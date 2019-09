Red Dead Redemption 2:n tulevat maksulliset laajennukset keskittyvät ainoastaan pelin online-puoleen

Rockstar Gamesin verkkotuotannosta vastaava Katie Pica on paljastanut uudessa haastattelussa, että Red Dead Redemption 2:n tulevat maksulliset laajennukset keskittyvät ainoastaan pelin verkko-osioon, Red Dead Onlineen, eikä laajennuksia ole tarkoitus tuoda lainkaan yksinpeliin.

VG247:n kanssa aiheesta keskustellut Pica sanoi studion olevan "100 % keskittynyt) pelin verkkomoninpeliin, mikä ei jätä kovinkaan montaa prosenttia yksinpelin suunnitelmille. Samaa strategiaa studio käytti myös Grand Theft Auto 5:n kanssa.

"Meillä on paljon tekemistä, ja toivomme pystyvämme tuomaan kaikki yksinpelissä viehätystä herättäneet asiat mukaan verkkomaailmaan ja jalostamaan niitä eteenpäin", Pica sanoo.

Pican ja muiden Rockstarin henkilökunnan koko haastattelu on luettavissa VG247:n sivuilta, ja se on mielenkiintoista luettavaa. Kehittäjät muun muassa vihjailevat hieman Red Dead Onlinen tulevaisuudesta, joihin lukeutuu muun muassa tehtäviin mukaan otettavat koirat sekä mahdolliset karttalaajennukset.

Hitaasti ja varmasti

Haastattelun tärkein yksittäinen anti on siinä, että Rockstar haluaa rakentaa Red Dead Onlinen maailmaa hitaasti ja rauhallisesti. Tähän lukeutuvat niin mahdollisuudet lisätä uusia rooleja opittavaksi kuin kiinteistöjen ostaminen.

"Tempo on ehdottomasti erilainen kuin GTA:ssa", pelin avoimen maailman pääsuunnittelija Scott Butchard avaa. "Etenemme paljon hitaammin, paljon intiimisemmin, ja haluamme vain rakentaa rauhallisesti pala kerrallaan, jotta pelaajat voivat tuntea kehityksen kulun."

Tämä tarkoittaa pelaajien leirialueeseen keskittymistä ja sen kehitystä, minkä jälkeen kokemus aiotaan viedä pidemmälle. Kehityksen kulusta huolimatta Rockstar haluaa pitää kuitenkin huolen siitä, että peliin myös ensimmäistä kertaa saapuvat eivät koe kokemusta ylivertaisena.

Rockstarilla on selkeästi suuret suunnitelmat Red Dead Redemption 2:n verkkopuolen suhteen pitääkseen pelaajat tyytyväisinä. Yhtiö on myös pitänyt huolen päivitystahdista aiempien kuukausien aikana, minkä lisäksi he ovat vihjailleet mahdollisesta zombien ylösnoususta.

Lähde: Engadget