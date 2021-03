Netflix julkaisi ensitrailerin avaruuteen sijoittuvasta kauhuelokuvasta

Mikäli kevätauringon tuoma piristys ei tunnu omimmalta, ratkaisu saattaa löytyä Netflixisin elokuvavalikoimasta. Suoratoistojätti paljasti huhtikuun elokuvalisäysten joukkoon lukeutuvan kauhuteos Stowawayn.

Shamier Andersonin esittämä päähenkilö ajautuu elokuvassa tahtomattaan kaksivuotiselle avaruuslennolle Marsiin. Kun aluksen tukilaitteet vahingoittuvat, happea riittää enää kolmelle aluksen viidestä matkustajasta.

Netflixin elokuvavalikoima on jo entuudestaan laaja, mutta ainakin kuvaus kuulostaa kiinnostavalta. Traileri on puolestaan katsottavissa alapuolelta:

Elokuvassa nähdään Andersonin lisäksi Anna Kendrick, Toni Collette sekä Daniel Dae Kim. Ohjauksesta vastaa Joe Penna, joka tunnetaan erityisesti vuonna 2019 julkistetusta ja kiitellystä Arctic-elokuvasta. Kyseisen pätkän Rotten Tomatoes -arvosana on 90%, joten kyseessä on myös yleisön kehuma kokonaisuus.

Stowaway julkaistaan Netflixissä huhtikuun 22. päivä. Eikä kyseessä ole suinkaan kuukauden ainoa leffauutuus, sillä suoratoistopalvelun elokuvavalikoima kasvaa jokaisella viikolla.

Netflix tarjoaa runsaasti kiinnostavia uutuuselokuvia

Kuluva vuosi on Netflixille kullanarvoinen, kun elokuvateatterit ovat joutuneet sulkemaan ovensa pandemian vuoksi. Koronaviruksen takia monet elokuvat julkaistaan suoraan suoratoistopalveluissa. Näiden joukossa on muun muassa uudesta Justice League -versiosta tunnetun Zack Snyderin Army of the Dead. Toukokuun 21. päivä julkaistava leffa yhdistää Vegasin ryöstöretken sekä zombit.

Netflixin pöytälaatikossa odottelee niin ikään Dwayne 'The Rock' Johnsonin, Gal Gadotin ja Ryan Reynoldsin tähdittämä Red Notice. Elokuvan ohjaa Dodgeball- ja Skyscraper-elokuvatkin luonut Rawson Marshall Thurber.

Vuoden suurin lisäys lienee kuitenkin Adam McKayn ohjaama Don't Look Up. Elokuvan päärooleissa nähdään Jennifer Lawrence ja Leonardo DiCaprio. Tiedossa on avaruuselokuva kahdesta astronautista, jotka pyrkivät vakuuttamaan ihmiset Maahan törmäävästä asteroidista.

Tässä on vain kolme ensimmäistä ja kiinnostavaa lisäystä, mutta yllättäviä onnistujia nähtäneen pitkin vuotta.