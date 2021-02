Motorola julkisti kaksi uutta edullista Moto G -sarjan puhelinta – brändiä muokataan samalla uusiksi

Motorolan seuraavat Moto G -sarjan puhelimet on julkistettu. Moto G9 saa seuraajaksi Moto G10, minkä lisäksi markkinoille tuodaan myös Moto G30. Suomessa myyntiin saapuu ainoastaan laadukkaampi Moto G30.

Kaksi uutta puhelinta muokkaa hieman yhtiön tuttua sarjaa uuteen suuntaan, ja yhtiö brändääkin Moto G -sarjan uusiksi. Tulevat puhelimet eivät siis seuraa kiltisti toisiaan numerojärjestyksessä, vaan niille annetaan laajempi numero- ja mallimerkintä oletettavasti kymmenestä sataan. Jälkimmäistä lukua ei ole kuitenkaan vahvistettu.

Moto G10 on siten yhtiön uusien puhelinten edullisin ja ominaisuuksiltaan heikoin malli, kun taas G30 on aavistuksen kalliimpi ja laadukkaampi. Tulevaisuudessa näemme todennäköisesti lisää vaihtoehtoja Moto G -sarjaan niin nyt julkistettujen väliin kuin luultavasti näiden yläpuolelle.

Ratkaisu muistuttaa vahvasti Galaxy A -sarjan uudelleenjärjestelyä vuonna 2019, jolloin Samsung esitteli A9:n seuraajaksi Galaxy A10 ja Galaxy A90. Näitä seurasivat puolestaan järjestykseltään seuraavat mallit, kuten Galaxy A20:n kohdalla Galaxy A21.

Emme toistaiseksi tiedä, aikooko Motorola käyttää samanlaista ratkaisua yhtiön tulevissa malleissa.

Moto G30 (Image credit: Motorola / TechRadar)

Moto G10 ja G30

Moto G10 ja Moto G30 muistuttavat toisiaan ominaisuuksiltaan ja yllä olevan kuvan perusteella myös muotoilultaan.

Molemmissa on 6,5 tuuman HD+ -näyttö, jossa on 1 600 x 720 -resoluutio ja pieni lovi etukameraa varten. Moto G10:ssä on kuitenkin 60 Hz virkistystaajuus, kun Moto G30:ssä se on vastaavasti 90 Hz.

Kummassakin mallissa on sen sijaan selkämyksessä oleva sormenjälkitunnistin, erillinen Google Assistant -painike sekä tuhti 5 000 mAh akku. Moto G10:ssä on tosin vain 10 W lataus, kun taas G30:ssä on 20 W lataus.

Lisäksi kummassakin mallissa on neljä kameraa, joista 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin syvyystunnistin ja 2 megapikselin makrolinssi ovat samat. Moto G10:n pääkamera on sen sijaan 48 megapikseliä ja G30:ssä vastaavasti 64 megapikseliä.

Toinen merkittävä ero puhelinten välillä on näiden käyttämässä piirisarjassa. Moto G10 saa suorituskykynsä Snapdragon 460 -suorittimesta ja 4 Gt RAM-muistista, minkä lisäksi siihen saa joko 64 tai 128 Gt tallennustilaa. Moto G30:ssä on vastaavasti tehokkaampi Snapdragon 662 -suoritin, 4 tai 6 Gt RAM-muistia sekä joko 64 tai 128 Gt tallennustilaa. Kumpikaan puhelimista ei tue kuitenkaan 5G:tä.

Moto G10 saapuu valikoiduille markkinoille 149,99 euron hintaan. Myös Suomeenkin saapuva Moto G30 on sen sijaan 199 €. Puhelimen tarkempi julkaisuikkuna Suomessa paljastetaan myöhemmin.