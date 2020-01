Saksa harkitsee Huawein 5G-teknologian kieltämistä

Saksa saattaa olla seuraava maa, joka kieltää Huawein teknologian käyttämisen 5G-verkoissaan.

Saksan sisä- ja ulkoministeriöt ovat raporttien mukaan yrittäneet vakuuttaa maan hallitusta harkitsemaan kieltoa Huawein laitteiden käytölle 5G-infrastruktuurissa. Käytännössä se siis pyrkisi kieltämään operaattoreita ostamasta kiinalaisvalmistajan tarjoamia laitteita suojellakseen kansallista turvallisuutta.

Tähän saakka Saksan 5G-keskustelu on keskittynyt lähinnä verkkoteknologian kattavuuteen, mutta Reutersin mukaan esille ovat nousseet viime aikoina myös turvallisuushuolet.

Saksan viranomaiset ovat tarkemmin ottaen olleet huolissaan Kiinan kansallisesta tiedustelulaista, joka velvoittaa maan kansalaisia ja yrityksiä avustamaan valtiota kansallisessa tiedustelussa. Pelkona on se, että 5G-infrastruktuuriin jätettäisiin erilaisia takaportteja, joiden kautta Kiinan valtio pystyisi vakoilla Saksaa.

Saksan valmistautuu 5G-verkon käyttöönottoon

Maan 5G-taajuuksien huutokauppa on määrä aloittaa tämän vuoden aikana, joten on mahdollista, että varoitukset tulevat liian myöhään. Mahdolliset viivästykset 5G-teknologian kehityksessä saattaisivat nimittäin vahingoittaa merkittävästi maan talouteen. Huawein syrjimiselle ei ole kiellon vastustajien mukaan myöskään mitään laillisia perusteita.

Saksan liittohallitus on myös todennut virallisesti, että mikään kielto ei tarjoa riittävää suojaa ja että jokaisen palveluntarjoajan täytyy työskennellä läheisesti turvallisuusviranomaisten kanssa riskien minimoimiseksi.

Huawei on toistuvasti kieltänyt syytökset Kiinan osallisuuden yrityksen toiminnassa ja vakuuttanut, ettei ole uhka kansalliselle turvallisuudelle.

"Tietoturva on ollut aina tärkein tavoitteemme ja meillä on kattava historia turvallisuustuotteiden toimittamisesta niin Saksassa kuin muuallakin maailmassa, yrityksen tiedottaja kertoi TechRadarille. "Tämän esimerkillisen historiamme vuoksi olemme luotettava kumppani kaikille Saksan operaattoreille ja olemme valmiit tekemään yhteistyötä kaikkien teollisuuskumppaneiden kanssa taataksemme turvalliset ja luotettavat 5G-verkot Saksassa".

Aikaisemmin tässä kuussa kävi ilmi, että myös Iso-Britannian kansallisen turvallisuuden keskus (NCSC) oli kehottanut operaattoreita harkitsemaan tarkasti, minkä toimittajan he valitsevat. Monet tulkitsivat, että kyseinen varoitus kohdistui juuri Huaweihin.

Huawein huolet

Yhdysvallat on kieltänyt Huawein kokonaan omilta markkinoiltaan ja myös Australia on estänyt yhtiön laitteiden käytön maansa 5G-teknologiaan. Kuulemamme teollisuuslähteen mukaan Huaweilla onkin pelko eräänlaisesta dominoefektistä.

Huawei on tällä hetkellä palveluntarjoana monille Euroopan suurista teleyhtiöistä, kuten Deutsche Telekomille ja BT:lle. Monet operaattorit eivät myöskään haluaisi menettää yhtä alan suurista toimijoista, sillä se vähentäisi toimittajien välistä kilpailua ja nostaisi siten hintoja. Se johtaisi myös ylimääräisiin viiveisiin teknologian kehityksessä.

Esimerkiksi Vodafonen toimitusjohtaja Nick Read asettuikin tukemaan Huaweita aiemmin tällä viikolla:

"Huawei on täysin eri tapaus kuin ZTE (NCSC varoitti Iso-Britannian operaattoreita juuri ZTE:n laitteiden käyttämisestä)", hän sanoi. "Emme oikeastaan käytä ZTE:n laitteita eurooppalaisissa verkoissamme, mutta Huawei on tärkeä palveluntarjoaja Euroopan sektorilla. Käytämme Huawein palveluita radiotajuuksien kuljettamiseen, emme ydintoiminnoissamme. Yhtiön teknologia on käytössä neutraalimmissa passiivisissa osissa laitteistoamme."

"Huawei tekee yhteistyötä kaikkien turvallisuusvirastojen kanssa sekä Iso-Britanniassa että [muualla] Euroopassa ja uskon, että he ovat valmiita tekemään mitä hyvänsä pysyäkseen vakavasti otettavana ja luotettavana palveluntarjoana."