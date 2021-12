Unboxing-video esittelee Samsung Galaxy S21 FE -puhelinta yksityiskohtaisesti

Samsung Galaxy S21 FE vuotaa kuin seula. Juuri kun puhelimen hinta ja käyttöohjeet paljastuivat, joku on jo saanut käsiinsä puhelimen kuluttajaversion. Tuore unboxing-video paljastaa puhelimesta käytännössä kaiken.

Video on nähtävillä kokonaisuudessaan HDblogin YouTube-kanavalla. Videossa käydään läpi monia jo entuudestaan tiedettyjä asioita, mutta myös joitain uusia yksityiskohtia. Näistä merkittävin on Samsung Galaxy S21 FE:n ulkoasu.

Videossa väitetään, että puhelimessa on kolme 12 megapikselin takasensoria (pää-, ultralaajakulma- ja telekuvakamera 3x-tarkennuksella). Tämä tieto on kuitenkin ristiriidassa aiemman huhun kanssa, jonka mukaan telekuvakamerassa olisi kahdeksan megapikselin sensori.

Videon mukaan puhelimessa on Android 12 -käyttöjärjestelmä ja muovinen takakuori. Myös kameraulokkeen väitetään olevan muovia toisin kuin koko muussa Samsung Galaxy S21 -sarjan puhelimissa, joissa se on metallia. Puhelimen massa on väitetysti 177 grammaa, joka on hieman vähemmän kuin edeltäjänsä Samsung Galaxy S21 FE:n massa (190 g).

Aiempia yksityiskohtia lukuun ottamatta tiedot ovat hyvin pitkälti sitä, mitä teknologiamaailmassa on juoruttu jo pitkään. Puhelimessa on 6,4 tuuman FHD+- AMOLED-näyttö, joka tukee 120 hertsin virkistystaajuutta. Rautapuolesta vastaavat Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, kuuden gigatavun RAM-muisti, 128 gigatavun tallennustila ja 5G-teknologia. Puhelimessa on lisäksi 32 megapikselin etukamera, näytön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin, 4 500 mAh:n akku ja 25 watin latausteho. Lopuksi puhelimessa kerrotaan olevan stereokaiuttimet, mutta ei 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää.

Vaikka video ja sen tiedot vaikuttavat uskottavilta, on niitä syytä myös epäillä. Erityisesti ne yksityiskohdat, jotka ovat ristiriidassa aiempien juorujen kanssa, ovat epävarmoja.

Lähde: Phone Arena