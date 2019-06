Samsung Galaxy S11 ei todennäköisesti saa vielä näytönalaista kameraa

Xiaomi ja Oppo esittelivät äskettäin omat konseptipuhelimensa, joiden etukamerat sijaitsivat suoraan puhelimen näytön alla. Näytöissä ei siis ollut mitään lovea tai kamerareikää, vaan liki reunattomat ruudut tarjosivat häiriöttömän katselukokemuksen.

Samsung-käyttäjät saavat kuitenkin todennäköisesti odottaa vielä hyvän tovin ennen kuin vastaava tekniikka saapuu valmistajan puhelimiin. Tunnettu vuotaja @UniverseIce twiittasi nimittäin, että teknologian käyttöönotto vie pitkän tovin. Hän tosin mainitsi, että kamerareiät tulevat todennäköisesti pienentymään jokaisen mallisukupolven kohdalla.

Hän arvioi, että kamerareikien halkaisija jää alle 4 mm:n tämän vuoden loppupuolella, mikä voisi viitata juuri Samsung Galaxy Note 10:n kameraan. Ice Universe arvioi myös, että kamerareikien halkaisija laskee 1 mm:iin jo seuraavaan 1–2 vuoden aikana.

Under-display camera technology will take a long time to mature.In the second half of this year, the rigid Super AMOLED will be on the stage of history, with a size of 3.x mm, and will continue to Shrink this number until 1mm in the next 1-2 years.June 4, 2019