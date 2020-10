Lataa Nintendo Switch säännöllisesti tai saatat vahingoittaa laitetta pysyvästi

Milloin olet viimeksi ladannut Switch-konsoliasi? Mikäli tauko on venähtänyt useamman kuukauden mittaiseksi, kannattaa akku ladata mahdollisimman pikaiseesti.

Japanin Nintendo kannusti Twitter-tilillään lataamaan hybridikonsolia vähintään kuuden kuukauden välein. Tämän luvataan varmistavan akun toimivuuden, sillä liian pitkään seissyt virtatankki ei välttämättä enää muutoin lataudu ollenkaan.

Ongelma ei suinkaan ole yksinomaan Switchin murhe. Jokainen ladattavalla akulla toimiva laite heikkenee liian pitkän seisonnan jälkeen. Vastaavanlainen tilanne nähtiin esimerkiksi Sony PSP -käsikonsolien kohdalla.

Ongelman voi onneksi kiertää helposti. Mikäli käytät Switchiä säännöllisesti tai pidät sitä telakassa, ongelmaa ei koidu. Sen sijaan Nintendo Switch Lite -mallin omistajat saattavat hyvinkin kokea tulevaisuudessa ikäviä yllätyksiä.

Älä ohita tuoreimpia hittejä

Mikäli Switch on syystä tai toisesta unohtunut puoleksi vuodeksi, tilanne on kaikkea paitsi huono. Nintendon konsolille on nimittäin julkaistu lukuisia huippupelejä, joiden parissa vierähtää syksy ja talvi mainiosti.

Esimerkiksi kesän hitti Animal Crossing: New Horizons käynnisti juuri erityisesti Halloween-erikoistapahtuman, joka tuo ilmaista sisältöä kurpitsajuhlaa odotellessa. Niin ikään kehuja ansaitsee vastikään julkaistu kokoelmapaketti Super Mario 3D All-Stars, joka sisältää kolme klassikko-Mariota.

Loppuvuoden julkaisuista taasen on syytä nostaa esiin Hyrule Warriors: Age of Calamity, joka alustaa Switchin julkaisupelinä kehuja ansainneen The Legend of Zelda: Breath of the Wildin tarinaa. Se onkin mainiota lääkettä sillä välin, kun jo julkistetun Breath of the Wild 2:n julkaisua odotellaan sormet syyhyten.