkeliin tietoja hinnasta, julkaisusta sekä teknisistä tiedoista. Lopussa on vielä erikseen nostettuna sellaisia asioita, joita todella haluamme nähdä uutuusmallissa.

Kannattaa käydä lukaisemassa tätä artikkelia säännöllisesti, sillä päivitämme tietoja sitä mukaan kun uusia vuotoja ja paljastuksia ilmenee.

Latest news Vaikka varmoja tietoja ei ole vielä aivan liiaksi, tuore Samsung Galaxy S21 -vuoto saattoi paljastaa kaikki tekniset tiedot niin uudesta perusmallista kuin kookkaammasta Samsung Galaxy S21 Plussastakin. Tarjolla on runsaasti yksityiskohtaisia väitteitä, joista voit lukea lisää täältä.

Samsung S21:n tärkeimmät tiedot

Samsung Galaxy S21 lyhyesti

Mikä se on? Samsungin seuraava lippulaivapuhelin ja Galaxy S20:n seuraaja

Samsungin seuraava lippulaivapuhelin ja Galaxy S20:n seuraaja Milloin se julkaistaan? Paljastus todennäköisesti tammikuun 14. päivä, julkaisu kuun lopussa

Paljastus todennäköisesti tammikuun 14. päivä, julkaisu kuun lopussa Paljonko se maksaa? Todennäköisesti noin 1 049 euroa

Samsung Galaxy S21:n hinta ja julkaisupäivä

Hinta ja saatavuus

Samsung on perinteisesti paljastanut uudet Galaxy S -mallinsa alkuvuodesta. Viimeisimpien vuosien ajan paljastus on ajoittunut helmikuulle ja julkaisu maaliskuulle, joten vastaavanlainen ajoitus on todennäköistä myös Samsung Galaxy S21 -sarjan kohdalla.

Tällä kertaa aikataulua on kuitenkin saatettu aikaistaa. Tuoreimpien tietojen mukaan puhelimet paljastetaan tammikuun 14. päivä.

Samaisen lähteen mukaan puhelimet saapuvat myyntiin tammikuun 29. päivä ainakin Intiassa. Tosin osa lähteistä väittää puhelimien saapuvan osassa maailmaa myyntiin jo viikkoa aiemmin eli 22. tammikuuta.

Väittämiä tukevat Intiassa tehty virallinen tarkastusprosessi, joka tehtiin tällä kertaa noin kuukautta tavallista aikaisemmin.

Tämän hetken perusteella vaikuttaisi lähes varmalta, että paljastus todella tapahtuu tammikuun 14. päivä. Ennakkomyynti alkaa nykytiedon mukaan samana päivänä.

Samsung Galaxy S20 -sarja on varsin kallis. (Image credit: Future)

Paljonko Samsung Galaxy S21 -sarja sitten maksaa? Tämän kohdalla mikään ei ole vielä täysin varmaa, mutta todennäköisesti hintalappu säilyy samassa luokassa edeltävän Samsung Galaxy S20 -sarjan kanssa. Tämä tarkoittaisi perusmallin kustantavan Suomessa 1 049 euroa ($999). Kookkaampi Galaxy S21 Plus sekä tehokkaampi Galaxy S21 Ultra taasen olisivat vielä kalliimpia.

Erään luotettavan lähteen mukaan Galaxy S21 Ultra olisi "selvästi kallein" malli Galaxy S21 -sarjassa.

Toisen lähteen mukaan koko sarja maksaisi suunnilleen saman verran kuin edeltäjänsäkin. Toisaalta positiivisempiakin väittämiä on. Korealainen verkkosivusto Naver arvelee Galaxy S21 -sarjan olevan edeltäjiään edullisempi. Tämä tarkoittaisi edullisimman perusmallin myyntihinnan olevan noin 949 euroa aiemman 1 049 euron sijasta.

Suurin osa vuodoista on tapahtunut Aasiassa, mutta Euroopankin osalta on kuultu asioita. Eurooppalaisen tiedon mukaan perusmalli Galaxy S21 (128 Gt) maksaisi 849 euroa, Galaxy S21 Plus 1 049 euroa (128 Gt) tai 1 099 euroa (256 Gt) ja Galaxy S21 Ultra 1 399 euroa.

Hinta ei ole siis vielä lainkaan varmaa, mutta todennäköisesti Galaxy S21 -mallisto ei maksa ainakaan enempää kuin Galaxy S20 -sarja julkaisuissaan.

