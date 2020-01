Samsung Galaxy S20 saapunee myyntiin 6. päivä maaliskuuta

Vaikka odotamme vielä Samsung Galaxy S20:n virallista julkaisua 11. helmikuuta järjestettävässä Galaxy Unpacked -tilaisuudessa, meille selvisi tänään jo puhelimen myyntipäivä.

Päivämäärä selvisi, kun Samsung toi puhelimen ennakkotilattavaksi amerikkalaisille verkkosivuilleen. Jos rekisteröit kiinnostuksesi, se pyytää sinua vahvistamaan tilauksen sähköpostiin saapuvan linkin kautta. Samassa lauseessa mainitaan toimituspäiväksi 6.3. Päivämäärän huomasi ensimmäisenä SamMobile.

(Image credit: Samsung)

Päivämäärä näkyy myös toisessa kohtaa samalla sivulla:

(Image credit: Samsung)

Ei suuria yllätyksiä

Myyntipäivä ei ollut mikään suuri yllätys, sillä Samsung Galaxy S10 -sarja saapui myyntiin viime vuonna 8.3. Yhtiö siis tietää, että se ehtii valmistaa siihen mennessä riittävästi laitteita sekä ennakkotilaajille että myymälöihin.

Aiempaa vastaava päivämäärä voisi siis viitata pikemminkin siihen, ettei puhelin tarjoaisi mitään suuria yllätyksiä huhuttujen ominaisuuksien lisäksi. Ennakkotilaussivu ei paljasta kuitenkaan mitään uutta Galaxy S20 -sarjasta – ei edes virallista nimeä tai eri puhelinmallien määrää.

Sivustolta voi kuitenkin bongata yhden kiinnostavan lisätiedon. Kun klikkaa pientä ”read more” tekstiä sivun alalaidassa, löytää tekstin ”not all Galaxy devices are eligible for this offer”. Tämä viittaa todennäköisesti siihen, että Galaxy S20 Ultra -huippumalli julkaistaan myöhemmin. Myös Galaxy S10 5G saapui vasta monta kuukautta muita malleja myöhemmin 28.6.2019.

Toinen pikkupräntti kertoo, että Samsung voi vielä muuttaa toimituspäivää. Oletamme kuitenkin, että ilmoitettu päivämäärä pitää, ellei jotain täysin yllättävää tapahdu.