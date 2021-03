Microsoft vihjailee seuraavasta Windowsista

Windowsin kehitystyö on tuntunut monien mielestä jämähtäneen enemmän tai vähemmän paikalleen. Microsoftin puheista ei ole pahemmin uusia paljastuksia viime aikoina kuulunutkaan, mutta nyt rivien välistä on tulkittu kiinnostavia uutisia.

Yhtiön varatoimitusjohtaja ja tuotepäällikkö Roanne Sones sekä tuotevastaava Panos Panay rupattelivat Ignite 2021 -tapahtuman yhteydessä Microsoftin suunnitelmista. Keskustelun yhteydessä korostettiin yhtiön suunnittelevan uusia tuotteita, joiden ansiosta Windowsin tulevaisuus näyttää uskomattoman hyvältä.

Windows Centralin mukaan Panayltä kysyttiin kiinnostavimmasta uutuudesta Windowsin osalta. Panay kävi vastauksessaan läpi useita onnistumisia, mutta erityisesti maininta "seuraavan sukupolven Windowsista" varasti huomio:

"We have new features coming—here I got to tell you this—look and I haven't talked about the next generation of Windows and what's coming next, but I can tell you I am so pumped. We're not talking about that today."

Vaikka lausahdus on sangen yleispätevä ja epävirallinen, antaa se käyttäjille lisäsyitä odottaa seuraavan Windowsin julkaisua. Monien mielestä aika olisikin jo kypsä, sillä Windows 10:n kohdalla kehitys tuntuu tasaantuneen.

Mikä on seuraavan sukupolven Windows?

Emme tiedä vielä toistaiseksi juuri mitään Panayn mainitsemasta "seuraavan sukupolven Windowsista". Muutamia huhuja on kuitenkin jo liikkeellä-

Tunnettu Microsoft-uutisoija WalkingCat kertoi aiemmin, että Microsoft valmistautuu lähitulevaisuudessa odottavan "uuden Windowsin" jakeluun . Tarkempaa ajankohtaa ei tiedetä, mutta kyseessä saattaa olla odotettu Windows 10X tai seuraava Windows 10 -päivitys.

Windows 10:n odotetaan saavan piakkoin käyttöliittymää merkittävästi muuttavan Sun Valley -päivityksen. Samalla taas Windows 10X:n julkaisun uskotaan tapahtuvan keväällä 2021.

On kuitenkin mahdollista, että Panay viittasi johonkin aivan muuhun. Windows 10 julkaistiin jo vuonna 2015, joten "uuden sukupolven Windows" saattaa tarkoittaa kokonaan uutta versiota.