Samsung S21:n tekniset tiedot

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra: mikä on sopivin vaihtoehto?

Olemme poimineet tärkeimmät tiedot eri malleista yhdeksi näppäräksi taulukoksi. Sen avulla on helpointa arvioida sitä, mitä kaikkea näemme ja toisaalta mikä malli on juuri sinun tarpeisiin sopivin.

Kaikki listatut tiedot ovat epävirallisia huhuja. Vaikka uskommekin niiden olevan oikeita, kannattaa pieni varaus pitää mukana viralliseen paljastukseen asti.

Samsung S21 vs S21 Plus vs S21 Ultra: tekniset tiedot Ominaisuus Samsung S21 Samsung S21 Plus Samsung S21 Ultra Näyttö 6,2", Full HD+ 6,7", Full HD+ 6,8" WQHD+ Virkistystaajuus 120 Hz 120 Hz 120 Hz, adaptiivinen Mitat 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Paino 171 g 202 g 220 g Värit Violetti, pinkki, harmaa ja valkoinen Hopea, musta ja violetti Musta ja hopea Järjestelmäpiiri (USA) Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Järjestelmäpiiri (muu maailma) Exynos 2100 Exynos 2100 Exynos 2100 RAM-muisti 8 Gt 8 Gt N/A Kamerat Ultralaaja: 12 MP Pääkamera: 12 MP Telefoto: 64 MP Ultralaaja: 12 MP, Pääkamera: 12 MP Telefoto: 64 MP Ultralaaja: 12 MP, Pääkamera: 108 MP 3X Optical: 10 MP 10X Optical: 10 MP Käyttöjärjestelmä One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 One UI 3.1 / Android 11 S Pen -tuki Tuskin Tuskin Kyllä Akku 4 000 mAh 4 800 mAh 5 000 mAh Laturi Tuskin Tuskin Tuskin

Pureudumme seuraavaksi tarkemmin yksittäisiin osa-alueisiin, joita odotamme näkevämme tulevassa Galaxy S21 -sarjassa.

Samsung Galaxy S21:n näyttö ja muotoilu

Näyttö ja muotoilu

Erilaisia Samsung Galaxy S21 -huhuja on maailma pullollaan. Olemme peräti nähneet kokonaisen videon Plus-mallista, joka kertoo kaiken tarpeellisen muotoilusta ja ulkonäöstä. Niin ikään käyttöliittymän nopeus osuu silmään nopeasti.

Puhelin vaikuttaisi juuri niin nopealta kuin sopii odottaakin. S Pen -kosketuskynästä ei kuitenkaan ole mainintaa, joten todennäköisesti tuki koskee ainoastaan Ultra-mallia.

Samsung Galaxy S21:n renderöintikuvan perusteella muotoilu säilyy lähes identtisenä S20-mallin kanssa.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

Yksi merkittävimmistä vuodoista pohjautuu Samsungin omaan kiusoitteluvideoon.

Se antaa ensivilauksen Galaxy S21 Plussasta. Lyhyen maistiaisen perusteella voi tehdä omat tulkintansa niin takakamerasta kuin kaksivärisestä muotoilusta. Otoksessa on näkyvillä violetti runko sekä kultainen kamera. Toinen videopätkä esittelee identtisen Galaxy S21 -kameravilauksen, joten emme ole lisänneet sitä erikseen.

Samalla saadaan pieni ensimaistiainen Galaxy S21:n ja Galaxy S21 Plussan tasaisesta näytöstä, mikä täsmää IceUniversen aiempaan huhuun.

Vuotanut teaseri Galaxy S21 Plussasta (Image credit: Android Police)

Sen sijaan alla oleva Galaxy S21 Ultra -video esittelee mustan puhelimen isommalla pääkameralohkolla. Samalla näyttö on pyöreäkulmainen.

Käymme kameratietoja läpi tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa. S21 Ultran kameran voi kuitenkin olettaa olevan suurempi sekä tehokkaampi kuin mitä muissa malleissa.

Samsung Galaxy S21 Ultra vuoto (Image credit: Android Police)

@OnLeaks tarjoaa kokonaisen kuvan Galaxy S21 -mallista. Renderöintikuvien perusteella puhelin muistuttaa hyvin paljon edeltävää Galaxy S20 -älypuhelinta. Merkittävin ero näyttäisi koskevan takakameran muotoilua.

