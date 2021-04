PlayStation Plus Video Pass vuoti julki – saavatko tilaajat pian katsottavakseen myös elokuvia?

Sony saattaa olla aikeissa parantaa PlayStation Plus -tilaajien etuja lisäämällä palveluun ilmaisia elokuvia. VGC:n mukaan PlayStation Plus Video Passin logo julkaistiin vahingossa PlayStationin virallisella kotisivulla, mutta se on sittemmin poistettu.

Kyseisellä sivulla oli listattu kolme elokuvaa: Venom, Bloodshot ja Zombieland: Double Tap. VGC:n mukaan sivuilla kerrottiin, että "PS Plus Video Pass on kokeiluvaiheessa oleva palvelu, joka on voimassa 22.4.2021 - 22.4.2022 välisen ajan. Palvelun edut ovat saatavilla kaikille Puolassa asuville PS Plus -jäsenille."

PlayStation Plus -jäsenet saavat jo entuudestaan uusia pelejä joka kuukausi, joten Sony saattaa olla aikeissa kasvattaa jäsenten etuja tuomalla vastaavalla tavalla tilaajille elokuvia katsottavaksi. Sivuilla mainittu kolmikko on kaikki Sonyn itsensä maahantuomia.

Sony ilmoitti myös aiemmin tänä vuonna, etteivät PlayStation-käyttäjät voi ostaa enää uusia elokuvia ja televisiosarjoja PlayStation Store -kauppapaikalta 31. elokuuta 2021 jälkeen.

Entä PlayStation Now?

PlayStation Plus -edut ovat parantuneet vuosi vuodelta, kun tilaajat ovat saaneet itselleen yhä uudempia pelejä. Varsinkin PlayStation 5:n omistajat ovat viime aikoina saaneet itselleen uutuuspelejä, kuten Destruction AllStarsin ja Oddworld Soulstormin.

Yhtiön toinen pelikirjasto, suoratoistopalvelu PlayStation Now, tarjoaa niin ikään rajallisen ajan pelattavaksi pelejä. Nämä kuitenkin vaihtelevat hieman samaan tapaan Xbox Game Passin kanssa kuukaudesta toiseen.

Sony ei ole toistaiseksi onnistunut nostamaan palveluaan yhtä isoksi kuin Microsoft, joka tuo Xbox Game Passiin myös täysin uusia nimikkeitä heti julkaisussa. Viimeksi palveluun lisättiin muun muassa Outriders ja MLB: The Show 21 heti tuoreeltaan.