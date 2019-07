Rockstarin lähdekoodista löytyi viittaus Red Dead Redemption 2:n PC-versioon

Rockstar Gamesin avoimeen maailmaan perustuva länkkäripeli Red Dead Redemption 2 oli yksi viime vuoden suosituimmista ja arvostetuimmista peleistä, mutta se on ollut toistaiseksi saatavilla vain PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle. Kaikkien huulilla onkin ollut vain yksi kysymys: saapuuko Red Dead Redemption 2 koskaan PC:lle?

Olemme kuulleet viime vuodesta saakka lukuisia huhuja Red Dead Redemption 2:n saapumisesta PC:lle, mutta emme olleet nähneet vielä mitään virallisempaa vihjettä asian toteutumisesta. Nyt saimme kuitenkin nähdä ensimmäisen vahvan vihjeen, kun PC-versio mainittiin Rockstar Gamesin Social Clubin -lähdekoodissa.

Lähdekoodin bongasi ensimmäisenä Twitter-käyttäjä JakoMako51 (twiitin julkaisi ensimmäisenä PCGamer), joka twiittasi Social Clubin mainitsevan koodissa kohdan "RDR2_PC_Accomplishments".

Voit lukea twiitin alta:

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemptionRDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58rJuly 4, 2019