Samsung Galaxy S10 ja S10 Plus näyttäisivät saavan uuden värivaihtoehdon punaisesta

Samsung Galaxy S10 on saatavilla jo useilla eri värivaihtoehdoilla, mutta nähtävästi valikoima lisääntyy uudella sävyllä, kun uudet kuvat kardinaalinpunaisesta ovat vuotaneet.

Luotettavista vuodoistaan tunnettu Roland Quandt on julkaissut kuvia kirkkaan punaisesta mallista, joka on toteutuessaan valikoiman rohkein väriratkaisu yhdessä keltaisen kanssa.

Quandtin mukaan punainen sävy saapuu sekä Samsung Galaxy S10:een että Samsung Galaxy S10 Plussaan, joskin se näyttäisi ilmestyvän vain valikoiduissa maissa. Jatkamassaan twiitissä hän mainitsee sävyn saapuvan "joihinkin maihin Länsi-Eurooppaan sekä Venäjälle".

Tämän perusteella värivaihtoehtoa ei nähdä Suomessa lainkaan.

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.More pics (scroll to bottom):S10: https://t.co/1MeZIoFaMES10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pTMay 21, 2019