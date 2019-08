Samsung Galaxy Foldin uusi julkaisupäivä varmistui: korjattu versio paljastetaan syyskuussa

Kunnianhimoinen ja kallis markkinoiden ensimmäinen suuren valmistajan taitettava puhelin Samsung Galaxy Fold on saanut viimein varsinaisen julkistuspäivän. Puhelin on määrä julkaista syyskuussa: viisi kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin.

Jos ihmettelet, että eikö Galaxy Fold ollut myynnissä jo aiemmin, niin kyseessä oli vielä pelkät ennakkotilaukset. Laitteita lähetettiin jo toimittajille ja vaikuttajille, mutta niihin ilmaantui niin paljon ongelmia, että Samsung veti kaikki Galaxy Foldit takaisin.

Samsung näyttää tosin nytkin aloittavan varovasti tuomalla puhelimen myyntiin ensin vain "valituilla markkinoilla". Julkaisu ajoittuu mitä luultavammin lähelle uuden iPhone 11:n paljastamista, mutta Samsung kertoo tarkan julkaisupäivän vasta myöhemmin.

Syyskuun julkistus valikoitui kuitenkin ajankohdaksi todennäköisesti pikemminkin siksi, että Huawei aikoo samaan aikaan oman taitettavan puhelimensa: Mate X:n. Huawei suunnittelee tosin julkaisevansa puhelimen aluksi vain Kiinassa, mutta vaakalaudalla on silti "maailman ensimmäisen taitettavan puhelimen titteli". Oikeastaan myynnissä on jo yksi taitettava puhelin, Royole FlexPai, mutta se tuntuu lähinnä konseptipuhelimelta.

Samsung lupaa korjata Galaxy Foldin viat

Samsung kertoo korjanneensa Galaxy Foldin herkät komponentit ja "tekevänsä viimeisiä tuotetestejä". Yhtiön toimitusjohtaja DJ Koh on kommentoinut aiemmin virallisesti, että puhelin julkaistiin ennen kuin se oli täysin valmis. Samsung vaikuttaa siis ottaneen oppia virheestään.

Hämmennystä herätti erityisesti näytön suojakalvo, jonka moni käyttäjä repi kokonaan pois luultuaan sitä tavalliseksi uuden puhelimen suojamuoviksi. Nyt päälliskerros on jatkettu näytön reunojen yli.

Samsung kertoo myös, että se on tukkinut kaikenlaisen irtoaineksen pääsyn puhelimen 20-osaiseen kaksoissaranaan, jotta lika ei pääsisi vahingoittamaan laitteen taittomekanismia. Alkuperäisessä mallissa pöly ja lika mahtui kulkemaan saranan välistä, mikä johti joidenkin testilaitteiden rikkoutumiseen.

Nämä asiat Samsung on luvannut korjata uuteen Galaxy Foldiin:

Infinity Flex -näytön ylin suojakerros on jatkettu näytön reunojen yli, jotta käyttäjälle käy selväksi, että kyseessä on kiinteä osa näyttöä

Laitetta on vahvistettu ja suojattu paremmin, jotta se olisi kestävämpi

Saranan ylä- ja alaosaa on vahvistettu ja niihin on lisätty uudet suojakannet

Näytön alle on lisätty uusia metallikerroksia vahvistamaan sen suojausta

Galaxy Foldin saranan ja rungon väliin jäävää tilaa on pienennetty

Samsung oli kyllä testannut alkuperäisen laitteensa testaamista 200 000 kertaa ja julkaisi jopa videon siitä. Laboratorio-olosuhteissa tehdyt taittotestit eivät kuitenkaan antaneet realistista kuvaa puhelimen todellisesta käytöstä, minkä Samsung saikin huomata lähetettyään ensimmäiset testilaitteet medioille ja vaikuttajille.

Puhelimen pitäisi nyt kestää myös arkikäytössä, mutta asia selviää meille lopulta vasta syyskuussa – tai ensimmäisten pitkäaikaisten käyttökokemuksien myötä.

Galaxy Foldin tekniset tiedot säilyvät ennallaan

Vaikka Samsung lupaa tehdä Galaxy Foldista luotettavamman, itse laitteen komponentit ovat säilyneet ennallaan. Siinä on edelleenkin terävä 7,3-tuumainen QHD-päänäyttö sekä 4,6-tuumainen ulkonäyttö HD-resoluutiolla.

Puhelimessa on yhteensä kuusi kameraa: kolme takana, kaksi päänäytön näyttölovessa ja yksi ulkonäytön yläpuolella. Galaxy Foldissa on kaksi akkua, joiden yhteiskapasiteetti on 4 380 mAh:a. Siinä on myös virtapainikkeeseen sijoitettu sormenjälkitunnistin, joka toimii samalla Bixby-painikkeena.

Samsungin odotetaan julkaisevan uusi Galaxy Note 10 ja Galaxy Note 10 Plus (tai Pro) elokuun 7. päivä, joten Samsung-faneilla on nyt kolme kovan luokan lippulaivamallia harkittavanaan.

Vaikka Galaxy Foldin julkaiseminen onkin kestänyt jo viisi kuukautta ja Mate X on aivan sen kannoilla, Samsung saattaa silti olla ensimmäinen puhelinvalmistaja, joka saa laitteensa myyntiin suurelle yleisölle – kiitos Yhdysvaltojen Huawei-pakotteiden.

Avoimet kysymykset

Tänään julkaistu uutinen Galaxy Foldin julkaisusta vastaa hatarasti siihen, milloin puhelin julkaistaan ja kuinka se kestää arkikäytössä. Se jättää kuitenkin myös monia avoimia kysymyksiä.

Ensinnäkin, maksaako Galaxy Fold yhä 2 000 euroa? Samsung ei maininnnut lehdistötiedotteessaan mitään puhelimen hinnasta, joten voimme vain olettaa hinnan pysyvän yhä samana kuin aiemmin. Puhelimesta tulisi siinä tapauksessa kallein koskaan arvostelemamme malli.

Kannattaa myös pitää mielessä, että tuolla hinnalla saa vasta 4G-version. Samsung suunnittelee myös Galaxy Fold 5G:tä, jonka yhtiö mainitsi ohimennen helmikuussa 2019 pidetyssä julkistustilaisuudessa. Samsung ei tosin ole maininnut mitään asiasta helmikuun jälkeen. Toisaalta kaikki Huawei Mate X:t tukevat 5G:tä, joten Samsungilla voi olla paineita tarjota vastaavat ominaisuudet myös omassa puhelimessaan.

Jos Galaxy Foldia esitellään Note 10:n julkistustilaisuudessa, aiomme ottaa puhelimen käsiimme ja testata muutoksia käytännössä.