Ero aiempaan on kameran osalta varsin merkittävä, vaikkakin jo syksyn Note 20 antoi esimakua muutoksesta.

Perusmallin 6,2-tuumainen näyttö vaikuttaisi olevan tasareunainen. Puhelimen koko on nykytietojen valossa 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm.

Kiusoitteluvideoiden perusteella näytön sisälle sijoitettu kamera voidaan yliviivata. Samsungin kerrotaan tutkivan sen mahdollisuuksia, mutta ainakaan tällä erää teknologia ei ilmeisesti ole vielä käyttövalmista.

Kuva 1/3 (Image credit: @OnLeaks) Kuva 2/3 (Image credit: @OnLeaks) Kuva 3/3 (Image credit: @OnLeaks)

Galaxy S21:n kameralohkosta on saatu lisävahvistuksia. Sen perusteella pääkamera todella näyttäisi juuri samalta kuin yllä olevassa kuvassa. Onkin todennäköistä, että renderöidyt kuvat osoittavat puhelimen ulkoasun.

Samaisesta lähteestä on saatu renderöityjä kuvia myös Samsung Galaxy S21 Ultrasta. Nämä kuvat ovat katsottavissa alla.

Pyöreäreunainen näyttö vaikuttaisi olevan 6,7- tai 6,9-tuumainen. Lisäksi kamera näyttää selvästi isommalta kuin S21:n vastaava. Mukana on neljä kameraa sekä salama. Tuoreimpien huhujen mukaan näyttö olisi lopulta 6,8-tuumainen.

Mitat puolestaan ovat todennäköisesti noin 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. Lisäksi edessä on kameralovi, mutta sen sijaan S Pen -paikkaa ei ole mukana.

Samsung Galaxy S21 Ultra näyttää todennäköisesti tältä. (Image credit: @OnLeaks / Voice)

Maailmalle on lisäksi vuotanut Samsung Galaxy S21 Ultran viralliseksi väitettyjä markkinointikuvia. Näissä puhelin on nähtävissä mustana ja valkoisena.

Kuvien samankaltaisuus tukee ajatusta siitä, ettei muotoilu ole pahemmin muuttumassa. Selkein muutos vaikuttaisi koskevan näytön kaarevuutta, joka vaikuttaisi olevan selvästi aiempaa maltillisempaa.

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020

Toinen lähde taasen on vuotanut Samsung Galaxy S21 Plussan renderöintikuvia. Myös nämä vaikuttavat olevan samassa linjassa muiden puheiden kanssa. Vuotaneissa kuvissa on nähtävissä joko Samsung Galaxy S21 tai S21 Plus kotelossa. Nämä eivät tee erityistä kunniaa kameran muotoilulle.

Yhden vuodon perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miltä S21 Plus ja S21 Ultra kenties näyttävät fyysisesti. Valitettavasti otokset antavat osviittaa vain puhelimen selkämyksestä.

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64December 7, 2020

Eräs vuoto keskittyy puhelinten keskeneräiseen ulkoasuun. Renderöityjen kuvien pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä Samsungin suunnitelmista. Nämä kuvat ovat nähtävissä alapuolella. Otokset julkaisi LetsGoDigital ja ne on koostanut suunnittelija Giuseppe Spinelli.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että nämä kuvat antavat vain osviittaa eivätkä todennäköisesti muistuta lopullista puhelinta. Haluamme kuitenkin näyttää ne paremman ymmärryksen saamiseksi.

Kuva 1/2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli) Kuva 2/2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli)

Vielä lopuksi on syytä ottaa esille näyttöjen koko. Android Policen tietojen mukaan Galaxy S21:ssä on 6,2-tuumainen, S21 Plussassa 6,7-tuumainen ja S21 Ultrassa 6,8-tuumainen näyttö.

Mitä ilmeisimmin kaikki puhelimet saavat 120 Hz:n tuen, minkä lisäksi S21 Ultrassa virkistystaajuus on adaptiivinen. S21 ja S21 Plus tarjoavat tiettävästi FHD+-resoluution, kun taas S21 Ultrassa nähdään WQHD+-resoluutio.

Samsung Galaxy S21:n värit

Värivaihtoehdot

Värien osalta olemme kuulleet varsin uskottavia väitteitä. Niiden mukaan mallisto olisi tulossa myyntiin mustana, valkoisena, harmaana, hopeana, violettina sekä pinkkinä.

