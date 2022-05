Netflixin viikon katsotuin elokuva on kaikkien haukkuma trilleri

Netflixin tuore trillerileffa 365 Days: This Day on noussut suoratoistopalvelun katsotuimmaksi elokuvaksi.

Striimipalvelu on julkaissut viime vuoden marraskuusta lähtien viikoittaisen listan katsotuimmista elokuvista ja sarjoista. Lukemat pohjautuvat katsottuun tuntimäärään edellisen maanantain ja sunnuntain välisenä aikana. Näistä lukemista jaetaan neljä erillistä listaa, jotka kertovat suosituimmat sarjat sekä elokuvat ympäri maailmaa.

365 Days: This Day on heittämällä viikon ykkösnimike. Katsojat ovat kiemurrelleet ruudun edessä peräti 78 miljoonan tunnin edestä, mikä on lähes neljä kertaa enemmän kuin kakkoseksi tulleen Silverton Siegen (20,3 miljoonaa tuntia) lukema.

Yleensä Netflix-elokuvat ja -sarjat keräävät katsojia arvostelijoiden tai kavereiden suositusten pohjalta. Tämä saattaa aiheuttaa valtavia katsojapiikkejä, kun tilaajat haluavat tietää kuumimmat puheenaiheet. 365 Days: This Day ei kuitenkaan ainakaan ylisanojen vuoksi ole saanut silmäpareja äärelleen.

Kukaan ei tunnusta pitävänsä

365 Days: This Day on kerännyt Rotten Tomatoes -elokuvapalvelussa 0 % tuloksen, mitä voi pitää todellisena saavutuksena. Vastaavaan nollakerhoon on aiemmin yltänyt vain 40 muuta elokuvaa, joiden joukossa ovat muun muassa Jaws: The Revenge, Highlander 2: The Quickening, The Ridiculous Six sekä 365 Days.

Kyllä, viimeksi mainittu on nyt haukutun elokuvan edeltäjä.

Arvostelijoiden kommentit ovat olleet melkoisen yksiselitteisiä. RogerEbert.comin Katie Rife kuvaili kokonaisuutta "hädin tuskin elokuvaksi", joka on "tunteellinen konkurssi, jossa keskitytään aivokuolleeseen sekä valheelliseen laskelmoituun seksiin". IndieWiren Kate Erbland ei ollut sen armollisempi. Hänen sanavarastostaan nousivat esille adjektiivit "iljettävä, väkivaltainen, raiskauksella flirttaileva sekä misogyyninen".

Kaikki julkisuus on tunnetusti hyvää julkisuutta, joten kenties täyslyttäys on saanut katsojat kiinnostumaan lopputulemasta.

Mikä on 365 Days?

365 Days pohjautuu löyhästi Blanka Lipińskan kirjoittamaan kirjatrilogiaan, jossa seurataan Sisiliaan matkaavan Laura Bielin pyrkimystä pelastaa parisuhde. Loman aikana Biel kuitenkin kidnapataan Massimon toimesta, joka on etsinyt Lauraa viiden vuoden ajan.

Massimo kertoo Bielille pitävänsä tätä vankinaan 365 päivän ajan. Tämän aikana hän uskoo Bielin rakastuvan mieheen.

Jatko-osa jatkaa ykkösosan tarinaa. Massimon mestarijuoni on onnistunut ja pari on päätynyt naimisiin, mutta valitettavasti sulhon suhteet mafiaan aiheuttavat ongelmia.

Projektinimellä Next 365 Days kulkeva kolmas elokuva saapuu suoratoistopalveluun myöhemmin tänä vuonna.

Ei parane kritisoida maksavaa katsojaa

Vaikka maksava katsoja on suoratoistopalvelulle tärkeää, Netflix toivoisi taatusti ihmisten keskittyvän ennemmin yhtiön omiin jättituotantoihin. Suurta suosiota keräävät elokuvat, kuten Fifty Shades of Grey sekä 365 Days tuntuvat kuitenkin vetävän enemmän katsojia.

Toimituksemme Axel Metz kirjoitti viime viikolla Netflixin ongelmista laadunvarmistuksessa. Suoratoistopalvelu on menettänyt runsaasti tilaajia sekä kärsinyt monista peruutuksista. Syöksykierre on saatava katkeamaan, mikä onnistuu helpoiten laadukkaalla sekä kiinnostavalla sisällöllä. Kuten arvosteluista voidaan päätellä, lytätty eroottinen trilleri ei täytä ainakaan ensimmäistä vaatimusta.

365 Daysin ja 365: This Dayn saamat otsikot eivät todennäköisesti ole Netflixin mieleen. Palvelulla on eroottisista leffoista kiinnostuneen äänekkään yleisön ohella myös maltillisempia katsojia, jotka eivät välttämättä innostu katsotuimman leffan annista samaan tapaan.