Samsung Galaxy Fold sai viimein uuden julkaisupäivän – toimitukset käynnistyvät jo tällä viikolla

Samsung on julkistanut kauan odotetun Galaxy Fold -puhelimen olevan nyt saatavilla, joskin aluksi vain kotimaassaan Koreassa, jossa puhelin saapuu myyntiin huomenna, perjantaina 6. syyskuuta.

Muut maat eivät joudu onneksi odottamaan taitettavaa puhelinta kauaa perässä, sillä puhelin julkaistaan yhtiön tiedotteen mukaan Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Euroopassa "tulevien viikkojen aikana".

Yhtiö mainitsi tänään myös ensimmäistä kertaa Galaxy Fold 5G -mallin kommentoimalla, että "valikoiduissa maissa olevilla 5G-valmiilla malleilla käyttäjät voivat kokea tuulahduksen tulevaisuutta verkkoyhteyksien nopeimmilla kaistaleveyksillä."

Samsung Galaxy Foldin hinta säilyy korkeana, ja siitä saa pulittaa Suomessa yli 2 000 euroa, eli lähes tuplaten nykyisten lippulaivamallien hintalapuista. Värivaihtoehtoina puhelinta saa joko mustana tai hopeisena.

Galaxy Foldin tarkemmat julkaisutiedot

Vaan milloin näemme Galaxy Foldin tarkalleen ottaen Euroopassa? Samsung ei ole paljastanut tarkkaa julkaisupäivää, mutta vuotajana tunnetun Evan Blassin taannoinen twiitti väittää Yhdysvaltojen saavan oman version perjantaina 27. syyskuuta.

Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä on lähes tarkalleen viisi kuukautta siitä, kun Samsung Galaxy Fold oli määrä julkaista alkujaan Yhdysvalloissa. Julkaisua jouduttiin kuitenkin siirtämään, kun puhelimesta havaittiin vikoja ennakkoarvostelijoiden käsissä. Tuona aikana Samsung on lupaillut useita korjauksia puhelimeen.

Odotamme kuulevamme lisää uutisia Samsungilta tänään, sillä julkistus tehtiin juuri ennen parhaillaan käynnissä olevan IFA 2019:n lehdistötilaisuutta. Korea Heraldin mukaan Samsung valmistautuu tuomaan markkinoille 20 000 - 30 000 kappaletta puhelimia 6. syyskuuta tapahtuvaa julkaisua varten.

Viidessä kuukaudessa on tosin ennättänyt tapahtua paljon älypuhelinmarkkinoilla, jotka ovat muuttuneet entistä kilpailullisemmiksi. Uusien tulokkaiden joukossa on myös Samsungin puhelimia, kuten hiljattain arvostelemamme Samsung Galaxy Note 10 Plus.