Samsung S21: Phantom Violet (violetti), Phantom Pink (pinkki), Phantom Gray (harmaa) ja Phantom White (valkoinen)

Phantom Violet (violetti), Phantom Pink (pinkki), Phantom Gray (harmaa) ja Phantom White (valkoinen) Samsung S21 Plus: Phantom Silver (hopea), Phantom Black (musta) and Phantom Violet (violetti)

Phantom Silver (hopea), Phantom Black (musta) and Phantom Violet (violetti) Samsung S21 Ultra: Phantom Black (musta) and Phantom Silver (hopea)

Yllä oleva lista on varsin uskottavassa linjassa kahden muun vuodon kanssa. Ainoa poikkeus on Galaxy S21 Plus, joka saatetaan nähdä myös pinkkinä.

Meillä on varsin hyvä käsitys siitä, miltä lopulliset värit näyttävät. Alla oleva twiitti tarjoaa vielä hyvän kuvan kaikista neljästä eri sävystä.

Samsung Galaxy S21 5G Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey & Phantom White Official High Quality Renders (Watermark-less)Beautiful IMO. Great way to use the camera bump and frame for a dual tone finish. #Samsung #GalaxyS21 #GalaxyS21 #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wG18Y9uJvvDecember 17, 2020

On kuitenkin todennäköistä, etteivät kaikki värit saavu Suomeen. Lisäksi uusien sävyjen saapuminen myöhemmin on sekin täysin mahdollista.

Samsung Galaxy S21:n kamera ja akku

Kamera ja akkukesto

Android Policen lähteiden mukaan Galaxy S21 ja S21 Plus saavat 64 MP + 12 MP + 12 MP:n takakameran. S21 Ultra nokittaa omalla 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP:n nelikamerallaan. Etenkin S21 Ultran kamerasta on kuultu vastaavanlaisia tarinoita moneen kertaan.

Toisen vuodon mukaan Samsung Galaxy S21 Ultra saisi nelikameran 108 megapikselin pääkameralla, minkä lisäksi mukana oli 40 megapikselin etukamera.

Myös tämän kamerahuhun mukaan S21 Ultrassa olisi 108 megapikselin pääkamera. Sen rinnalle huhutaan 12 megapikselin ultralaajakameraa sekä 40 megapikselin selfiekameraa, mikä tarkoittaisi samaa kuin S20 Ultrassa nähtiin. Eron tekisivät väitteen mukaan kaksi zoomilinssiä sekä syvyyssensorin puuttuminen. Nämä zoomkamerat tarjoaisivat 3- ja 5-kertaisen optisen tarkennuksen. Onpa puheissa ollut 10-kertainenkin optinen tarkennus.

Huhumäärän perusteella 108 megapikselin pääkamera vaikuttaa varmalta. Osa huhuista on kuitenkin parantamassa sen sensoria.

Voidaanko S21 Ultran kameraa pitää siis täysin varmana? Ei aivan. Samsungin on nimittäin kerrottu kehittävän 150 MP:n kameraa älypuhelimia varten. Sen teknologia yhdistäisi yhdeksän pikseliä yhdeksi 16 megapikselin otoksia varten erittäin valaistuissa tiloissa.

Tämä kuulostaa kuitenkin varsin utopistiselta, emmekä suosittele ottamaan väitettä vakavasti. Vaikka Samsung todella puuhaisi uutta superkameraa, sitä tuskin nähdään vielä Galaxy S21:ssä.

Tästä huolimatta 150 MP:n kamera on vahvasti esillä, sillä siitä on sittemmin hiiskuttu uudelleen. Tämän tarinan mukaan se saisi seuraa 64 megapikselin telefotokamerasta, 16 megapikselin ultralaajakamerasta, 12 megapikselin makrokamerasta sekä syvyyssensorista. Tähän asti 108 megapikselin kamera on ollut kuitenkin niin paljon enemmän puheissa, että uskomme sen olevan todennäköisempi vaihtoehto.

Huhujen mukaan Samsung Galaxy S21 -mallisto luopuisi ToF-sensorista, joka oli vielä osa Galaxy S20 -sarjan kamerakokonaisuutta. Tietojen mukaan Samsung olisi hiomassa teknologiaa niin kauan, että se olisi vähintään yhtä hyvä kuin Applen vastaava.

