Samsung esitteli uudet taitettavat Galaxy Z Fold4- ja Z Flip4-puhelimet

Samsungin vuoden 2022 toinen iso julkistustilaisuus on päättynyt. Samsung Unpacked 2022 -tapahtuma piti sisällään isoja julkistuksia, kun yhtiö esitteli Samsung Galaxy Z Fold4:n, Galaxy Z Flip4:n, Samsung Galaxy Watch 5:n ja Watch 5 Pron sekä Galaxy Buds2 Pron.

Olemme koonneet alapuolelle kaikki tärkeimmät tiedot uusista laitteista ja näiden ominaisuuksista. Lisäksi voit lukea jo meidän ensiarviomme odotetuista uusista tuotteista.

Samsung Galaxy Z Fold4

(Image credit: Samsung)

Samsungin viime vuonna julkaistun Galaxy Z Fold 3:n seuraaja, Galaxy Z Fold4, näyttää hyvin samanlaiselta, mutta sisältää silti muutamia parannuksia.

Siinä on 7,6 tuuman (2 176 x 1 812) taitettava näyttö ja 6,2 tuuman (2 316 x 904) näyttö ulkopuolella. Koon ja resoluution osalta eroja ei ole edellisvuoden malliin, mutta kokonaisuutena puhelin on aavistuksen kevyempi ja pienempi. Molemmissa näytöissä on lisäksi 120 Hz virkistystaajuus.

Isommat parannukset on tuotu kameroihin, jotka koostuvat 50 megapikselin pääkamerasta, 10 megapikselin telelinssistä 3-kertaisella tarkennuksella sekä 12 megapikselin ultralaajakulmalla. Ulkonäytössä on lisäksi 10 megapikselin selfie-kamera, ja päänäytön alle on piilotettu 4 megapikselin selfie-kamera.

Puhelimessa on uusi Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 Gt RAM-muistia ja joko 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Akku on kooltaan 4 400 mAh ja tukee 25 W latausta.

Puhelimen hinta Suomessa on 1 879 € (256 Gt) ja 1 999 € (512 Gt). Ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta ja virallisesti laitteet saapuvat kauppoihin 26. elokuuta.

Lue ensiarviomme: Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

(Image credit: Samsung)

Aavistuksen edullisempaa mallia etsiville tarjolle saapui Samsung Galaxy Z Flip4, joka lainaa edeltäjältään tutun simpukkamallin.

Siinä on 6,7 tuuman (1 080 x 2 640) taitettava AMOLED-näyttö, joka tukee 120 Hz virkistystaajuutta, sekä 1,9 tuuman (260 x 512) ulkoinen näyttö. Sisällä hyrrää Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 Gt RAM-muistia, 3 700 mAh akku, 25 W lataus ja jopa 512 Gt tallennustilaa.

Pääkamerana toimii 12 megapikselin kenno, jonka rinnalle on tuotu 12 megapikselin ultralaajakulma, ja 10 megapikselin selfie-kamera. Kokonaisuus muistuttaa Z Flip 3:a, mutta uuden mallin akku on isompi, prosessori tehokkaampi ja pääkameraa on parannettu.

Puhelimen hinta Suomessa on 1 149 € (128 Gt), 1 199 € (256 Gt) ja 1 329 € (512 Gt). Ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta ja virallisesti laitteet saapuvat kauppoihin 26. elokuuta.

Lue ensiarviomme: Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Watch5

(Image credit: Samsung)

Älypuhelinten osalta Samsung esitteli yhtiön uudet älykellot Samsung Galaxy Watch5 -tuoteperheeseen.

Perusmalli saapuu tarjolle joko 40 mm tai 44 mm koossa. Pienemmässä on 1,19 tuuman (396 x 396) pyöreä näyttö, ja isossa puolestaan 1,36 tuuman (450 x 450) näyttö. Molempien näytöt on pinnoitettu safiirikristallilla, ja runko itsessään on alumiinia.

Ulkoisesti kaikki muistuttaa Samsung Galaxy Watch 4:ää, ja myös sisältä löytyy sama Exynos W920 -järjestelmäpiiri, 1,5 Gt RAM-muistilla ja 16 Gt tallennustilalla.

Akku on tosin tänä vuonna aavistuksen isompi ja on kooltaan pienemmässä mallissa 284 mAh ja isommassa 410 mAh. Ominaisuuksiltaan tarjolla on GPS, sykemittari, ECG, vedenkestävyys sekä uusi lämptilakenno.

Galaxy Watch5:n hinta on Suomessa alkaen 299 € (Bluetooth) ja 349 € (4G) joko 40 tai 44 mm koossa. Ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta ja virallisesti laitteet saapuvat kauppoihin 26. elokuuta.

Lue ensiarviomme: Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5 Pro

(Image credit: Samsung)

Isompaa päivitystä kaipaaville Samsung Galaxy Watch5 Pro on houkuttelevampi vaihtoehto, etenkin jos urheilu on lähellä sydäntä. 45 mm tekee siitä jo lähtökohdiltaan isomman, mitä tuetaan 590 mAh akulla. Alumiinin sijaan runko on lisäksi titaania, ja ranneke on asteen laadukkaampi.

Siinä on myös muutamia kuntoiluun keskittyviä lisäominaisuuksia, jotka löytyvät ainoastaan Pro-mallista. Monilta osin se muistuttaa silti hyvin paljon edullisempaa Samsung Galaxy Watch5 -mallia.

Galaxy Watch5 Pron hinta on Suomessa alkaen 479 € (Bluetooth) ja 529 € (4G) 45 mm koossa. Ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta ja virallisesti laitteet saapuvat kauppoihin 26. elokuuta.

Lue ensiarviomme: Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Buds2 Pro

(Image credit: Samsung)

Lopuksi yhtiö esitteli Samsung Galaxy Buds2 Pro -nappikuulokkeet, jotka tukevat 24-bittistä HiFi-ääntä ja 360 Audiota. Niissä on 61 mAh akku sekä 500 mAh latauskotelo.

Akun luvataan kestävän kahdeksan tuntia kuulokkeiden osalta, ja latauskotelo tarjoaa ylimääräiset 29 tuntia virtaa. Napeissa on lisäksi kolme mikkiä puheluiden vastaanottamiseksi ja ne on IPX7-luokiteltu.

Galaxy Buds2 Pron hinta on Suomessa 229 €. Ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta ja virallisesti laitteet saapuvat kauppoihin 26. elokuuta.