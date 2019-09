Red Dead Redemption 2:n PC-version julkistus saattaa olla likellä

Lisätodisteita Red Dead Redemption 2:n mahdollisesta PC-versiosta on ilmaantunut jälleen verkkoon, kun tuoreet datakaivuut ovat löytäneet mielenkiintoisia koodirivejä. Samalla spekulaatiot Rockstarin mahdollisesta uudesta julkistuksesta ovat voimistuneet.

Uusi kierros käynnistettiin GTA:n foorumeilla VideoTech UK:n julkaisemalla viestillä, jossa pelitiedostojen koodiriveistä on paljastunut muutamia mielenkiintoisia tiedonmurusia tietokoneeseen ja näyttöasetuksiin liittyen.

Koodiriveissä mainitaan tuet DX12:lle ja DX11:lle, minkä lisäksi tekstuuritarkkuuksien kohdalla on listaus Ultra-asetuksista. Nämä samat merkinnät kaivettiin jo aiemmin Red Dead Redemption 2:n erillistä sovellusta tutkimalla, mutta tämänkertaiset löydöt koskevat nimenomaan pelitiedostoja, eikä erillistä sovellusta.

Nämä viittaavat muutamiin erilaisiin PC:llä vakiokalusteisiin lukeutuviin grafiikka-asetuksiin, kuten muun muassa ruohon tarkkuus, varjot, partikkeliefektit, liikesumeus, reunanpehmennys (MSAA) sekä monitorin virkistystaajuus.

Todistekasa kasvaa kasvamistaan

Tämä ei ole tietenkään ensimmäinen kerta, kun vihjeet Red Dead Redemption 2:n mahdollisesta PC-versiosta ovat rantautuneet. Aiempiin vuotoihin lukeutuu myös Rockstar Gamesin Social Club -palvelusta löytynyt koodirivi, joka mainitsee saavutukset pelin PC-versiossa.

Viimeisin paljastus on silti huomattavasti vakuuttavampi vuoto kuin aiemmat, sillä viittaukset on saatu suoraan pelin omista tiedostoista. Siten myös spekulaatiot potentiaalisesta PC-versiosta ovat voimistuneet entisestään.

Etenkin GTA:n foorumeilla puheensorina on lisääntynyt, ja osa käyttäjistä on antanut tukensa teorialle, jonka mukaan PC-version julkistus nähtäisiin jo hyvin pian. Tämän mukaan viivästys on johtunut Rockstarin halusta keskittyä Red Dead Onlinen kesäpäivitykseen, joka julkaistaan ensi viikolla 10. syyskuuta.

Nyt kun työt on viimeistelty ison verkkopäivityksen osalta, teoria epäilee, että studio voi seuraavaksi keskittää voimansa PC-käännökseen ja mahdolliseen julkistukseen seuraavien kuukausien aikana. Ennen virallista julkistusta, emme voi kuitenkaan kuin arvuutella ja odottaa.

Red Dead Online: viimeisimmät uutiset, päivitykset ja lisätyt ominaisuudet

Lähde: Wccftech