Toisaalta olemme myös saaneet todisteita Samsungin ToF-sensorin patentista. Yhtiö on aiemmin käyttänyt Sonyn luomaa teknologiaa, mutta tämän perusteella Samsung olisi kehittämässä kokonaan omaa luomustaan. Tätä voitaisiin käyttää kasvontunnistukseen, boke-efektiin sekä jatketun todellisuuden (AR) ominaisuuksiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita teknologian valmistumista S21-sarjan julkaisuun mennessä.

Alla oleva patentti vihjaa myös kuuden takakameran järjestelmään. Se tarkoittaisi viittä laajakuva- ja yhtä telefotokameraa. Jokainen kamera voisi niin asettaessa suuntautua eri suuntaan.

Esimerkkikuva miten kokonaisuus toimii. (Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Teknologia toisi monia kiinnostavia mahdollisuuksia sovelluskäyttöön, kuten boke-efektin lisäämisen panoraamakuviin ja hämärässä otettujen kuvien valaistuksen parantamisen. On kuitenkin syytä huomata, ettei patentti mainitse Galaxy S21 -sarjaa, eikä sitä ole uutuuspuhelimiin huhuiltukaan. Todennäköisesti se siis nähdään vasta tulevaisuudessa.

Akkukeston osalta on kuultu kiinnostavia väitteitä. Galaxy S21 Ultra on saamassa huhujen mukaan valtavan 5 000 mAh:n akun. Todennäköisesti muissa malleissa on siis pienemmät akut. Toistaiseksi huhuissa on mainittu Galaxy S21:n kohdalla 4 000 mAh:n ja S21 Plussan tapauksessa 4 800 mAh:n akku.

Erään epävirallisen raportin mukaan S21 saattaisi saada pienen akkukoon kasvatuksen edeltäjiinsä verrattuna. Se, miten parannus vaikuttaisi akkukestoon, jää nähtäväksi.

Huhuissa on mainittu myös pikalatauksen parantuminen 65 W:n asti. Tämä vaikuttaisi hyvinkin mahdolliselta mutta silti toistaiseksi epävarmalta.

Samsung Galaxy S21:n tekniset tiedot ja ominaisuudet

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Suorittimen osalta on todennäköistä, että käytössä on jälleen kaksi erilaista. Aiempien vuosien perusteella ainakin Yhdysvalloissa käytetään uutta Snapdragon 888 -piiriä, kun taas muualla käytössä on uusi Exynos-prosessori.

Ensimmäiset benchmark-tulokset viittaavat Galaxy S21 Plussan Exynos 2100 -suorittimeen. Tulokset eivät ole toistaiseksi tehneet erityistä vaikutusta, vaikka ovatkin tietysti puhelinmarkkinoiden kärkipäätä. Lisäksi testissä on käytetty ilmeisesti vain 8 gigatavua RAM-muistia.

Toinen Exynos 2100 -testi on tehty Samsung Galaxy S21 Ultralla ja 12 gigatavulla RAM-muistia. Ne ovat samassa linjassa edeltävän testin kanssa, joten Exynos 2100 saattaa hyvinkin jättää monet pettyneiksi.

On kuitenkin syytä huomata, että tuorein Exynos 2100 -testi joulukuulta lupaa paljon parempaa tulosta. Emme voi siis olla täysin varmoja suorittimen tehosta.

Olemme myös nähneet benchmark-tuloksia Samsung Galaxy S21 Plussan Snapdragon 888 -suorittimen tuloksista 8 gigatavulla RAM-muistia. Sen tulokset ovat paremmat kuin ensimmäiset Exynos-tulokset, mutta jäävät toisaalta joulukuun mittauksista jälkeen.

Samsung Galaxy S20 Ultra vuodelta 2020 (Image credit: Future)

Tilanne on tällä hetkellä varsin sekava, sillä toisen Snapdragon 888 -piirillä tehdyt benchmark-tulokset Galaxy S21 -puhelimesta ovat varsin heikot.

Ennakkotestien perusteella vaikuttaisi, että Snapdragon 888 on piireistä vahvempi, mutta Exynos 2100 on nostanut osakkeitaan ajan saatossa. Asioista yleensä hyvin perillä oleva @UniverseIce onkin vihjannut Exynosin osoittautuvan lopulta tehokkaammaksi suorittimeksi.

Aiemmissa huhuissa Samsung Galaxy S21:tä on testattu myös uudella Exynos 1000 -suorittimella, jonka graafinen suorituskyky on jopa kolminkertainen Snapdragon 865 -piiriin verrattuna.

