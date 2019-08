Apple on kehittämässä kovaa vauhtia 5G-iPhonea, joka käyttäisi yhtiön omaa modeemia. Saimmekin nähdä tänään tähän mennessä suurimman kehitysaskeleen, kun yhtiö osti enemmistöosuuden Intelin modeemiliiketoiminnasta miljardilla dollarilla. Kauan myötä Apple pyrkii tuottamaan yhä suuremman osan komponenteistaan itsenäisesti.

Yrityskaupan myötä Apple saa noin 2 200 uutta Intelin työntekijää, tärkeää tietotaitoa ja patentteja sekä tuotantolaitteistoa. Applella on siis nyt yhteensä yli 17 000 verkkoliikenteeseen liittyvää patenttia.

Emme kuitenkaan odota, että Apple toisi omaa 5G-modeemiaan vielä iPhone 11:een tai vuonna 2020 julkaistavaankaan malliin. Kauppa on pikemminkin lähtölaukaus kuin viimeinen rutistus.

Uskomme silti, että Apple tulee julkaisemaan 5G-puhelimen jo ennen omien modeemeissa valmistumista. Yhtiöllä on nimittäin kuusivuotinen sopimus Qualcommin kanssa, joka kattaa myös 5G-modeemit. Oman ennusteemme perusteella ensimmäinen 5G-IPhone julkaistaan todennäköisesti vuonna 2020.

Applelta odotetaan 5G-puhelinta

Yrityskaupan myötä Apple pääsee irti Qualcommin ikeestä, sillä kaikki tähän saakka julkaistut 5G-puhelimet käyttävät Qualcommin 5G-modeemia.. Kauppa myös nopeuttaa merkittävästi Applen 5G-modeemien kehitystä, joiden toimittamisessa Intelillä on ollut ongelmia yksinään.

Tällä hetkellä iPhone XS:ssä, iPhone XS Maxissa ja iPhone XR:ssä on Intelin 4G-modeemit, emmekä odota asiaan muutosta vielä seuraavan IPhone 11 -sarjan kohdalla. Joissain iPhone 8-, iPhone 8 Plus- ja iPhone X -malleissa on yhä Qualcommin modeemi.

Applella ja Qualcommilla on takanaan myrskyinen historia, mutta yritykset sopivat huhtikuussa 2019 oikeustaisteluiden lopettamisesta. Lopputuloksena Apple joutui maksamaan Qualcommille monen miljoonan dollarin korvaukset. Intel-kaupan taustalla on kuitenkin todennäköisesti muutakin kuin vanhoja kaunoja. Applella on nimittäin ollut tapana pyrkiä tuottamaan mahdollisimman moni asia talon sisällä. Odotamme valmistajalta esimerkiksi itse suunniteltuja ARM-pohjaisia prosessoreita MacBookeille jo vuonna 2021.

Monet huhut viittaavat siihen, että Apple julkaisisi ensimmäisen 5G-puhelimensa vuonna 2020. koska Intel-kauppa toteutetaan vasta vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä, se jättäisi Applelle vain vuoden pelivaran iPhonen 5G-modeemin kehittämiseen.

Aikataulu on niin tiukka, että Applen mahdollisuudet kehittää Qualcommin erinomaisten komponenttien kanssa kilpaileva modeemi ovat ohuet. Siksipä uskommeko, että Apple turvautuu vielä toistaiseksi käyttämään Qualcommin tarjontaa.

Olemme pyytäneet Applelta ja Qualcommilta kommentteja. Päivitämme juttua, jos yritykset valottavat kauppaa tarkemmin.