OnePlus julkisti yllättävän uuden tuotteen – yhtiö kehittää mekaanista näppäimistöä

Älypuhelimistaan parhaiten tunnettu OnePlus on julkistanut valmistavansa yhteistyössä Keychronin kanssa mekaanisen näppäimistön.

Puhelinten lisäksi OnePlus on tunnetusti tuonut markkinoille myös kuulokkeita ja älykelloja, mutta mekaaninen näppäimistö on yhtiöltä uudenlainen aluevaltaus. Julkaisemassaan tiedotteessa OnePlus kertoi päätyneensä ratkaisuun käyttäjille järjestetyn äänestyksen perusteella.

Näppäimistövalmistaja Keychronin kanssa yhteistyössä tekemä näppäimistö on osa yhtiön lanseeraamaa OnePlus Featuring -alustaa. Alustan tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa luodakseen tuotteita, joita OnePlus-käyttäjät haluavat yhtiöltä näkevän. Näistä ensimmäinen on mekaaninen näppäimistö.

Varsinaisesta tuotteesta ei paljastettu tässä vaiheessa paljoakaan, mutta sen kerrotaan olevan kustomoitavissa. Lisätietoja tuotteesta on tarkoitus kertoa alkuvuodesta 2023.

Lisätietoa kaipaavat voivat rekisteröityä OnePlus Featuring -alustan jäseniksi (Avaa uuteen ikkunaan), jolloin he saavat tietoa yhtiön uusista suunnitelmista heti ensimmäisinä.

Kustomointi uudelle tasolle

Mekaaninen näppäimistö on kieltämättä jotain erilaista OnePlussalta. Vaikka emme tiedä tarkalleen mitä yhtiö tarkoittaa "kustomoitavalla" näppäimistöllä, se saattaa olla ainoastaan mahdollisuus säätää RGB-valaistusta ja niiden vilkkumista. Toisin sanoen täsmälleen sama asia, mihin kaikki muutkin pelinäppäimistöt kykenevät.

Yhtiö voi tosin tarkoittaa jotain paljon monipuolisempaa, sillä Keychron käsittelee kotisivuillaan laajalti kustomoinnin eri mahdollisuuksia. Sivuilla mainitaan muun muassa yksittäisten näppäinten vaihtaminen, eri kytkimet ja erilaiset irrotettavat kaapelit. Uskomme siten näkevämme OnePlussalta normaalia monipuolisemmin kustomoitavissa olevan näppäimistön.

Tiedämme toivottavasti lisää alkuvuodesta, kun yhtiö lupaa kertoa tuotteesta lisää. Odotamme myös näkevämme tulevaisuudessa lisää tuotteita OnePlus Featuring -alustan kautta luotuina.