Tämän vuoksi paletti on vielä varsin sekaisin, sillä puheissa on useita erilaisia suorittimia. Näistä Exynos 2100 vaikuttaisi todennäköisemmältä, sillä se on mainittu myös Samsungin virallisen kaupan vuotamissa tiedoissa.

S20 sisälsi Snapdragon 865- tai Exynos 990 -suorittimen asuinpaikastasi riippuen. (Image credit: Future)

Tallennustilan osalta on huhuiltu 128 sekä 256 gigatavun malleja. Lisäksi Galaxy S21 Ultra näyttäisi saavan kookkaamman 512 gigatavun mallin.

Kaikki mallit ovat todennäköisesti 5G-tuellisia, eikä myyntiin näillä näkymin ole tulossa lainkaan 4G-versioita.

Ominaisuuksien osalta on jo varmaa, että Galaxy S21 Ultra sisältää Galaxy Note -puhelimien tavoin tuen S Pen -kosketuskynälle.

Tällä hetkellä ei vielä ole tiedossa mikäli S Pen -kosketuskynä tulee puhelimen mukana tai mikäli Ultra-mallissa on sille varsinaista paikkaa. Voikin olla, että S21 ja S21 Plus eivät sisällä tukea ja Ultra-mallin ostajat joutuvat hankkimaan erillisen kotelon kynän säilyttämistä varten.

Eräs kiinnostava huhu vihjaa Samsung Galaxy S21:n lukituksen avaamista äänikomennolla. Tekniikka toimii väitteiden mukaan Samsungin Bixby-virtuaaliavustajan avulla. Se ei ole kuitenkaan selvää mikäli avaus vaatisi erillisen salasanan vai tunnistaisiko järjestelmä ainoastaan käyttäjän äänen.

Viimeiseksi mainittakoon erään vuotajan väite, jonka mukaan Galaxy S21:n sormenjälkitunnistin on nopeampi ja suurempi kuin S20-mallien vastaava. Tämän ansiosta tunnistimeen olisi helpompi osua.

Samsung Galaxy S21:n lisälaitteet

Laturi, kuulokkeet ja lisälaitteet

Samsung Galaxy S20 Plussan käänteinen langaton lataus. (Image credit: Future)

Samsung S21 saattaa seurata iPhone 12 -malliston sekä Xiaomin jalanjäljissä ja jättää laturin, kuulokkeet sekä muut tarvikkeet myyntilaatikosta. Tämän tarkoituksena on vähentää elektronista jätettä.

Useiden lähteiden mukaan Samsung harkitsee asiaa ja on jopa kysellyt käyttäjien mielipidettä asiaan.

Asiaa on huhuiltu puolesta ja vastaan jo pitkän aikaa. Toisaalta Samsung on avoimesti pilkannut Applen päätöstä laturin ja kuulokkeiden poistamisesta.

Jos Samsung päättäisi seurata perässä ja poistaa laturin myyntipaketista, on tilanne monin tavoin erilainen kuin Applen tapauksessa. Samsung nimittäin hyödyntää yleisemmin käytössä olevaa USB-C-liitäntää, joten kuluttajilla on todennäköisesti latureita jo valmiiksi.

Kuten olemme jo maininneet, Samsung Galaxy S21 Ultra tukee S Pen -kosketuskynää. Sen sijaan S21 ja S21 Plus eivät todennäköisesti tätä tue. Se, tuleeko kynä Ultra-mallin myyntilaatikossa, jää vielä nähtäväksi.

Samsung Galaxy S30 vai Galaxy S21?

Samsung Galaxy S30 vai Galaxy S21?

Odotamme Samsungin seuraavan lippulaivamallin olevan nimeltään Samsung Galaxy S21. Tämä olisi kuitenkin merkittävä muutos, sillä aiemmin oletuksena oli Samsung Galaxy S30.

Epävarmuus ei ole suinkaan uusi ilmiö. Galaxy S20 -sarjan uskottiin nimittäin pitkään olevan Galaxy S11, minkä lisäksi mallisto kulki vuotajien huhuissa useilla eri nimillä ennen paljastusta.

Onko uusi malli siis Galaxy S21, Galaxy S30 vaiko jotain täysin muuta? Emme voi olla täysin varmoja. Tällä hetkellä S21 on kuitenkin yleisemmin käytössä, joten käytämme sitä kunnes Samsung vahvistaa nimen paljastustilaisuudessaan.

