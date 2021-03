Motorola julkisti uuden Moto G100 -puhelimen – tehokas malli yllättää edullisella hinnallaan

Moto G -sarja on noussut viimeisten vuosien aikana maineeseen edullisen hintalappunsa ansiosta. Aiemmin matalaa hintaa on voitu perustella keskitason suorituskyvyllä, mutta uusi Moto G100 näyttäisi tekevän tilanteeseen poikkeuksen.

Tuore malli muistuttaa monin tavoin jopa Kiinassa jo julkaistua Motorola Edge S -huippumallia. Merkittävimmät erot lippulaivamalliin koskevat paitsi G-sarjaan kuulumista mutta myös kaarevan näytön puuttumista.

Moto G100 on sarjan ensimmäinen Snapdragon 800 -sarjan suorittimen sisältävä puhelin. Mallissa on Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri, joka on yksi tämän hetken parhaista vaihtoehdoista. Samalla se jää kuitenkin jonkin verran jälkeen vielä uudemmasta Snapdragon 888 -suorittimesta, jota esimerkiksi OnePlus 9 käyttää.

Motorolan uutuuspuhelimen piiri on 5G-valmis. Mallissa on 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.

Puhelimessa on 6,7-tuumainen 1 080 x 2 520 -resoluutiolla varustettu HDR10-tuellinen näyttö. Sen virkistystaajuus on 90 Hz. Kamerajärjestelmä koostuu 64 MP:n pääkamerasta, 16 MP:n ultralaajakulmakamerasta sekä 2 MP:n syvyys- ja ToF-sensorista. Etuosassa on kaksoiskamera, joka koostuu 16 megapikselin pääkamerasta sekä 8 megapikselin ultralaajakamerasta

Moto G100 sisältää 5 000 mAh:n akun, joka ei isosta koostaan huolimatta yllä yhtiön parhaaksi. Aiemmassa Moto G9 Power -mallissa on peräti 6 000 mAh:n akku.

Värivaihtoehdot ovat valkoinen ja turkoosi. Mukana on 3,5mm-kuulokeliitäntä, sivussa oleva sormenjälkitunnistin sekä Moto G 5G Plus -mallista tuttu Power Touch -pikapainike.

Suomessa myynti alkaa 9. huhtikuuta 499 euron hintaan.

Monipuolinen työkalu moneen tarpeeseen

Puhelin itsessään on vain osa julkistustapahtuman antia. Moto G100 toimitetaan nimittäin Motorolan erillisen Ready For -alustan kanssa. Sen avulla puhelimen voi yhdistää televisioon tai näyttöön tilanteissa, joissa isompi monitori on tarpeen esimerkiksi työntekoa, videopalaveria tai pelaamista varten.

Puhelimen 499 euron myyntihinta pitää sisällään Ready For -telakan, eikä lisälaitetta myydä erikseen.

Puhelin on hintansa puolesta kallein Moto G -malli tähän asti, mutta samalla sen tehot päihittää muun malliston suvereenisti. Lähimmäksi Suomessa julkaistuksi verrokiksi voidaankin nostaa Motorola Edge, jonka hinta oli julkaisussa selvästi korkeampi.

Mikäli Moto G100 on kokonaisuutena vähintään osiensa summa, saatetaan malli nähdä hyvinkin nopeasti keskihintaisten puhelimien kärkivaihtoehtona. Tähän saadaan selvyys myöhemmin keväällä, kun puhelin on julkaistu ja arvioitu.