Microsoft saa jälleen käydä kauppaa Huawein kanssa

Microsoftille myönnettiin lisenssi käydä kauppaa Huawein kanssa. Kiinalaisyhtiö voi siis käyttää jatkossakin Windows-käyttöjärjestelmää tietokoneissaan.

Yhdysvaltain hallitus asetti aiemmin tänä vuonna Huawein pakotelistalle, minkä vuoksi amerikkalaisia yrityksiä kiellettiin käymästä kauppaa kiinalaisen teknologiajätin kanssa. Syyksi kerrottiin, että Huawein on riski maan kansalliselle turvallisuudelle.

Kiinalaisvalmistaja on kiistänyt toistuvasti kaikki tuotteisiinsa kohdistuvat syytökset, eikä Yhdysvallat ole paljastanut mitään konkreettisia todisteita väitteidensä tueksi. Pakotteet ovat kuitenkin asettaneet merkittäviä haasteita Huaweille, sillä se ei pysty käyttämään missään tulevissa puhelinmalleissaan Googlen palveluita ja on joutunut hoitamaan yhä suuremman osan komponenttituotannostaan itse.

Amerikkalaisyhtiöt haluisivat kuitenkin jatkaa liiketoimiaan Huawein kanssa, koska kiinalaisfirma on ollut merkittävä asiakas monelle alan toimijalle. Pakotteet ovatkin aiheuttaneet suuren loven monen kauppakumppanin liikevaihtoon.

Huoliin vastatakseen Washingtonista luvattiin myöntää erityislisenssejä yhtiöille, jotka haluavat käydä kauppaa "hyödykkeillä, jotka eivät aiheuta turvallisuusriskiä". Yhtäkään lupaa ei oltu hyväksytty vielä viime viikkoon mennessä.

Nyt Yhdysvaltain kauppaministeriö on kuitenkin käynyt läpi puolet saamistaan 300 hakemuksesta – ja hyväksynyt niistä noin puolet. Microsoft on tiettävästi merkittävin yhtiö, joka on saanut oman hakemuksensa läpi. Yhtiö vahvisti asian uutistoimisto Reutersille.

Lisenssin myöntäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Huawein kannettavat saavat jatkossakin kaikki tärkeimmät ohjelmistopäivitykset, kuten Windows 10:n. Yhtiö voi sen myötä tuoda länsimaihin myös uudempia tietokonemallejaan – toisin kuin puhelimiaan.

Sekä republikaani- että demokraattipuolueen senaattorit ovat kuitenkin kehottaneet Yhdysvaltain hallitusta lopettamaan lisenssien myöntäminen, sillä he pelkäävät sen uhkaavan maan turvallisuutta. 15 senaattoria ilmaisi presidentti Donald Trumpille lähetetyssä kirjeessä, että prosessi olisi syytä jäädyttää toistaiseksi. Heidän mielestään olisi tärkeää määrittää tarkat kriteerit lisenssien myöntämiselle.

Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC) on maininnut erikseen, että juuri Huawei ja ZTE aiheuttavat riskejä kansalliselle turvallisuudelle. Se onkin estänyt operaattoreita saamasta valtion rahoitusta kaupankäyntiin kyseisten yritysten kanssa. Kiina on vastannut toimiin vaatimalla Yhdysvaltoja lopettamaan kansallisen turvallisuuden käyttämistä "tekosyynä" kiinalaisyritysten kohdalla.

Vaikkei kansallisesta turvallisuudesta huolehtimiselle ole esitetty mitään konkreettista näyttöä, Yhdysvallat kehottaa myös liittolaisiaan kieltämään Huawein käyttäminen mobiili-infrastruktuurissaan. Käytäntö on saanut ristiriitaisen vastaanoton, ja viimeisimpänä uhrina on ollut Kanada.

Yhdysvallat vetosi Kanadaa estämään Huawein 5G-infrastruktuurin käytön vetoamalla siihen, että verkossa kulkeva tieto voisi päätyä kiinalaisten käsiin. Siten Kiina voisi teoriassa päästä käsiksi kanadalaisten henkilötietoihin.

Kanada pitkitti omaa päätöstään vaalien yli, mutta tapaukseen vaikuttaa monia muitakin poliittisia tekijöitä. Yksi Suomessakin asti huomattu tapaus oli Huawein talousjohtaja Meng Wanzhoun pidätys viime vuoden joulukuussa. Wanzhou otettiin kiinni Kanadassa, sillä hänen epäiltiin auttaneen Huaweita kiertämään Irania vastaan asetettuja pakotteita. Jos syytteet pitävät paikkansa, päätös saattaa johtaa myös usean monikansallisen pankin rikossyytteisiin. Wanzhou itse on puolestaan vaarassa joutua luvutetuksi Yhdysvaltoihin vastatakseen syytteisiin.

Tapaus on tulehduttanut Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä entisestään ja lisännyt Huawein ongelmia. Se on vaikuttanut negatiivisesti myös Kanadan ja Kiinan suhteeseen. Kiinalaisviranomaiset ovat vaatineet Wanzhoun välitöntä vapauttamista.

Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär. Hän pitää pidätystä poliittisena toimenpiteenä.