Samsung Galaxy S21: mitä haluamme nähdä?

Mitä haluamme nähdä uudelta puhelinmallilta?

Olemme listanneet omia toiveitamme Galaxy S21 -huhujen lisääntyessä. Kannattaa huomata, että nämä on koottu ennen viimeisimpiä vuotoja, joten osa on saatettu sittemmin myös saada lisäpontta.

1. Huokeamman hinnan

Samsung Galaxy S20 -mallisto sai ansaittua kritiikkiä hinnastaan. Jo perusmalli kustansi julkaisussaan yli tonnin ja Samsung Galaxy S20 Ultra loi kokonaan uuden hintaluokan.

Tilanne ei ole todellisuudessa helpottunut missään vaiheessa, sillä Samsung päätti olla tuomatta myyntiin erillisiä Samsung Galaxy S20e- tai Samsung Galaxy S20 Lite -malleja. Perusmallin FE-versio on onneksi jonkin verran huokeampi, mutta mallisto on silti edelleen todella tyyris.

Toivoisimmekin näkevämme vuoden 2021 malliston kohdalla edullisemman vaihtoehdon tai kokonaisuutena halvemman malliston. Tai miksei vaikka molemmat?

2. 100-kertaisen tarkennuksen

Samsung Galaxy S20 Ultra vei älypuhelinten kameran kokonaan uusiin sfääreihin tarjoamalla huiman 100-kertaisen tarkennuksen.

Mikäli Samsung aikoo säilyttää ominaisuuden, toivoisimme näkevämme sen myös edullisemmissa malleissa. Samalla se kaipaisi kuitenkin merkittävää parannusta. Mitä pidemmälle tarkennuksen vei, sen huonommaksi kuvanlaatu tippui.

3. Ruudun sisälle piilotetun kameran

Samsungin tämän hetken lippulaivamalleissa on erillinen etukameralohko, mikä ei ole järin tyylikäs. Toivoisimme näkevämme puhelimessa näyttöön piilotetun kameran hivenen sormenjälkitunnistimen tavoin.

Sen ansioista Samsung voisi uudistaa näytön kokonaan ilman tarvetta siirtyä pop-up-kameraan.

Emme usko tämän olevan vielä ajankohtaista, mutta kyseessä on joka tapauksessa kiinnostava mahdollisuus tulevaisuutta varten.

4. Uudistetun muotoilun

Galaxy S -sarja säilyi pitkälti ennallaan vuoden 2020 malliston yhteydessä. Toivoisimme näkevämme rohkeutta uudistuksiin uuden Galaxy S21 -sarjan kohdalla.

Yksi tapa olisi edellä mainittu näyttöön kätketty kamera. Oli miten oli, joka tapauksessa haluaisimme uutuusmallien erottuvan edeltäjästään.

5. Saman järjestelmäpiirin ympäri maailmaa

Eräs Galaxy S -sarjan erikoisuuksista on alueittain vaihteleva järjestelmäpiiri. Osassa maailmaa käytetään Qualcommin Snapdragon-prosessoria, kun taas muualla on käytössä Samsungin Exynos-suoritin.

Nykyinen ratkaisu on ongelmallinen. Suorittimet eivät nimittäin ole kauttaaltaan yhtä tehokkaita. Erot näkyvät eri osa-alueilla pieninä mutta kuitenkin havaittavina.

Toivottavasti Samsung siirtyy yhteen piiriin ympäri maailmaa.

6. 120 Hz:n QHD+-näytön

Galaxy S20 -sarja tarjosi 120 Hz:n virkistystaajuuden sekä QHD+-näytön, mutta näitä ei voinut käyttää samanaikaisesti.

Rajoitus on merkittävä, sillä monet vanhemmatkin kilpailijat tarjoavat QHD+:n kanssa vähintään 90 Hz:n virkistystaajuuden. S20 sen sijaan joutui tyytymään vain 60 Hz:iin.

Toivottavasti sekä 120 Hz että QHD+ ovat käytettävissä S21-mallistossa samanaikaisesti.

7. Parannetun sormenjälkitunnistimen

Galaxy S20:n näyttöön sijoitettu tunnistin ei ole huono, mutta silti sen nopeus ja luotettavuus jättävät jossiteltavaa fyysiseen sormenjälkitunnistimeen verrattuna.

Haluamme sen toimivan välittömästi ja varmasti jokaisella kerralla.